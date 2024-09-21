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«Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ

вчера, 18:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче 9-го тура РПЛ (3:1).

На 8-й минуте воронежская команда открыла счёт — пенальти реализовал Евгений Марков. На 52-й петербуржцы отыгрались усилиями Матео Кассьерры. Лусиано Гонду на 67-й вывел хозяев поля вперёд. Увеличил преимущество «сине-бело-голубых» Александр Ерохин на 87-й.

«Зенит» лидирует в чемпионате России (23 очка). «Факел» идёт 15-м (5 баллов).

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20 сентября
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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew ответ bq7f3ntfz49d (раскрыть)
сегодня в 03:53
Для него хорошая игра, когда Зенит проигрывает)
k52baawq8fr7
k52baawq8fr7 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 23:23
Всем хочется узнать, кто эту жабу притащил в Зенит.
bq7f3ntfz49d
bq7f3ntfz49d ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
С чего Вы решили что плохо, при плохой игре 3-1 не выигрывают.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:38
Зенит играет уже пятый матч подряд очень плохо. Сколько ещё надо Семаку купить игроков???
Futurista
Futurista ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 21:16
.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 21:12
Интересно, кто в руководстве Зенита принял решение осчастливить Спартак деньгами?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:07
Неправда ваша)...вы на его репертуар почти два года смотрели...сами виноваты)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:01
Конечно...впарили нам гастролёра столичного...за деньги немыслимые...говорили ведущий актёр больших и малых театров...а оказался статист-массовник....))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
Нет...ваш питерско-бразильский МХАТ вряд ли кто то переиграет)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:40
Это актёр...а прикольный Шамар Николсон....кстати тоже актёр...
Так притворился футболистом...реально...я сам поверил...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:38
Это новый легионер Зенита?)...прикольный парень)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Порой полезно ...убрать лишнее..))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:36
Ну конечно, доброе... про хорошо вами забытое старое)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Ничто...согласен....не вечно...
Не совсем понял что вы хотели сказать...но наверное что то доброе и позитивное...
Удачи вам завтра против Динамо...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
Откройте страницу предпоследних противостояний...там много интересного)...она напомнит вам о том что "Ничто не вечно под Луной")...но для Зенита та страница подлиннее будет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:16
Ну не знаю....
Мне никто не становится на время...ни своим ни чужим....
Кто сейчас победит в Казани...того и поздравлю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Ну и зря...
У меня например завсегда открыта страница последних противостояний...
Как ни странно....закономерности не так уж и редки....
Например Динамо за 3 сезона с 21-го года 8 раз обыграло Спартак....
Семак в РПЛ за 6,5 сезонов ни разу не проиграл Спартаку....
Ахмат 5 официальных матчей не проигрывает Спартаку....
Зенит ,как уже писали, за 7 последних матчей в Краснодаре - 0 поражений...
Эта информация может быть полезной...да и просто интересной....если не вам то другим пользователям....даже не смотря на нынешнее состояние команд...
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:12
С "Болейте за своих а не против чужих" у меня проблем нет. Всякая команда, которая играет против Зенита или СпаМа, на время игры, для меня становится СВОЕЙ. А когда они играют между собой, то мне фиолетово на то, кто из них победит.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:10
Соболев-бревно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:57
Тут вы не угадали. Такое желание возникает перед каждым матчем и не зависит от счета на табло и от следующего матча.. Говорю откровенно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:55
Я крайне редко смотрю матчи Зенита целиком. Так фрагментами. Но насчет дат в календаре, или прогнозов на основании истории матчей ( чем вы увлекаетесь) - это не что. У меня до такого фантазии не хватает, даже если не дай ог я буду смотреть матчи Зенита полностью. Это жуть!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
Уважаемый, у меня. создалось впечатление как только на экране ТВ во время трансляции матча счёт на табло переходит на сторону Зенита вас лично охватывает неимоверное желание пожелать поражение Семаку уже в следующем матче.
Не избавляйтесь от этого, это не чревато....

Кого тогда уважаемый Станичник тут просит "Болейте за своих а не против чужих"....??

И при чём здесь Алексей Борисович....непонятно...думаю Зенит победил бы и без него на трибуне....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:40
Уважаемый, у меня. создалось впечатление как только на экране ТВ во время трансляции матча Зенита появляется сытая и самодовольная физиономия простого рязанского парня Лехи Миллера всех синебелоголубых и вас лично охватывает эйфория и вы начинаете нести бог знает что при календари, про историю.и пр. Избавляйтесь от этого, это чревато
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:38
Добрый вечер...и всех Благ !!!

Не буду предсказывать....ибо тут два варианта реакции...либо скажут "соломки постелил"...либо "да он самоуверенный неадекват".....
Но игра будет интересной...это точно...
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:31
ЗЕНИТ - ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ!!!
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!
ЗЕНИТ - СИЛА!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:22
С Победой фк ЗЕНИТ!
Константин Белых
Константин Белых ответ fptwrpvm5acd (раскрыть)
вчера в 19:12
Пусть распорют и все равно носят))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:07
И охота вам понапрасну расплёскивать злость и негатив...на Зенит ???
Подкопили бы...наверняка в период непростого календаря который наступает у Станковича будет куда выплеснуть....
fptwrpvm5acd
fptwrpvm5acd
вчера в 19:07, ред.
Соболева нужно вернуть спартаку, как товар, не подошедший по размеру.
lotsman
lotsman
вчера в 19:06
Всех с победой. Зенит чемпион!!!
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