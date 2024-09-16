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Стали известны имена арбитров на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

вчера, 17:32

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

17 сентября (вторник)

«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Владимир Казьменко.

18 сентября (среда)

«Акрон» – «Факел»: судья – Вера Опейкина, помощники судьи – Денис Петров, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фёдоров, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Павел Новиков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.

19 сентября (четверг)

«Химки» – «Локомотив»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Антон Фролов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Арам Петросян, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Роман Сафьян; помощники судьи – Хамид Талаев, Андрей Филипкин; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артём Любимов, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:13
Только без скандалов, пожалуйста, без судейских ляпов.
Vladrad
Vladrad
вчера в 20:20
Зачем опять Опейкину ставят, скучно без скандалов?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:13
Лишь бы опять не накосячили .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:18
В одном матче даже бабу пустили покомандовать...
Брулин
Брулин
вчера в 18:16
Опейкина? Ну что, снова скандал с некачественным судейством?
derrik2000
derrik2000 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:13
Благодарю за разъяснение.
alexgurzan
alexgurzan ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:12
Добрый вечер.
Работает это так. Жёлтая карточка сама по себе не аннулируется. Если будет вторая, то автоматически будет выдан бан на 1 час, а после этого уже, можно сказать, аннулируется, т.к. счёт карточек пойдёт заново (снова первая, потом вторая и бан на час).
derrik2000
derrik2000 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
Понял. Виноват. Буду делать как в том анекдоте:

"Когда пароход "Челюскин" затёрло во льдах в 30-е годы, Наркомсвязи разрешил ВСЕ телеграммы, где упоминались челюскинцы, отправлять бесплатно.
Мойша пишет Абраму в Одессу:
"Абраша, ищи челюскинцев! Если не найдёшь - вышли мне копчёной щуки." ))

У меня ЕЩЁ вопрос: А эта "жёлтая карточка" когда-то аннулируется?
А то неприятно всё время "предупреждённым" ходить...
drug01
drug01
вчера в 17:42
У Дзюбы есть шанс проявить себя при таком судье!!!
hjgt8dmca3aa
hjgt8dmca3aa
вчера в 17:34
На Дзюбу даже специально Веру выделили, а не мужика, чтобы лучше адаптация на новом месте шла
Гость
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