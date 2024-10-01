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Дубль Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Оренбургом» в Кубке России

вчера, 20:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. На 56-й минуте Пиняев оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан отыграл один гол.

«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе В (15 очков), «Оренбург» занимает 4-е место (0 очков).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:36
Локо с победой
lotsman
lotsman ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 22:15
Плохо. Мне нужны были победы Локо в обоих таймах. А они второй сыграли вничью, негодяи, не могли ещё один забить. Или не пропускать, если забить не могли.)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:55
Паровозы, с победой!
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:37
Ну, так чтобы "уверенно обыграли", так, по моему мнению, нет.
Просто - "счёт на табло".
Оренбург старался, что-то там комбинировал, прижимал паровозов к воротам, но ...
Где-то мастерства не хватило, где-то удачи...
В общем, имеем то, что имеем.
А Митрюшкин меня лично СОВСЕМ не впечатлил в рамке: хорошо, что его в своё время "отцепили" от Спартака.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:33
Поздравляю болельщиков Локомотива с очередной победой в групповом турнире Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Галактионова не стеснённые высокими требованиями со стороны руководства клуба(со слов Главного тренера), тем не менее продолжают добиваться максимального результата во всех матчах, будь то игры в регулярном первенстве или в кубковых поединках, кстати обеспечив себе место в следующей стадии розыгрыша ещё до начала этого матча.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:28
Иранец у Оренбурга неплох!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:27
Локо с победой,хорошо отыграли !
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