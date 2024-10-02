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«Байер» одержал победу над «Миланом» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:09
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Байер» обыграл «Милан» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 52-й минуте забил нападающий «Байера» Виктор Бонифац.

В следующем матче Лиги чемпионов «Байер» сыграет против «Бреста», а «Милан» встретится с «Брюгге».

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 07:31
Ох кузины кузины
yx5nvdska9b7
yx5nvdska9b7
сегодня в 07:14
Ну хоть один упорный поединок.
vvpu7838k3rq
vvpu7838k3rq
сегодня в 03:14
Обломил мне Милан ставку "обе забьют"
Capral
Capral
сегодня в 00:25, ред.
После 1-го, невзрачного и мало интересного тайма, команды выдали огненный тайм 2-й!!! Сразу надо сказать, что Байер далек пока еще от своей прошлогодней формы, но временами напоминает, ту команду, открытие, с которой многим приходилось считаться. Ну а Милан, меня не удивил, потому что тренер команды Фонсека- никогда не был креативным тренером.

Вспоминая его работу в Шахтере, он, за короткое время вернул команду в далекие 70-е, когда Шахтер играл в силовой однообразный футбол. Вот именно так, играет сейчас Милан... Очень прямолинейная игра, предсказуемая и очевидная для соперника. Все опасные моменты миланцев возникали или после банальных навесов, прострелов или дальних ударов.

Если по моментам, то это конечно больше ничья. Но если по логике событий, по креативному мышлению, то конечно это победа Байера. Очень изящная комбинация Байера прошла перед забитым мячом- продуманная, выверенная и очень симпатичная. Понравился миниатюрный немецкий попуас, терзавший несколько раз левый фланг итальянской обороны.

Вобщем, игра во 2-м тайме понравилась. Разные стили, разные направления, разный футбол. Байер понравился больше, в плане креатива. Возможно, команда еще раскачается, вернет былые кондиции, а с ними и яркую прошлогоднюю игру. Милан, хотелось бы видеть более фантазийным, но боюсь, с Фонсекой- это сложно будет сделать...

А пока, Байер с победой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:11
Байер молодцы, были лучше!! Но и у Милана были шансы отыграться!! Вообще-то могли и доиграться немцы))
Гость
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