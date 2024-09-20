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Жирков рассказал, почему сыграет за ЦСКА в ретро-матче с «Зенитом»

вчера, 12:57

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, почему в матче ветеранов «Зенита» и ЦСКА сыграет за «армейцев». Игра состоится 20 сентября в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

Мы не так давно это обсуждали с Андреем Аршавиным и Александром Медведевым, когда я играл за «Чисто Питер» в хоккейной Медиалиге. Тогда еще составы на матч были неизвестны. На что они мне сказали: смотри, выбери правильную сторону (смеется). Но в итоге организаторы сказали: играешь за ЦСКА. А почему — не знаю. Может у армейских легенд просто народу меньше набирается.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07, ред.
Но ветку стоило бы назвать "Жирков не рассказал, почему сыграет за ЦСКА в ретро-матче с «Зенитом»

...ибо он просто не знает...почему...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:56, ред.
Потому что за ЦСКА провёл 139 матчей...а за Зенит 95......
Всё логично...
Vladrad
Vladrad
вчера в 16:14, ред.
Знаю двух любителей денег в футболе, больше самого футбола, один Денисов, по кличке Деньгисов, второй Жирков, который менял команды только ради денег. Оба не вызывают никакого уважения, типичные хапуги, а не футболисты.
3fdmh2hqr8j4
3fdmh2hqr8j4 ответ Andy Drew (раскрыть)
вчера в 16:11
Он для Анжи больше ретро, там ему платили больше.
Baggio R.
Baggio R. ответ 9gyeexh6f25r (раскрыть)
вчера в 14:54
Жиркова вырастил «Спартак» Тамбов, он и родился там.
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 14:46
Ну, так это же ретро матч) А для ЦСКА, Юра, ты более ретро, чем для Зенита. На целых 12 лет!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:10
Все таки думаю в игровом плане Коняшки дали Юре всё! Он сложился у них как игрок!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 6dccaw42jnz7 (раскрыть)
вчера в 13:53
Каждый видит по своему одно и тоже событие. Одни грязь, другие чернозём ))).
Ваше мнение уважаю, будьте здравы.
9gyeexh6f25r
9gyeexh6f25r
вчера в 13:52
Жиркова вырастил ЦСКА и это решение верное!!!
Glosser
Glosser
вчера в 13:46
Что-то много разговоров про Жиркова, игрок обычный, тренер пока никакой, таких у нас много.
6dccaw42jnz7
6dccaw42jnz7 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:40
Неужели талант наживы, бегал из клуба в клуб, где больше платят, даже Анжи не побрезговал, вызывает только презрение.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:38
В ЦСКА раскрылся талант Юрия, потом Англия и Зенит.
Болельщики ЦСКА уважают его.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:37
Зачем Жирков рассказывает нам эти истории о себе? Впору создать рубрику "Жирков - всё о себе". Юра, не пытайся стать публичной личностью, ну не твоё это. Ты же двух слов связать не можешь. Читай лучше книги, а там видно будет.
crd93cf4xm9f
crd93cf4xm9f
вчера в 13:30
Это с Жирковым в Зените никто играть не хочет, был у коней на стажировке.
hc3cp6fqmp3q
hc3cp6fqmp3q
вчера в 13:25
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:07
    Правильно,играй за ЦСКА а мы поболеем !
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