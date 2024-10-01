Дубль Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Оренбургом» в Кубке России

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вчера, 20:23

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. На 56-й минуте Пиняев оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан отыграл один гол.

«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе В (15 очков), «Оренбург» занимает 4-е место (0 очков).