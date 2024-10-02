«Байер» одержал победу над «Миланом» в Лиге чемпионов

«Байер» обыграл «Милан» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 52-й минуте забил нападающий «Байера» Виктор Бонифац.
В следующем матче Лиги чемпионов «Байер» сыграет против «Бреста», а «Милан» встретится с «Брюгге».
Вспоминая его работу в Шахтере, он, за короткое время вернул команду в далекие 70-е, когда Шахтер играл в силовой однообразный футбол. Вот именно так, играет сейчас Милан... Очень прямолинейная игра, предсказуемая и очевидная для соперника. Все опасные моменты миланцев возникали или после банальных навесов, прострелов или дальних ударов.
Если по моментам, то это конечно больше ничья. Но если по логике событий, по креативному мышлению, то конечно это победа Байера. Очень изящная комбинация Байера прошла перед забитым мячом- продуманная, выверенная и очень симпатичная. Понравился миниатюрный немецкий попуас, терзавший несколько раз левый фланг итальянской обороны.
Вобщем, игра во 2-м тайме понравилась. Разные стили, разные направления, разный футбол. Байер понравился больше, в плане креатива. Возможно, команда еще раскачается, вернет былые кондиции, а с ними и яркую прошлогоднюю игру. Милан, хотелось бы видеть более фантазийным, но боюсь, с Фонсекой- это сложно будет сделать...
А пока, Байер с победой!
Вспоминая его работу в Шахтере, он, за короткое время вернул команду в далекие 70-е, когда Шахтер играл в силовой однообразный футбол. Вот именно так, играет сейчас Милан... Очень прямолинейная игра, предсказуемая и очевидная для соперника. Все опасные моменты миланцев возникали или после банальных навесов, прострелов или дальних ударов.
Если по моментам, то это конечно больше ничья. Но если по логике событий, по креативному мышлению, то конечно это победа Байера. Очень изящная комбинация Байера прошла перед забитым мячом- продуманная, выверенная и очень симпатичная. Понравился миниатюрный немецкий попуас, терзавший несколько раз левый фланг итальянской обороны.
Вобщем, игра во 2-м тайме понравилась. Разные стили, разные направления, разный футбол. Байер понравился больше, в плане креатива. Возможно, команда еще раскачается, вернет былые кондиции, а с ними и яркую прошлогоднюю игру. Милан, хотелось бы видеть более фантазийным, но боюсь, с Фонсекой- это сложно будет сделать...
А пока, Байер с победой!