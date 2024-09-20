Жирков рассказал, почему сыграет за ЦСКА в ретро-матче с «Зенитом»

Экс-игрок сборной России рассказал, почему в матче ветеранов «Зенита» и ЦСКА сыграет за «армейцев». Игра состоится 20 сентября в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

Мы не так давно это обсуждали с Андреем Аршавиным и Александром Медведевым, когда я играл за «Чисто Питер» в хоккейной Медиалиге. Тогда еще составы на матч были неизвестны. На что они мне сказали: смотри, выбери правильную сторону (смеется). Но в итоге организаторы сказали: играешь за ЦСКА . А почему — не знаю. Может у армейских легенд просто народу меньше набирается.