«Байер» одержал победу над «Миланом» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:09

«Байер» обыграл «Милан» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 52-й минуте забил нападающий «Байера» Виктор Бонифац.

В следующем матче Лиги чемпионов «Байер» сыграет против «Бреста», а «Милан» встретится с «Брюгге».