«Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ

«Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче 9-го тура РПЛ (3:1).
На 8-й минуте воронежская команда открыла счёт — пенальти реализовал Евгений Марков. На 52-й петербуржцы отыгрались усилиями Матео Кассьерры. Лусиано Гонду на 67-й вывел хозяев поля вперёд. Увеличил преимущество «сине-бело-голубых» Александр Ерохин на 87-й.
«Зенит» лидирует в чемпионате России (23 очка). «Факел» идёт 15-м (5 баллов).
С домашней и волевой !!!!!
Глушенкова с возвращением....хорошо приложился на 94-й минуте....
Соболев без комментариев...просил "шансик"...зачем....пока не понятно...
Как выразился кто то сейчас на трансляции - "Соболеву всё равно за какую команду на поле стоять"...))))
Весёлый тур....2-е игры - 11 голов.....
С домашней и волевой !!!!!
Глушенкова с возвращением....хорошо приложился на 94-й минуте....
Соболев без комментариев...просил "шансик"...зачем....пока не понятно...
Как выразился кто то сейчас на трансляции - "Соболеву всё равно за какую команду на поле стоять"...))))
Весёлый тур....2-е игры - 11 голов.....
С ожидаемой победой в сегодняшнем матче!
Спасибо за приведённую статистику, но это уже всё история, а на сегодня две лучшие пока команды этого сезона(и прошлого тоже) встретятся в следующем туре и возможно у кого-то из них исчезнет последний нолик в турнирной таблиц. А если нули сохранятся, то это только на руку конкурентам.
Болейте за своих, а не против чужих!
С ожидаемой победой в сегодняшнем матче!
Спасибо за приведённую статистику, но это уже всё история, а на сегодня две лучшие пока команды этого сезона(и прошлого тоже) встретятся в следующем туре и возможно у кого-то из них исчезнет последний нолик в турнирной таблиц. А если нули сохранятся, то это только на руку конкурентам.
Болейте за своих, а не против чужих!