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«Бавария» в гостях разгромила «Вердер»

вчера, 18:24
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)0 : 5Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Вердер» проиграл «Баварии» в матче 4-го тура Бундеслиги (0:5).

На 23-й минуте гости повели после гола Майкла Олисе. Джамал Мусиала на 32-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Харри Кейн на 57-й забил третий мяч. Олисе на 60-й сделал дубль. Точку в игре поставил Серж Гнабри на 65-й.

«Вердер» занимает 10-е место в чемпионате Германии (5 очков). «Бавария» лидирует (12 баллов).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:39
Пока немецкая машина хороша.
амурец
амурец
сегодня в 01:48
Бавария веселится
salleeh
salleeh
вчера в 22:16
Пока всё нравится, видно что играют все, а самое главное не играет Сане и нет Тюхеля, красота…😍
y7dcyk7f7u5n
y7dcyk7f7u5n
вчера в 20:46
Бавария похоже пришла в себя после прошлого сезона, смотрится команда пока мощно
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:32
счёт интересный, но хочется какой-нибудь приз для Кейна
Capral
Capral
вчера в 19:10
Варвар7.

Никто Тухеля не сливал и никто ему не вредил. У него было полное доверие со стороны руководства. Больше того, даже злейший враг и критик Тухеля Л.Маттеус на время замолчал и дал Тухелю спокойно доработать сезон...

Что не получилось у Тухеля, и это не моё итогое мнение, а только мнение Ш.Эффенберга. А именно: Тухель пытался заложить Баварии комбинационный и мыслящий футбол, который в клубе не поняли и сочли вредительством. Сам Тухель, неоднократно заявлял, что не является слепым продолжателем традиционного немецкого футбола, а пытается совершенствовать футбол, где бы он не работал.

И последнее. Не стоит, так серьезно воспринимать последние результаты Баварии, учитывая- с кем играла команда. Пока, серьезных соперников у Мюнхена не было. Посмотрим, что будет дальше. Делать выводы по играм с Загребом и Бременом не стоит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:55
великолепный матч от Компани.
просто уничтожили Вердер. хотя я симпатизирую музыкантам.
но баварский прессинг и движение мяча показывали весь матч, что Вердер так и не ударил в створ за весь матч.
конечно же , в середине сезона ,после игры с некоторыми топами уже можно будет сделать некоторые выводы о команде и о Компани.
Динамо Загреб и Вердер все таки не уровень.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:49
В 2025 году Кейн получит свой долгожданный трофей, а может и не один
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
Конечно верится в это с трудом , да и не немцы не враги себе, но мысль такая нет , нет да проскакивает - неужели игроки Баварии прошлый сезон планомерно "сливали" Тухеля?)
Гость
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