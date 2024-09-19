«Атлетико» добыл победу над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

«Атлетико» Мадрид одолел «РБ Лейпциг» в концовке матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25. Итоговый счёт — 2:1.
За «матрасиков» забили Антуан Гризманн (28') и Хосе Хименес (90').
В составе немецкой команды отличился Бенжамин Шешко (4').
По итогам встречи «Атлетико» идёт на 14-й строчке, а «РБ Лейпциг» — на 24-й.
Что касается Ляйпцига, то ГТ команды М.Розе, никогда не скрывал, что его духовным наставником и учителем является мудрый Ф.Магат. Стиль самого Розе- это полная концентрация в обороне и доминация в центре поля. Ляйпциг боролся, сражался, но именно концентрации в обороне команде и не хватило. Да и физически, как мне показалось, команда подустала в концовке. Вобщем, интересная игра закончилась, как я дyмаю- закономерной победой Атлетико, с чем, я, команду и поздравляю!!!
Что касается Ляйпцига, то ГТ команды М.Розе, никогда не скрывал, что его духовным наставником и учителем является мудрый Ф.Магат. Стиль самого Розе- это полная концентрация в обороне и доминация в центре поля. Ляйпциг боролся, сражался, но именно концентрации в обороне команде и не хватило. Да и физически, как мне показалось, команда подустала в концовке. Вобщем, интересная игра закончилась, как я дyмаю- закономерной победой Атлетико, с чем, я, команду и поздравляю!!!