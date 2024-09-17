ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам игры против «Зенита»

1726570924

вчера, 14:02

ЦСКА просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 43-й минуте матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). «Армейцы» считают, что судья Алексей Сухой ошибочно засчитал гол «сине-бело-голубых» после игры защитника Вячеслава Караваева рукой.