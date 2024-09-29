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Агент Чистякова: «У Дмитрия есть желание бороться за место в составе»

вчера, 22:57

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о перспективах игрока.

Дима будет доказывать. Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.

Нет ли настроения зимой снова уйти в аренду? Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:53
Проще делать вид, что ты футболист. Сиди спокойно на скамейке и получай деньги.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:51
Хочет ли Чистяков вообще играть в футбол?
Мне кажется, что он просто забыл об игре.
Его всё устраивает.
35jcycwxhj39
35jcycwxhj39
сегодня в 03:44
Теперь всё зависит от него самого
sswxt5qkp444
sswxt5qkp444
вчера в 23:11
Лучше найти новую команду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:01
если у спортсмена есть гордость и амбиции, то должен стараться.
бороться за место в основе - первый шаг.
удачи, Дмитрий
Гость
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