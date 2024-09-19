Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

«Брест» обыграл «Штурм» в Лиге чемпионов

вчера, 23:55
БрестЛоготип футбольный клуб Брест2 : 1Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)ШтурмМатч завершен

«Брест» обыграл «Штурм» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 23-й минуте забил полузащитник «Бреста» Уго Маньетти. В дополнительное к первому тайму время хавбек французского клуба Эдимилсон Фернандеш отправил мяч в свои ворота. На 56-й минуте нападающий «Бреста» Абдалла Сима снова вывел свою команду вперёд. На 89-й минуте защитник «Штурма» Димитри Лавалее получил красную карточку.

В следующем матче Лиги чемпионов «Брест» сыграет против «Зальцбурга», а «Штурм» встретится с «Брюгге».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аталанта» и «Арсенал» не выявили победителя в Лиге чемпионов
Вчера, 23:54
Гол Николсона помог «Спартаку» разгромить «Крылья Советов»
Вчера, 22:37
«Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов
Вчера, 21:39
Дубль Вирца помог «Байеру» разгромить «Фейеноорд» в Лиге чемпионов
Вчера, 21:35
«Локомотив» разгромил «Химки» на выезде в Кубке
Вчера, 20:28
«Ахмат» обыграл «Пари НН» в Кубке России в матче с удалением и пенальти
Вчера, 20:28
Все комментарии
prqzx93jzqxy
prqzx93jzqxy
сегодня в 03:09
Вообще-то странно видеть эти команды в ЛЧ
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 23:58
Молодцы бретонцы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56, ред.
Пока французы выигрывают)
А щас посмотрел таблицу там же Лилль проиграл.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 