«Бавария» в гостях разгромила «Вердер»

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вчера, 18:24

«Вердер» проиграл «Баварии» в матче 4-го тура Бундеслиги (0:5).

На 23-й минуте гости повели после гола Майкла Олисе. Джамал Мусиала на 32-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Харри Кейн на 57-й забил третий мяч. Олисе на 60-й сделал дубль. Точку в игре поставил Серж Гнабри на 65-й.

«Вердер» занимает 10-е место в чемпионате Германии (5 очков). «Бавария» лидирует (12 баллов).