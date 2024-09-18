Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

«Манчестер Сити» и «Интер» голов не забили

вчера, 23:52
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в 1-м туре Лиги чемпионов.

Команды голов не забили.

В следующем туре МС сыграет со «Слованом», «Интер» сразится с «Црвеной Звездой».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Селтик» разгромил «Слован» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 23:49
Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в Кубке России
Вчера, 23:18
«Болонья» и «Шахтёр» голов не забили
Вчера, 21:45
«Спарта» разгромила «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 21:38
ЦСКА одержал победу в матче Кубка России против «Краснодара»
Вчера, 21:00
«Ростов» выиграл у «Оренбурга» в матче Кубка России
Вчера, 20:58
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:42
Тут и говорить не стоит - если МС будет в оптимальной форме, Интеру против него не выстоять и по игре это было видно.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:50
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍
Fantazista_555
Fantazista_555
сегодня в 10:29
Мне матч понравился, это гораздо интереснее чем смотреть Бавария - Динамо З. Каждый мог выиграть.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:46, ред.
Равная игра, у Интера даже больше моментов было. Сити в принципе в конце 2 момента только и создал.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:33
Ничего, долговязый норвежец в следующем матче на Словане отыграется. Команды такого уровня как раз его стихия.
Сергей 1355
Сергей 1355
сегодня в 08:44
Да потому что 2ы они
матос
матос
сегодня в 07:16
Качественный матч от Бареллы
прям очень хорошо сыграл , как по мне лучший игрок этого матча. Биссек тоже понравился как и вся оборона в целом , наглухо все закрыли. Ничья с топ-3 самой тратящей командой в мире. Это успех, не иначе. Некоторые в их скамейке играли бы у нас в основе железно, так что Индзаги можно только поздравить, что утер нос Гвардиоле на его же стадионе.
yy3d59ydn5g9
yy3d59ydn5g9
сегодня в 07:08
Не удалось лысому шарлатану снова начистить принтеру картридж, а жаль
bn7wgk337g3u
bn7wgk337g3u
сегодня в 06:08
Футбол, как игра и как зрелище, - уходит на второй, а то и третий план. Увеличение количества матчей ведет к падению качества игры и желания бороться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:08
Кажется, у Де Брюйне травма...а скоро супер важный матч года . МанСити против Арсенала.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:11
Замены у сити хорошо сыграли, но не достаточно. Видно, что Фоден, Родри, Гюндоган далеко ещё не в оптимальной форме. А про Уокера, Стоунса и говорить не приходится... Для начала сезона почти без предсезонки очень неплохо
Кэп 11
Кэп 11
сегодня в 00:11
Интер снова прощает лысого. Как в финале ЛЧ. В финале, правда, сильнее простил.
Capral
Capral
сегодня в 00:07, ред.
Признаться, большего я ждал от этой игры. Но, если игру Интера на выезде, предсказать было не сложно- цепкую, больше оборонительную и позиционную, то от МС ждал более умной игры, даже не столько голевой, сколько более креативной и фантазийной. Моментами, игра МС напоминала мне работу Гварда в Барселоне- возня по периметру штрафной соперника, с последующим забросом в штрафную. Кто бы и как не возвеличивал Холанда- но он деревянный, пусть и голеодор знатный. У человека, на лице, большими буквами написано отсутствие интеллекта, как футбольного, так и человеческого. Не знаю, не уверен, возможно ошибаюсь, но показалось, что Гвард, несколько изжил себя работая в МС, определенно заметна нехватка свежих идей... В том, что англичане пройдут дальше сомнений нет, но игра мне не понравилась- слишком предсказуемая и стереотипная. Привык, я видеть игру Сити более острой, динамичной и креативной...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:54, ред.
Матч может не оправдал ожиданий многих, но я так и думал что будет примерно такая игра, только удивлен, что МС так и не смог забить.....В конце Бандюган 2 раза мог забить...да и в целом сити конечно был ближе к победе, ну ладно впереди Арсенал, а это щас важнее.
Рыжему здоровья!!!
А эти команды в следующем туре по 3 очка заберут!!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 