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Тебас поддержал предупреждение Родри о забастовке из-за плотного календаря

вчера, 15:01

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который сетовал на слишком плотный календарь.

Они хотят, чтобы чемпионаты, в которых играет 20 клубов, пошли на сокращение, и мы не согласны на это.

У топ-игроков вместо пяти автомобилей Ferrari будет 6, а вместо шести домов – восемь. Всё закончится судебным разбирательством, потому что так дальше не может продолжаться.

Я поддерживаю возможную забастовку, о которой говорил Родри, потому что это не просто забастовка. проблема не только в состоянии здоровья этих 70 игроков, но ещё и в балансе отрасли. У одних пострадает здоровье, а у других – семьи.

Ранее Родри сообщил, что футболисты могут устроить забастовку из-за плотного календаря.

Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать.

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Meg A snake
Meg A snake ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 05:39
да ты уже узпакойзя...
Алексей Богатов
Алексей Богатов ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:18, ред.
Слишком много слов Рон,он любит не футбол,а себя в футболе
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:14, ред.
На самом деле проблемы в уплотнении календаря нет. Подавляющее большинство футболистов это никак не затронет, так как клубы середняки и аутсайдеры не участвуют в еврокубках, а их игроки как правило не вызываются в сборные. Увеличение нагрузок коснется только футболистов ТОП клубов, но у них хватает игроков на два состава, так что ротация решит эту проблему. С угрозами забастовки Родри переборщил. Ему не стоит забывать, что в футбол они играют для болельщиков и его должно быть много. За такие огромные деньги, которые получают футболисты, им грех жаловаться.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:03
Надоели уже эти нытики. надо зарплату им не платить раз не хотят играть. 😠Забастовка!! ишь чего удумали!!😡 Фифа их жестко накажет и дисквалифицирует бунтарей из футбола!! 🟥 На их место быстро займут другие. Роналду вот играет от свистка до свистка и не жалуется ,в 39 лет все матчи подряд на Евро отыграл два по 120 минут и третий не чего не решающий с Грузией когда другие отдыхали Рон все равно играл потому что он любит футбол и всегда хочет играть.👏 Рон не боится получить травм потому что правельно востанавливается, соблюдает режим💪 а не жует чипсы и ходит по вечеринкам как другие.🤮 Надо по больше таких игроков как Рон которые живут футболом👍, а вечно не довольных таких как Родри гнать поганой метлой из футбола, пусть идут на заводе работать раз не хотят матчи играть!!👎
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:34
Убрать эти бесполезные матчи сборных, и уже будет легче.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:20
Ведущие игроки топовых клубов играют на износ. Времени на восстановление все меньше, а игр всё больше. Кстати, надо прогнозировать увеличение количества травм из-за возрастающих нагрузок. Правда чиновники УЕФА не хотят видеть такой перспективы. Во главе всего стоят деньги. Где профсоюз игроков?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:06, ред.
Давно пора разговаривать с УЕФА и фифа жёстко по условиям труда. Календарь сделать менее токсичным и безопасным.
Гость
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