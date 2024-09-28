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«Осасуна» нанесла «Барселоне» первое поражение в сезоне Ла Лиги

вчера, 23:56
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)4 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Осасуна» выиграла у «Барселоны» в матче 8-го тура Ла Лиги (4:1).

На 18-й минуте хозяева поля повели после гола Анте Будимира. Брайан Сарагоса на 28-й удвоил преимущество команды из Памплоны. Пау Виктор на 53-й сократил отставание каталонского клуба в счёте. Будимир на 72-й сделал дубль, реализовав пенальти. Абель Бретонес на 85-й увеличил отрыв в счёте. Ламин Ямаль на 90-й провёл второй гол гостей.

«Осасуна» занимает 6-е место в чемпионате Испании (14 очков). «Барселона» лидирует в турнире (21 балл).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:51
Да же Ямаль не помог
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:51, ред.
Ассалаумағалейкум. Как можно ненавидеть Барсу? Я болею за Барсу, но не могу сказать, что ненавижу Реал. Тренер, игроки Реала меня не знают, не знают о моем существовании. Никто из них меня не оскорблял. Как я могу ненавидить их? Оттого, что вы ненавидете Барсу, плохо не станет Флику или Ямалю или кому-нибудь ещё в Барсе. Так в чем смысл вашей ненависти? . Проблема в вашей голове...
Guankin
Guankin
сегодня в 13:00
Следствие безумного количества матчей, топам, играющим во всех турнирах нужно иметь два равноценных состава + резерв, что немыслимо даже для шейхов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 11:43
Тут щас из любого матча подобную ахинею слагать будут..., к примеру в ЛЧ ожидаем, что кого-нибудь ОтРеДБуллят или ОтЖиронят , ну и далее по смыслу.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:23
В Серии А, если Сассуолло выигрывает у топов, то "комментаторы" в чатах говорили " ОтСасуолили" кого-то. Вчера кого "отОсасунили".))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:20
Джек.
МС потерял 2 очка не дома, а на выезде с Ньюкаслом, равно как и Барселона влетела Осасуне не дома , а в гостях.
Суть, канеш, от этого мало меняется, но резонанс от потерь очков грандами у себя на поле, был бы куда внушительней.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:25
Предлагаю всем недругам и "сочувствующим" успокоиться. Когда - нибудь ЭТО должно было случиться, так как невозможно весь чемпионат провести на одном дыхании. Случилось в этом ничего не значащем матче. Так лучше в чемпионате, на старте сезона, чем на финише или в ЛЧ. Такие щелчки по носу тоже порой необходимы, чтобы спуститься с небес на землю. Слишком много дифирамбов было сложено в честь команды на старте сезона. Пусть и проза серых будней поприсутствует. Иногда это полезно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:10, ред.
Бывают такие туры...
Уикенд букмекера...

МС дома теряет два очка....
Зенит проигрывает там где 6 лет не проигрывал....
Барселона дома летит Осасуне....
Станкович впервые проигрывает в РПЛ в Москве...
Акрон обыгрывает тренера сборной....всухую...
Бавария впервые не выигрывает...в сезоне...

Вскоре всё встанет на свои места.....как в общем....так и в таблицах....
На то он и футбол....чуть расслабился - лови леща.....
stromshik
stromshik
сегодня в 08:01
Зря Губерниев называл Будимира косым.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 07:55
Осасуна без своего короля "Месси" раскрепостилась)
94nyjc4mzkmx
94nyjc4mzkmx
сегодня в 07:53
И на Барсуху бывает проруха, и вот вчера она пришла в лице Осасуны
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:42
Из всех только ты все понимаешь и пишешь разумно
6mfh9m2nwgmc
6mfh9m2nwgmc
сегодня в 07:41
Бьют не только в Лиге Чемпионов, но и дома.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:39, ред.
Флик с новой командой, в новой лиге, с полным лазаретом и полурезервным составом, с графиком 2-3 матча в неделю, и испанскими судьями, свистящими правильно через раз, выдал один из лучших стартов в истории клуба, а по соотношению ресурсы/результат -- это вообще лучший старт в чемпионате за всю историю Барсы. В Барсе центре только три здоровых полузащитника и один защитник играющий в полузащите, понятно что ты впервые смотришь матч Барсы в сезоне, но не впервые же слышишь и знаешь их состояние, будет таким же игра если на старте будет играть Херар Мартин, Серхи Домингес, Пау Виктор, Ферран Торрес... Ямаль и Рафинья не вышли в старте потому что им дали отдыхать чего непонятного-то? Если не лень читай пожалуйста слова Педри о судейство в вчерашнем матче и судейством все будет понятно. Осасуна не играл никак качественно, забили с неопытности Пеньи и с пенальти, ещё с ошибкой Ямаля, и прям не сказать что заслуженно выиграли,
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:35
За 10 дней Барса сыграла 4 матча. Многим игрокам основы нужен отдых, но глубина состава пугает. Играют неопытные игроки второй команды. Таких провалов ещё будут. О победы в ЛаЛиге и лиге чемпионов пока рано. Больше надо финансами разбираться и молодежь готовить. Обидное поражение, но полезное
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:31
Флик с Барсой все равно станут чемпионами, поэтому можете не стараться)
4ckbntw9k7b7
4ckbntw9k7b7
сегодня в 07:08
У Барселоны такие провалы случаются
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 06:26
Тут и без слов всё понятно. Кого выпускать на замену тем, кто отдыхает? Сплошной детский сад.
эльхан 70
эльхан 70
сегодня в 06:26
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 04:39
    Очень ощутимая подщёчина. Посмотрим, как Барса сумеет держать удар.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 02:50
    Ожидал что Барса споткнется, но не в этом матче
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 02:24
    Вчера только писал про отсутствие скамейки у Барселоны... Ну вот - нате вам!
    allemz
    allemz ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
    сегодня в 01:42
    Это лишь звено в цепи, тактическое поражение, эти все хитросплетения ради победы в ЛЧ. Это надо понимать!
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:41
    Немцу наконец указали на его место, ЛЧ он с этой сырой Барсой выиграть хочет)))
    Снимай розовые очки поскорее, пока сезон только начался, строй команду, не до ЛЧ сейчас, фанаты Барселоны уже реально устали осасунить вместе с командой, их хоть пожалей))
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:13
    Осасуна показали Барселоне ее место, с победой молодцы, а разговоров то было про старт Барселоны
    vlasovca
    vlasovca
    сегодня в 00:54
    Молодцы Осасуна вернули интригу и опустили Барселону.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    У меня была точно такая мысль, с трудом удержался!!!!!!! Но, как у Владимира Семёновича: "Я боюсь судебных факторов"...))))))))))))))))))))))))))))))
    ju5wc4qs92er
    ju5wc4qs92er
    сегодня в 00:31
    Бывает и такое, жаль Барселону, Осасуна была ее лучше.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:28
    Хотел про Барселону придумать какую нибудь ассоциацию с Осасуной...но нет...4:2 достаточно)...
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    сегодня в 00:25
    Это просто позор какой-то .. ☝️
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