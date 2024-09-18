Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

«Динамо» Махачкала уступило московскому «Динамо» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 3:5 по пенальти).
Даниил Фомин вывел гостей вперед на 35-й минуте, Артур удвоил преимущество команды на 37-й. Сердер Сердеров на 40-й отыграл один из мячей, а Гамид Агаларов на 68-й сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказались москвичи.
«Динамо» Махачкала идет на 2-м месте в группе А (7 очков), «Динамо» Москва лидирует (8 баллов).
в счёте..
Что-то даже настроения нет ковырять всё это в подробностях.
Замечу лишь, что Карраскаль, от которого давно ждём чего-то более вразумительного, снова отличился тупостью и запорол момент, который мог бы решить исход матча.
Хотя мог бы и не решить, даже если бы забил, времени у хозяев оставалось ещё достаточно, мало ли..))
Единственный позитивный момент- Лещ наконец-то парировал пенальти в серии.
Благодаря чему серию и выиграли.
И то хлеб, потеряли лишь одно очёчко и немного укрепились в группе..
в счёте..
Что-то даже настроения нет ковырять всё это в подробностях.
Замечу лишь, что Карраскаль, от которого давно ждём чего-то более вразумительного, снова отличился тупостью и запорол момент, который мог бы решить исход матча.
Хотя мог бы и не решить, даже если бы забил, времени у хозяев оставалось ещё достаточно, мало ли..))
Единственный позитивный момент- Лещ наконец-то парировал пенальти в серии.
Благодаря чему серию и выиграли.
И то хлеб, потеряли лишь одно очёчко и немного укрепились в группе..