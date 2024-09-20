Жирков рассказал, почему сыграет за ЦСКА в ретро-матче с «Зенитом»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, почему в матче ветеранов «Зенита» и ЦСКА сыграет за «армейцев». Игра состоится 20 сентября в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.
Мы не так давно это обсуждали с Андреем Аршавиным и Александром Медведевым, когда я играл за «Чисто Питер» в хоккейной Медиалиге. Тогда еще составы на матч были неизвестны. На что они мне сказали: смотри, выбери правильную сторону (смеется). Но в итоге организаторы сказали: играешь за ЦСКА. А почему — не знаю. Может у армейских легенд просто народу меньше набирается.
...ибо он просто не знает...почему...
...ибо он просто не знает...почему...
Всё логично...
Всё логично...
Ваше мнение уважаю, будьте здравы.
Ваше мнение уважаю, будьте здравы.
Болельщики ЦСКА уважают его.
Болельщики ЦСКА уважают его.