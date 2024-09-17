Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам игры против «Зенита»

вчера, 14:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 43-й минуте матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). «Армейцы» считают, что судья Алексей Сухой ошибочно засчитал гол «сине-бело-голубых» после игры защитника Вячеслава Караваева рукой.

Также ЦСКА просит рассмотреть момент на 80-й минуте, когда Сухой не удалил защитника «Зенита» Нуралы Алипа за стычку с игроком обороны «красно-синих» Мойзесом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтали известны имена арбитров на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
16 сентября
Тэйлор показал 16 жёлтых карточек в матче АПЛ. Это рекорд лиги
15 сентября
«Абсолютно бесполезный час» — Карпин о встрече РФС по поводу судейства
14 сентября
Карпин о судействе: «Расскажу лет через пять»
14 сентября
В РФС ответили на вопрос о возможной смене руководства ЭСК
14 сентября
ОфициальноЦентральный матч восьмого тура РПЛ рассудит Сухой
12 сентября
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:03
"Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение ЦСКА по поводу двух эпизодов из матча 8-го тура РПЛ против «Зенита»."
Хочу напомнить, что президентом РФС является ставленник Газпрома. Так что каким будет решение ЭСК можно предсказать заранее.
Хиромант
Хиромант ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:49
- И почему-то все молчат, что армеец Мусаев зенитовцу Нино футболку растянул на 2 размера... Видимо сам бежать не мог. Хватался за защитника, чтобы тот дотащил его до штрафной. И ни какой карточки!!! Не верите? Пересмотрите видеозапись - убедитесь сами. Да и другие армейцы "джентльменством" не отличались. Лупили по ногам, толкали в спины, выставляли локти и колени в стороны в борьбе за мяч... А виноватым сделали Алипа!
- Да молодец мужик! Не стерпел скрытого хамства, тем более, что судья этого "якобы" не заметил (а видеоассистенты на матче чем занимаются?). Судите по правилам - не будет "самосуда"...
Хиромант
Хиромант ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 19:35
- Прямо в точку! Плюс Мойзес первый ударил Алипа локтем в лицо. Это прекрасно видно, и очевидно, на повторах. Не видно только судьям и фанам спартака...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:43
Ну всё...сливай воду....
ЭСК это не шутка....
Теперь Зениту поражение зачтут...Алипа дисква матчей на 10...
Настоящая народная
Настоящая народная
вчера в 17:49
По сути игры: ни одна из команд не наиграла на победу, поэтому жаль, что судейский произвол влияет на результат.
По обращению в ЭСК: абсолютно бесполезное занятие , поэтому Дивееву надо было решать все на поле, жаль Игорь сдержался. Пусть армейцы еще несколько игр провели без защитника, но хамское лицо мигранта было бы приведено в подобающую форму
Palex
Palex ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:32
Смешно, потому, что без голевых моментов, даже на ничью не наиграеш.
adekvat
adekvat
вчера в 17:18
Где они там руку увидели? Если удалять то обоих надо было и Дивееву карточку желтую.
Брулин
Брулин
вчера в 17:08
Прошло три дня, Зенит сегодня уже играет следующий матч, а ЦСКА всё ноет и ноет) Как начали в субботу, так и не могут остановиться.
n8dbdmamf4vf
n8dbdmamf4vf
вчера в 17:04
    Futurista
    Futurista ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Ну почему же смешно?)...если гол забит неправильно то должно быть 0:0 и минус 2 очка...а это уже Зениту не смешно...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:51
    Глупые предъявы. Несолидно как то для ЦСКА.
    drug01
    drug01
    вчера в 15:15
    Зачем эти разборки после игры.... Надо просто лучше играть!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:56
    За Мойзесом лучше бы следили. Крайне грубый защитник. Когда не может мастерством-всегда фолит. Тому же Караваеву и Барриосу отбил все ноги. При этом никогда ни словом, ни жестом не извинится. Всегда с постным лицом отворачивается.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:30
    Смысла от этого конечно же никакого!!!
    Как бы ЦСКА не наказали за то, что вообще посмели хехемон что-то сказать...
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 14:22
    А что решит это обращение? Результат не изменят...
    Palex
    Palex
    вчера в 14:20
    А если учесть,что ЦСКА не создал ни одного голевого момента, то писать жалобы, вдвойне смешно
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:13
    Ну это же выглядит очень глупо, жаловаться на филиал Зенита, где всё РФС и есть Газпром !!!)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     