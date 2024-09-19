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«Атлетико» добыл победу над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

вчера, 23:57
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Атлетико» Мадрид одолел «РБ Лейпциг» в концовке матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. Итоговый счёт — 2:1.

За «матрасиков» забили Антуан Гризманн (28') и Хосе Хименес (90').

В составе немецкой команды отличился Бенжамин Шешко (4').

По итогам встречи «Атлетико» идёт на 14-й строчке, а «РБ Лейпциг» — на 24-й.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 08:46
АТМ с победой.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 04:40
Вот чего я всегда ценю больше всего это крики "надо уволить тренера" сразу после его победы. А после поражений придумывать тысячи поводов - похвалить.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:23
Симеоне давно пора уволить. Сегодня невнятная игра от Атлетико.
Capral
Capral
сегодня в 00:17
Всегда приятно поражался, грамотно выстроенной позиционной обороне Атлетико. Как на макете, гармошкой раздвигается и сдвигается оборона испанцев и всё слаженно, и чётко. Но вот к позиционной атаке испанцев вопросы имеются. Вобщем, всё довольно очевидно и стереотипно. Открытая позиционная атака, всё-таки не конёк Симеоне. Победный гол испанцев симпатичный, но читаемый, а гол из пределов вратарской- это вина вратаря, потому что, кипер- обязан уметь читать и предвидеть очевидный банальный заброс. Игра, довольно хаотичная в 1-м тайме, но очень темпераментная во 2-м. Ушедшего голландца, как мне кажется, креативно Атлетико не хватает... Вчера, в немецкой печати появилось развернутое интервью Д.Симеоне, где он высмеивает и осуждает тех, кому не нравится новый формат ЛЧ...

Что касается Ляйпцига, то ГТ команды М.Розе, никогда не скрывал, что его духовным наставником и учителем является мудрый Ф.Магат. Стиль самого Розе- это полная концентрация в обороне и доминация в центре поля. Ляйпциг боролся, сражался, но именно концентрации в обороне команде и не хватило. Да и физически, как мне показалось, команда подустала в концовке. Вобщем, интересная игра закончилась, как я дyмаю- закономерной победой Атлетико, с чем, я, команду и поздравляю!!!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:16
Браво Атлетико Мадрид!
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Атлетико вырвал победу!!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:00
а «РБ Лейпциг» — на 24-й
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Непривычно такое видеть))
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