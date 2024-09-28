«Ливерпуль» на выезде одолел «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» в матче 6-го тура АПЛ (1:2).
На 45+2-й минуте мерсисайдцы открыли счёт — гол забил Ибрахима Конате. На 56-й равенство восстановил Райан Аит-Нури. Мохамед Салах на 61-й реализовал пенальти.
«Вулверхэмптон» занимает 20-е место в чемпионате Англии (одно очко). «Ливерпуль» лидирует в турнире (15 баллов).
но...такой тяжелый матч, что даже устал смотреть.
однако сбалансированная команда у Волков, пространство добывалось очень тяжело.
Салах просто мрак.
эти передачи в полсилы(((( нескольких голов недосчитались красные из за них.
Собослаи должен был решать свой момент.
А как Волки забили гол? такого Огромного Конате просто подвинули
и затолкали мяч.
и все таки забрались на первое место, движемся дальше.
но...такой тяжелый матч, что даже устал смотреть.
однако сбалансированная команда у Волков, пространство добывалось очень тяжело.
Салах просто мрак.
эти передачи в полсилы(((( нескольких голов недосчитались красные из за них.
Собослаи должен был решать свой момент.
А как Волки забили гол? такого Огромного Конате просто подвинули
и затолкали мяч.
и все таки забрались на первое место, движемся дальше.