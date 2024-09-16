Стали известны имена арбитров на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
17 сентября (вторник)
«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Владимир Казьменко.
18 сентября (среда)
«Акрон» – «Факел»: судья – Вера Опейкина, помощники судьи – Денис Петров, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фёдоров, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Павел Новиков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.
19 сентября (четверг)
«Химки» – «Локомотив»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Антон Фролов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Арам Петросян, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Колобаев.
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Роман Сафьян; помощники судьи – Хамид Талаев, Андрей Филипкин; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артём Любимов, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.
Работает это так. Жёлтая карточка сама по себе не аннулируется. Если будет вторая, то автоматически будет выдан бан на 1 час, а после этого уже, можно сказать, аннулируется, т.к. счёт карточек пойдёт заново (снова первая, потом вторая и бан на час).
Работает это так. Жёлтая карточка сама по себе не аннулируется. Если будет вторая, то автоматически будет выдан бан на 1 час, а после этого уже, можно сказать, аннулируется, т.к. счёт карточек пойдёт заново (снова первая, потом вторая и бан на час).
"Когда пароход "Челюскин" затёрло во льдах в 30-е годы, Наркомсвязи разрешил ВСЕ телеграммы, где упоминались челюскинцы, отправлять бесплатно.
Мойша пишет Абраму в Одессу:
"Абраша, ищи челюскинцев! Если не найдёшь - вышли мне копчёной щуки." ))
У меня ЕЩЁ вопрос: А эта "жёлтая карточка" когда-то аннулируется?
А то неприятно всё время "предупреждённым" ходить...
"Когда пароход "Челюскин" затёрло во льдах в 30-е годы, Наркомсвязи разрешил ВСЕ телеграммы, где упоминались челюскинцы, отправлять бесплатно.
Мойша пишет Абраму в Одессу:
"Абраша, ищи челюскинцев! Если не найдёшь - вышли мне копчёной щуки." ))
У меня ЕЩЁ вопрос: А эта "жёлтая карточка" когда-то аннулируется?
А то неприятно всё время "предупреждённым" ходить...