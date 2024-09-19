«Барселона» вдесятером проиграла «Монако» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:56

«Монако» сыграл вничью против «Барселоны» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 11-й минуте красную карточку получил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Монако» Манье Аклиуше. На 28-й минуте нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сравнял счёт. На 72-минуте форвард Джордж Иленикена вывел «Монако» вперёд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте, не отметившись результативными действиями.