«Барселона» вдесятером проиграла «Монако» в Лиге чемпионов

«Монако» сыграл вничью против «Барселоны» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 11-й минуте красную карточку получил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Монако» Манье Аклиуше. На 28-й минуте нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сравнял счёт. На 72-минуте форвард Джордж Иленикена вывел «Монако» вперёд.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Весь матч, за исключением некоторых отрезков, гости чувствовали себя не в своей тарелке, играли как при рапидной съёмке, После удаления такой темп был объясним: куда спешить ? Хорошо ещё, что гол забили, а потом всё оставшееся время пытались удержать ничейку. Не удалось.
Головин сыграл на своём уровне, вполне приличном в создавшейся ситуации, когда гости позволяли хозяевам вольности, которыми те и воспользовались.
Итог матча я бы озаглавил всего двумя словами в адрес каталонцев " Сбили спесь". Поражение послужит им хорошим уроком на будущее. " Монако" пожелаю будущих успехов. Всего по одной причине - в команде играет наш человек.
Весь матч, за исключением некоторых отрезков, гости чувствовали себя не в своей тарелке, играли как при рапидной съёмке, После удаления такой темп был объясним: куда спешить ? Хорошо ещё, что гол забили, а потом всё оставшееся время пытались удержать ничейку. Не удалось.
Головин сыграл на своём уровне, вполне приличном в создавшейся ситуации, когда гости позволяли хозяевам вольности, которыми те и воспользовались.
Итог матча я бы озаглавил всего двумя словами в адрес каталонцев " Сбили спесь". Поражение послужит им хорошим уроком на будущее. " Монако" пожелаю будущих успехов. Всего по одной причине - в команде играет наш человек.