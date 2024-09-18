Тебас поддержал предупреждение Родри о забастовке из-за плотного календаря

Президент Ла Лиги поддержал полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании , который сетовал на слишком плотный календарь.

Они хотят, чтобы чемпионаты, в которых играет 20 клубов, пошли на сокращение, и мы не согласны на это.

У топ-игроков вместо пяти автомобилей Ferrari будет 6, а вместо шести домов – восемь. Всё закончится судебным разбирательством, потому что так дальше не может продолжаться.

Я поддерживаю возможную забастовку, о которой говорил Родри, потому что это не просто забастовка. проблема не только в состоянии здоровья этих 70 игроков, но ещё и в балансе отрасли. У одних пострадает здоровье, а у других – семьи.