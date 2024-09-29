Агент Чистякова: «У Дмитрия есть желание бороться за место в составе»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о перспективах игрока.
Дима будет доказывать. Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.
Нет ли настроения зимой снова уйти в аренду? Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе.
Мне кажется, что он просто забыл об игре.
Его всё устраивает.
Мне кажется, что он просто забыл об игре.
Его всё устраивает.
бороться за место в основе - первый шаг.
удачи, Дмитрий
бороться за место в основе - первый шаг.
удачи, Дмитрий