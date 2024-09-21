«Бавария» в гостях разгромила «Вердер»

«Вердер» проиграл «Баварии» в матче 4-го тура Бундеслиги (0:5).
На 23-й минуте гости повели после гола Майкла Олисе. Джамал Мусиала на 32-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Харри Кейн на 57-й забил третий мяч. Олисе на 60-й сделал дубль. Точку в игре поставил Серж Гнабри на 65-й.
«Вердер» занимает 10-е место в чемпионате Германии (5 очков). «Бавария» лидирует (12 баллов).
просто уничтожили Вердер. хотя я симпатизирую музыкантам.
но баварский прессинг и движение мяча показывали весь матч, что Вердер так и не ударил в створ за весь матч.
конечно же , в середине сезона ,после игры с некоторыми топами уже можно будет сделать некоторые выводы о команде и о Компани.
Динамо Загреб и Вердер все таки не уровень.
просто уничтожили Вердер. хотя я симпатизирую музыкантам.
но баварский прессинг и движение мяча показывали весь матч, что Вердер так и не ударил в створ за весь матч.
конечно же , в середине сезона ,после игры с некоторыми топами уже можно будет сделать некоторые выводы о команде и о Компани.
Динамо Загреб и Вердер все таки не уровень.
Никто Тухеля не сливал и никто ему не вредил. У него было полное доверие со стороны руководства. Больше того, даже злейший враг и критик Тухеля Л.Маттеус на время замолчал и дал Тухелю спокойно доработать сезон...
Что не получилось у Тухеля, и это не моё итогое мнение, а только мнение Ш.Эффенберга. А именно: Тухель пытался заложить Баварии комбинационный и мыслящий футбол, который в клубе не поняли и сочли вредительством. Сам Тухель, неоднократно заявлял, что не является слепым продолжателем традиционного немецкого футбола, а пытается совершенствовать футбол, где бы он не работал.
И последнее. Не стоит, так серьезно воспринимать последние результаты Баварии, учитывая- с кем играла команда. Пока, серьезных соперников у Мюнхена не было. Посмотрим, что будет дальше. Делать выводы по играм с Загребом и Бременом не стоит.
Никто Тухеля не сливал и никто ему не вредил. У него было полное доверие со стороны руководства. Больше того, даже злейший враг и критик Тухеля Л.Маттеус на время замолчал и дал Тухелю спокойно доработать сезон...
Что не получилось у Тухеля, и это не моё итогое мнение, а только мнение Ш.Эффенберга. А именно: Тухель пытался заложить Баварии комбинационный и мыслящий футбол, который в клубе не поняли и сочли вредительством. Сам Тухель, неоднократно заявлял, что не является слепым продолжателем традиционного немецкого футбола, а пытается совершенствовать футбол, где бы он не работал.
И последнее. Не стоит, так серьезно воспринимать последние результаты Баварии, учитывая- с кем играла команда. Пока, серьезных соперников у Мюнхена не было. Посмотрим, что будет дальше. Делать выводы по играм с Загребом и Бременом не стоит.