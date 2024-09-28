«Осасуна» нанесла «Барселоне» первое поражение в сезоне Ла Лиги

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вчера, 23:56

«Осасуна» выиграла у «Барселоны» в матче 8-го тура Ла Лиги (4:1).

На 18-й минуте хозяева поля повели после гола Анте Будимира. Брайан Сарагоса на 28-й удвоил преимущество команды из Памплоны. Пау Виктор на 53-й сократил отставание каталонского клуба в счёте. Будимир на 72-й сделал дубль, реализовав пенальти. на 85-й увеличил отрыв в счёте. Ламин Ямаль на 90-й провёл второй гол гостей.

«Осасуна» занимает 6-е место в чемпионате Испании (14 очков). «Барселона» лидирует в турнире (21 балл).