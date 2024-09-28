Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Краснодар» одержал победу над «Зенитом»

вчера, 21:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ (2:0).

Счёт открыл Джон Кордоба на 88-й минуте. Второй гол забил Фёдор Смолов на 90+4-й.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России (24 очка). «Зенит» идёт 3-м (23 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» на выезде одолел «Вулверхэмптон»
Вчера, 21:26
«Бавария» и «Байер» не выявили победителя
Вчера, 21:24
«Ювентус» крупно обыграл «Дженоа»
Вчера, 20:53
«Арсенал» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ
Вчера, 19:02
«Челси» победил «Брайтон». Палмер сделал покер
Вчера, 19:00
«Локомотив» выиграл у «Спартака» в поединке РПЛ
Вчера, 18:28
Сортировать
Все комментарии
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 13:32
Победил Краснодар, но бухала на радостях вся Москва, даже спартаковцы которые вчера проиграли.
trudogolik
trudogolik
сегодня в 11:58
Еще в прошлом сезоне было видно, сио Зенит деградирует и играет надрывно. В этом сезоне это тоже видно, нет никакого запаса прочности, если соперник сильный, то игры у Зенита поставленной нет. Краснодар ничем не удивил, играли лучше только за счет своего поля. Краснодар просто больше хотел выиграть, видимо. А у Зенита, что-то пропало в системе игры, с тапой игрой трудно будет стать чемпионом, если только соперники будут сливать.
Red blu
Red blu
сегодня в 10:11
Да, 11 бразильцев Зениту маловато, надо ещё закупать.
Константин Белых
Константин Белых ответ nikolah (раскрыть)
сегодня в 09:08
Зенитовцы вы рады честно что урвали такого топ форварда Соболева?)))
valt134
valt134
сегодня в 03:51
БЫЧАР с Победой! Не ожидал. Думал 1-1. Ставил $100 баксов. Сын загадал 1-0, подруга 2-1. Так что баксы остались при мне.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 02:42
Дожали, добили, забодали! Краснодар, спасибо!!!
112910415
112910415
сегодня в 00:41
Славная победа, однако!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:28
Краснодар, единственный клуб, который не проигрывал в этом сезоне рпл, а Ахмат единственный, кто ещё не выигрывал.
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 00:24
Матч не смотрел, но результатом доволен¹1¹
viv
viv
вчера в 23:55
Молодцы Быки.
Порадовали всю страну.
d_haus
d_haus
вчера в 23:41
O! Краснодар ракета
Знатог
Знатог
вчера в 23:39
удивлен-сс думал 0:0 сыграют минут за 20 до конца ушёл по своим делам а там вон оно чё.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:19
Браво Краснодар! Победа над таким сильным соперником - это лучший подарок краснодарцам на День города. Кордоба молодец, подкараулил ошибку соперника и беспощадно наказал его, а когда забивали второй гол, быки провели образцовую контратаку. Красиво раскатали Зенит, нанеся ему первое поражение в сезоне. Помню как нещадно критиковали Мусаева на старте сезона, а его команда единственная кто идет без поражений в РПЛ и игру симпатичную показывает. Молодец Мурад. Так держать!
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:59
Краснодар удивил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:51
Да ничего не случилось такого чтоб прям голову пеплом посыпать....
Ну уступил Зенит разок...за 10 туров....с кем не бывает...
Ну не станет Семак "Лучшим тренером сентября"....
Ну и ладно...общей картины это не изменит....
Зенит по большому счёту ещё и играть не начинал...так...новичками обрастал...да травмы залечивал....московского Кракена Соболева ещё не активизировал....придерживает для лучших времён....)))
Я и за 40 минут до окончания прошлого первенства был на 100% уверен в чемпионстве Зенита....а уж тут то...за 20 туров...)))
Можно ещё 2 раза сходить на 5-е место и вернуться в лидеры....

Засим должен по правилам этикета оставить вас праздновать первое поражение Семака....не буду докучать присутствием на данной ветке....
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:46
Похоже у Семака комплекс выездных матчей в ЛЧ перешел на матчи чемпионата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
вчера в 22:41
Да понятно уже....
Зенит их не обыгрывал....просто они проигрывали....
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Так и есть. Заслуги Зенита в этих чемпионствах нет.А играл бы Зенит в Еврокубках опять были бы 4-ые места в группах.
armeec_
armeec_
вчера в 22:39
ару просто на зом...... а если бы зенит играл еще в Европе. вот какие бы оправдания были бы???
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:39
Оптимист ты однако)...Зениту еще самому с Локо в октябре играть...можете и влететь или ничейку невыгодную сгонять...
armeec_
armeec_ ответ AleS (раскрыть)
вчера в 22:37
+ с аргентинами такое же шоу было))ну там тренер другой был, не семушка))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:37
Повторюсь...мне очень симпатичен Краснодар....
И как то нет особо осадка от проигрыша такой добротной команде....
Но по дистанции думаю Зенит своё возьмёт...
Да и не два клуба в Лиге....наверное набравший ход Локо не менее опасен...
Обыграют в октябре дома Галактионова - хорошо........не обыграют - юбилей под угрозой..))))
armeec_
armeec_ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:36
Ты вообще понял, что написал?)))
Сделайте экону Семака с листочком травы, вечного Чемпиньёна Зенита))) Виноваты ВСЕ, только не семушка)))))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Насчет лучше играть в атаку согласен...не согласен, что Зенит играл на ничью...играл как обычно на победу...но не смог, потому что повторюсь нарвался на технически равных футболистов, да, которые играли дома с желанием тоже победить...
AleS
AleS
вчера в 22:29
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Да не только Динамо....
    Всем 15-ти соперникам "Спасибо"....
    За 6-летие Чемпионства....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Да просто играли дома...очень старались...
    Играли на победу...
    Зенит играл на ничью...осторожно и оглядываясь...что не красит Семака....
    По мне так лучше махая шашкой влететь 4:0....чем осторожничать и за 2-е минуты до свистка обломаться.....
    viv
    viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Так и есть. Спасибо должны говорить Динамо. Заслуги Зенита в этом нет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Ну значит Спасибо Динамо...
    viv
    viv
    вчера в 22:21
    К сегодняшнему поражению были все предпосылки. Сначала ЦСКА возил - это был звоночек.
    Вратаря перехвалили - завышенные ожидания.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     