Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

1726690689

вчера, 23:18

«Динамо» Махачкала уступило московскому «Динамо» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 3:5 по пенальти).

Даниил Фомин вывел гостей вперед на 35-й минуте, Артур удвоил преимущество команды на 37-й. Сердер Сердеров на 40-й отыграл один из мячей, а Гамид Агаларов на 68-й сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказались москвичи.

«Динамо» Махачкала идет на 2-м месте в группе А (7 очков), «Динамо» Москва лидирует (8 баллов).