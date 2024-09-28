«Краснодар» одержал победу над «Зенитом»

«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ (2:0).
Счёт открыл Джон Кордоба на 88-й минуте. Второй гол забил Фёдор Смолов на 90+4-й.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России (24 очка). «Зенит» идёт 3-м (23 балла).
«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ (2:0).
Счёт открыл Джон Кордоба на 88-й минуте. Второй гол забил Фёдор Смолов на 90+4-й.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России (24 очка). «Зенит» идёт 3-м (23 балла).
Ну уступил Зенит разок...за 10 туров....с кем не бывает...
Ну не станет Семак "Лучшим тренером сентября"....
Ну и ладно...общей картины это не изменит....
Зенит по большому счёту ещё и играть не начинал...так...новичками обрастал...да травмы залечивал....московского Кракена Соболева ещё не активизировал....придерживает для лучших времён....)))
Я и за 40 минут до окончания прошлого первенства был на 100% уверен в чемпионстве Зенита....а уж тут то...за 20 туров...)))
Можно ещё 2 раза сходить на 5-е место и вернуться в лидеры....
Засим должен по правилам этикета оставить вас праздновать первое поражение Семака....не буду докучать присутствием на данной ветке....
Ну уступил Зенит разок...за 10 туров....с кем не бывает...
Ну не станет Семак "Лучшим тренером сентября"....
Ну и ладно...общей картины это не изменит....
Зенит по большому счёту ещё и играть не начинал...так...новичками обрастал...да травмы залечивал....московского Кракена Соболева ещё не активизировал....придерживает для лучших времён....)))
Я и за 40 минут до окончания прошлого первенства был на 100% уверен в чемпионстве Зенита....а уж тут то...за 20 туров...)))
Можно ещё 2 раза сходить на 5-е место и вернуться в лидеры....
Засим должен по правилам этикета оставить вас праздновать первое поражение Семака....не буду докучать присутствием на данной ветке....