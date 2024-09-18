«Манчестер Сити» и «Интер» голов не забили

«Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в 1-м туре Лиги чемпионов.
Команды голов не забили.
В следующем туре МС сыграет со «Слованом», «Интер» сразится с «Црвеной Звездой».
|Манчестер Сити0 : 0Интер
|Матч завершен
«Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в 1-м туре Лиги чемпионов.
Команды голов не забили.
В следующем туре МС сыграет со «Слованом», «Интер» сразится с «Црвеной Звездой».
Рыжему здоровья!!!
А эти команды в следующем туре по 3 очка заберут!!))
Рыжему здоровья!!!
А эти команды в следующем туре по 3 очка заберут!!))