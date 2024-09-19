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«Барселона» вдесятером проиграла «Монако» в Лиге чемпионов

вчера, 23:56
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Монако» сыграл вничью против «Барселоны» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 11-й минуте красную карточку получил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Монако» Манье Аклиуше. На 28-й минуте нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сравнял счёт. На 72-минуте форвард Джордж Иленикена вывел «Монако» вперёд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 09:06
Переписать на кого-то, это излюбленная тактика многих миллиардеров постсовесткого пространства. Все знают, что честным, своим трудом такие деньги за относительно короткое время не накопить, но никто ничего не может доказать. Капитализм постсоветского пространства это нечто...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:59
Все топ команды кроме Баварии, которым изи соперник достался, либо сыграли в ничью, либо еле еле выиграли, а вы гоните на Барсу которая играла в 10-ром, и норм держалась. Этот матч абсолютно не о чем не говорит. Все топ клубы в плохой форме из-за матчей сборных.
Dauletbek
Dauletbek ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 08:55
Флик рано начал говорить о победе в ЛЧ...Бог не любит такое, захочет,красная карточка прилетит и другие обстоятельства неожиданные появятся и Тер Штеген "вспомнит, что он любит" косячить...
Dauletbek
Dauletbek ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 08:46
Да, он чуть в свои ворота не забил гол отбивая мяч при прыжке не в ту сторону. И ещё в одном эпизоде дал передачу сопернику.
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 07:59
Монако даже не соперник выше среднего по меркам ЛЧ, а ниже, но играть в десятером весь матч сложно для любой команды.
3ton
3ton
сегодня в 06:50
Барса сдулась , Флик никакой и т.д. 🤣🤣
Ничего , что Барселона с 11 минуты в меньшинстве играла ?🤣🤣
Как в одной поговорке про хейтеров «цирк уехал - клоуны остались»
adekvat
adekvat
сегодня в 04:59
Флик на днях кричал что выиграют ЛЧ.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:53
Ямаль даже не помог, обидно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:41, ред.
)))))))))) Как я и говорил. Не успел Флик стакан со шнапсом тяпнуть...за звания и регалии в Ла Лиге..., как Теперь ( за ЛЧ) его отФликают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 03:08
Первая же фраза противоречит заготовку. Разве Монако вничью сыграл с Барной?
FreshMeat
FreshMeat ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 02:00
Головин играет в Монако только потому, что команду купил российский вор советского "Уралкалия" Рыболовлев и переписал на свою жену, став "президентом" клуба.
амурец
амурец
сегодня в 01:44
Более менее первый серьезный соперник, и вот вам реальная Барселона, а разговоров то было
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:39
хорошо что матчей будет 8, должна отскочить барса последним вагоном
Варвар7
Варвар7 ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:17
Благодарю за поправку!
Sкрудж
Sкрудж ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:07
Поправочка. Монкунианцы - это Манчестер юнайтед . А Монако - это монегаски.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 00:51
не все оказались готовы к новой формуле лч, даже гигант мысли Флик оплошал
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:47
Не нравится мне этот Ямаль,человек турнир как по мне,хоть и забивает но чую сдуется через полгода)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:34, ред.
Прежде всего Монако с победой! Но вот , что бросилось в глаза Барса весь матч игравшая в меньшинстве , имея в своём составе "престарелого" Левандовского ,да "пацанёнка" Ямаля выглядела местами даже, солиднее хозяев поля . Первый тайм равный - ничья. Во втором монегаски упустили уйму моментов играя коряво и прямолинейно в завершении. Второй гол хозяев вообще трагикомичный - выходя один на один нападающий имел пару секунд прицелится и всё равно зарядил во вратаря от которого мяч попал в ворота. В самой концовке вдвоём выходили во вратаря и умудрились помешать друг другу. Небольшой "луч света" - Головин - хоть он немного думает . Резюмирую - Монако выиграло с большой долей везения.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Кэп 11 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Давайте не будем спешить. Турнир только начался, всё ещё впереди.
eleven LC
eleven LC ответ Кэп 11 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Да они каждый год идут за кубком лч,уже 10 лет подряд
А в итоге,разгром в плей-офф, это уже хорошая традиция
Ну или невыход из группы
Кэп 11
Кэп 11 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:22
Прочитал тут недавно новость о том, что барселона отправилась за кубком ЛЧ. Хорошее начало🤣🤣🤣 Счастливого пути 🤣
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:15
Уж слишком вальяжно "Барселона" начала матч. Я бы сказал, с чувством собственного величия, которое у них появилось после первых удачных матчей в чемпионате Испании. Вспомним, как на первых минутах вратарь отдал мяч в борьбу в непосредственной близости от штрафной. Пришлось нарушать правила. Заигрался парень. " Монако" после удаления действовало чуть острее, но и только.
Весь матч, за исключением некоторых отрезков, гости чувствовали себя не в своей тарелке, играли как при рапидной съёмке, После удаления такой темп был объясним: куда спешить ? Хорошо ещё, что гол забили, а потом всё оставшееся время пытались удержать ничейку. Не удалось.
Головин сыграл на своём уровне, вполне приличном в создавшейся ситуации, когда гости позволяли хозяевам вольности, которыми те и воспользовались.
Итог матча я бы озаглавил всего двумя словами в адрес каталонцев " Сбили спесь". Поражение послужит им хорошим уроком на будущее. " Монако" пожелаю будущих успехов. Всего по одной причине - в команде играет наш человек.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:13
Флику надо меньше болтать, а больше учить играть даже в меньшинстве.. ☝️
eleven LC
eleven LC ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:12
Если бы ,да кабы!
Просто Барселона проиграла и это хорошо,а удаляться футболиста Барсы никто не заставлял
Как говорил Аршавин "Ваши проблемы!"
Bobon
Bobon
сегодня в 00:08
Ну что можно сказать. Первый соперник чуть выше среднего и нет никакой Барсы. Вполне ожидаемо. Понятно, что лазарет сейчас лучше основы, но и Монако не топ. Штеген после 8:2 от Баварии в любом еврокубке сам не свой. Можно посмотреть на его взгляд и дейсвия. Он трясется при каждой передаче или ударе по воротам. Он психологически сломался еще тогда.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:06
Кажется, так почти всегда случается, когда только-только начавший в новой команде тренер заикается о победе в лиге чемпионов.
Сразу накосячили )

А Монако сражались на полную. Сколько там лосей - сложно сказать.
И сколько моментов недоделали. Не использовали. Далеко с такой игрой не пойдут.

Матч смотрелся. Это главное
sihafazatron
sihafazatron ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:05
В меньшинстве против Монако никто бы не выстоял и Реалу бы авоську накидали)))) ну если только Жирона- единственная достойная сильная команда!)))))
NbKA555
NbKA555
сегодня в 00:02
Монако с победой!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:01
Меняется формат Лиги Чемпионов, меняются тренеры и футболисты но одно остаётся прежним
Реал в лч побеждает,а Барселона проигрывает!
Стабильность
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Монако с победой!!))))
Эрик подставил команду, которого подставил Штеген)
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