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«Ливерпуль» на выезде одолел «Вулверхэмптон»

вчера, 21:26
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» в матче 6-го тура АПЛ (1:2).

На 45+2-й минуте мерсисайдцы открыли счёт — гол забил Ибрахима Конате. На 56-й равенство восстановил Райан Аит-Нури. Мохамед Салах на 61-й реализовал пенальти.

«Вулверхэмптон» занимает 20-е место в чемпионате Англии (одно очко). «Ливерпуль» лидирует в турнире (15 баллов).

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:42
Какая-то чёрная полоса у волков.
YNWA
YNWA
вчера в 22:46
Красавчики Ливерпуль!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:26
С победой красных молодцы!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:14
Ничего себе. Одиннадцать разных национальностей игроков вышло в старте Ливерпуля?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:47
ну что. есть победа Ливерпуля.
но...такой тяжелый матч, что даже устал смотреть.
однако сбалансированная команда у Волков, пространство добывалось очень тяжело.
Салах просто мрак.
эти передачи в полсилы(((( нескольких голов недосчитались красные из за них.
Собослаи должен был решать свой момент.
А как Волки забили гол? такого Огромного Конате просто подвинули
и затолкали мяч.
и все таки забрались на первое место, движемся дальше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
Ух ты волки последние? Офигеть.... Вроде крепкая команда
drug01
drug01
вчера в 21:28
Такой результат мы ожидали
Гость
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