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Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

вчера, 23:18

«Динамо» Махачкала уступило московскому «Динамо» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 3:5 по пенальти).

Даниил Фомин вывел гостей вперед на 35-й минуте, Артур удвоил преимущество команды на 37-й. Сердер Сердеров на 40-й отыграл один из мячей, а Гамид Агаларов на 68-й сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказались москвичи.

«Динамо» Махачкала идет на 2-м месте в группе А (7 очков), «Динамо» Москва лидирует (8 баллов).

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Все комментарии
gorets004
gorets004
сегодня в 13:22
Играли 2 составы,игра была равна . все решил Лещук .
баск
баск ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 12:48
Никуда не делась, играет сегодня свой матч 23 тура
дивизиона Б втордива в составе Динамо-2 против Чертаново
Rupertt
Rupertt
сегодня в 10:47
Куда же делась эта хвалёная молодежь московского Динамо?? А то смотри как радовались когда легко обыграли Крылья, а тут всё, повезло что не засчитали 3й гол Махачкалы.
Ев17
Ев17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:46
желание у них есть
Николай 1
Николай 1
сегодня в 09:06
Совет ГТШ Динамо: Запретить при счете 1:0 забивать второй гол, а ждать конца игры. Если же соперник сравнивает счет. то бежать забивать второй или последующие голы. Тем более, что скоро выйдет Коля Нгамалё, и забивать можно будет даже на 90+ мин.. Ну не получается у нас со счета 2:0 матчи выигрывать!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:40
Слабовато сыграло московское Динамо ,могли и проиграть.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:10
Динамики увлекательный матч выдали... Всё решили вратари...
Василий Копатович
Василий Копатович
сегодня в 01:46
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 01:26
    По этому матчу выскажусь кратко - Хоссейннежада в Спартак!!! ))
    Ев17
    Ев17 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    форма Бителло на результат не так влияет )) А Бальбуэна просто смотрит футбол, когда соперники голы забивают
    stanichnik
    stanichnik ответ Ев17 (раскрыть)
    вчера в 23:44
    Доброго Здоровья Ев!
    Бителло тоже далёк от прошлогодней формы. Может всё дело в разнорукавной майке?)))
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 23:41, ред.
    Эта победа московского Динамо не гарантирует им выхд в следующую стадию Пути РПЛ, как и пораженияе махачкалинцев не лишает их шансов на продолжение в той же стадии в случае двух побед в оставшихся играх в основное время. Так что удачи обоим соперникам в заключительных играх, ну а сораДников и всех, кто сегодня был за нас с победой.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Ев17
    Ев17
    вчера в 23:32
    это недоразумение Бальбуэна на лавке должен сидеть, а он ещё и капитанит
    баск
    баск
    вчера в 23:31
    Обе команды прибегли к ротации составов, и борьба резервистов получилась примерно равная, в которой Динамо (московское) проявилось в привычном репертуаре для команды в целом- вели два мяча и угробили солидный перевес
    в счёте..

    Что-то даже настроения нет ковырять всё это в подробностях.
    Замечу лишь, что Карраскаль, от которого давно ждём чего-то более вразумительного, снова отличился тупостью и запорол момент, который мог бы решить исход матча.

    Хотя мог бы и не решить, даже если бы забил, времени у хозяев оставалось ещё достаточно, мало ли..))
    Единственный позитивный момент- Лещ наконец-то парировал пенальти в серии.

    Благодаря чему серию и выиграли.
    И то хлеб, потеряли лишь одно очёчко и немного укрепились в группе..
    эльхан 70
    эльхан 70
    вчера в 23:26
    очко добыта..потеря не большая
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 23:25
    Ничего страшного не случилось!Кто то должен был проиграть!
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 23:23
    Динамо Махачкала-!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:23
    Походу Махачкала еще попортит крови и московским командам, да и "гегемону" тоже.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 23:21
    Махачкала заслуживала большего - победы в основное время
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