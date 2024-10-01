Дубль Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Оренбургом» в Кубке России

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче группового этапа Кубка России.
Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. На 56-й минуте Пиняев оформил дубль. На 66-й минуте нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан отыграл один гол.
«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе В (15 очков), «Оренбург» занимает 4-е место (0 очков).
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Просто - "счёт на табло".
Оренбург старался, что-то там комбинировал, прижимал паровозов к воротам, но ...
Где-то мастерства не хватило, где-то удачи...
В общем, имеем то, что имеем.
А Митрюшкин меня лично СОВСЕМ не впечатлил в рамке: хорошо, что его в своё время "отцепили" от Спартака.
Просто - "счёт на табло".
Оренбург старался, что-то там комбинировал, прижимал паровозов к воротам, но ...
Где-то мастерства не хватило, где-то удачи...
В общем, имеем то, что имеем.
А Митрюшкин меня лично СОВСЕМ не впечатлил в рамке: хорошо, что его в своё время "отцепили" от Спартака.