Агент Чистякова: «У Дмитрия есть желание бороться за место в составе»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» , ответил на вопрос о перспективах игрока.

Дима будет доказывать. Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.

Нет ли настроения зимой снова уйти в аренду? Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе.