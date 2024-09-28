«Осасуна» нанесла «Барселоне» первое поражение в сезоне Ла Лиги

«Осасуна» выиграла у «Барселоны» в матче 8-го тура Ла Лиги (4:1).
На 18-й минуте хозяева поля повели после гола Анте Будимира. Брайан Сарагоса на 28-й удвоил преимущество команды из Памплоны. Пау Виктор на 53-й сократил отставание каталонского клуба в счёте. Будимир на 72-й сделал дубль, реализовав пенальти. Абель Бретонес на 85-й увеличил отрыв в счёте. Ламин Ямаль на 90-й провёл второй гол гостей.
«Осасуна» занимает 6-е место в чемпионате Испании (14 очков). «Барселона» лидирует в турнире (21 балл).
Матч смотрелся на ура. Спасибо командам.
Лучший игрок у Барсы - Кунде. Насколько загадочный лично для меня игрок Ферран Торрес. Никакущий. Во всех смыслах. А Кунде умудрился и в обороне успевать, и в атаке угрозу с фланга представлять, хотя это задача Торреса.
Худший игрок у Осасуны - вратарь Эррера. Слишком эмоциональный для вратаря. Первый пропущенный - вообще цирк, а второй - прыжок вратаря-любителя.
У Флика наверняка аргументы есть, но против очень крепкого середняка (см. таблицу) выпускать такой состав - проигрышная идея. Толпа воспитанников, половина без паспортов еще, как говорится. На что рассчитывать.
Никакого злого сарказма в адрес Барселоны быть не может, травмировано пол-состава. Но неужели Ямаль (как же он, зараза, стремительно прогрессирует), Бальде, Рафинья, Иньиго Мартинес, Касадо настолько нуждались в отдыхе перед матчем с его величеством Янг Бойз?
Логика, что кто-то из прямых конкурентов (Реал и Атлетико) завтра потеряют очки - это, конечно, логика. Но Янг Бойз, еще и дома, вряд ли сложнее Осасуны на выезде. Кстати, какой у Осасуны солидный стадион.
Осасуне респект. Для Барселоны испытания только начинаются. Резерва под большие задачи просто нет. Великолепный старт не должен вводить в заблуждение.
Матч смотрелся на ура. Спасибо командам.
Лучший игрок у Барсы - Кунде. Насколько загадочный лично для меня игрок Ферран Торрес. Никакущий. Во всех смыслах. А Кунде умудрился и в обороне успевать, и в атаке угрозу с фланга представлять, хотя это задача Торреса.
Худший игрок у Осасуны - вратарь Эррера. Слишком эмоциональный для вратаря. Первый пропущенный - вообще цирк, а второй - прыжок вратаря-любителя.
У Флика наверняка аргументы есть, но против очень крепкого середняка (см. таблицу) выпускать такой состав - проигрышная идея. Толпа воспитанников, половина без паспортов еще, как говорится. На что рассчитывать.
Никакого злого сарказма в адрес Барселоны быть не может, травмировано пол-состава. Но неужели Ямаль (как же он, зараза, стремительно прогрессирует), Бальде, Рафинья, Иньиго Мартинес, Касадо настолько нуждались в отдыхе перед матчем с его величеством Янг Бойз?
Логика, что кто-то из прямых конкурентов (Реал и Атлетико) завтра потеряют очки - это, конечно, логика. Но Янг Бойз, еще и дома, вряд ли сложнее Осасуны на выезде. Кстати, какой у Осасуны солидный стадион.
Осасуне респект. Для Барселоны испытания только начинаются. Резерва под большие задачи просто нет. Великолепный старт не должен вводить в заблуждение.
Снимай розовые очки поскорее, пока сезон только начался, строй команду, не до ЛЧ сейчас, фанаты Барселоны уже реально устали осасунить вместе с командой, их хоть пожалей))
Снимай розовые очки поскорее, пока сезон только начался, строй команду, не до ЛЧ сейчас, фанаты Барселоны уже реально устали осасунить вместе с командой, их хоть пожалей))