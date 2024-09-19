«Брест» обыграл «Штурм» в Лиге чемпионов

1726779314

вчера, 23:55

«Брест» обыграл «Штурм» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 23-й минуте забил полузащитник «Бреста» Уго Маньетти. В дополнительное к первому тайму время хавбек французского клуба Эдимилсон Фернандеш отправил мяч в свои ворота. На 56-й минуте нападающий «Бреста» Абдалла Сима снова вывел свою команду вперёд. На 89-й минуте защитник «Штурма» Димитри Лавалее получил красную карточку.

В следующем матче Лиги чемпионов «Брест» сыграет против «Зальцбурга», а «Штурм» встретится с «Брюгге».