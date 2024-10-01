Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2024/2025

ЦСКА обыграл «Пари НН» в Кубке России в дебютном матче Пьянича

вчера, 22:38
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Пари НН» проиграл ЦСКА (0:2) в матче группового этапа Кубка России.

На 49-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. На 61-й минуте Кирилл Глебов удвоил преимущество «армейцев». На 85-й минуте за ЦСКА дебютировал полузащитник Миралем Пьянич.

ЦСКА идёт на 1-м месте в группе С (11 очков), «Пари НН» занимает 4-е место (1 очко).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зальцбург» разгромно проиграл «Бресту» в Лиге чемпионов
Вчера, 21:39
Дубль Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Оренбургом» в Кубке России
Вчера, 20:23
«Факел» обыграл «Рубин» в матче Кубка России
Вчера, 18:12
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл малайзийскому «Джохору» в азиатской ЛЧ
Вчера, 16:52
Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5
Вчера, 00:32
«Ротор» и «Алания» голов не забили
30 сентября
Сортировать
Все комментарии
x5w6snthej92
x5w6snthej92
сегодня в 04:50
Для Нижнего Новгорода этот турнир не важен.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:07
Болельщиков ЦСКА с победой и уверенностью за будущего сменщика Акинфеева.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:48
Я перестал волноваться за ЦСКА лет 15 тому назад. Просто поспорить ещё люблю иногда
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
У-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф...
Ладно.
Я переубеждать не собираюсь.
Просто здесь, после матча, высказал СВОЁ мнение.
У Вас мнение другое.
Каждый остался при своём.
Спокойной ночи и не волнуйтесь так: ЦСКА-то выиграл. )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:59
Про очки это гротеск. Слава богу уже 50 лет за рулём и езжу без очков, равно как и ты смотрю не надо все буквально понимать. Русский язык слишком богат, чтобы этого не замечать.Оба момента у наших ворот были случайными и стихийными. Особенно у Ермакова. Шансов забить у него не было. Слишком сильный был прострел и мяч низко летел.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:27
Всех красно- синих с победой!
По матчу.
1. Тороп. Уже ни в чем не уступает Акинфееву.
2. Пьянич. Ну это Мастер с большой буквы. То как он усадил на пятую точку защитника - чистая эстетика!
3. Ну и лучший игрок этого матча , Кирилл Глебов. Он и в первом тайме выполнил эстетичный пас пяткой.
А во втором просто Марадону исполнил! Он и в прошлом-то сезоне вышел в каком-то матче и давай сольные проходы устраивать. А сейчас наконец-то забил после прохода.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:24
Как же не было УБОЙНЕЙШИХ моментов у Пари НН???
Как Тороп "смахнул" переброс Шнапцева, Вы сами изволили заметить.
А 38-я минута Ермаков головой где-то метров с 5-ти после ОТЛИЧНОЙ передачи того же Шнапцева мимо ворот пробил, не заметили???
Может, не видели из-за ОТСУТСТВИЯ очков???
Тогда простительно. )
Red blu
Red blu
вчера в 23:18
Во втором тайме в принципе понравились все. Но особо отмечу Торопа и Глебова. Хотя по движению все были хороши, даже Койта с Шуманским. Пьянич по первым минутам выше ожиданий, классно убрал защитника и пробил по воротам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:13
Я к сожалению "убойнейших" моментов у НН не заметил. Возможно был невнимателен и смотрел без очков. Но то, что сотворил Тороп, когда лежа отбил мяч рукой с расстояния 3 м - это фантастика. А соперники был (по игре) совсем не равны. Я маленько в футболе разбираюсь и второй состав ЦСКА был на голову сильнее возможно основы НН. У НН классический бей - беги.
Могу тебя разочаровать. 2:2 не могло быть в принципе. Даже несмотря на КБ очки.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:04
Видимо Вы НЕвнимательно мой пост прочитали.
Цитирую сам себя )) :

"Сегодня матч примерно равных по силам (повторюсь - СЕГОДНЯ!) соперников."
FruttyPups
FruttyPups ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:03
Спасибо, исправили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:01
«Пари НН» идёт на 1-м месте в группе С (11 очков),
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390134/pari-nn-cska 01.10.2024
Я думаю это ошибка, а Вы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:59
Может быть ты не в курсе, но у ЦСКА не было 8 (восьми!!!) игроков основы. Я думаю, что для второго состава и игра и результат достойны.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:55
Весёлый матч получился, счёт по игре. Тороп вытащил победу.
Пьянич слишком мало провёл времени на поле, жаль.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Спокойно в эконом режиме взяли 3 очка))
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:45
Достаточно равная игра и на хороших скоростях.
Правда, особого мастерства я не заметил.
Да и не ожидал его, этого мастерства.
А кто ожидал-то???
Сегодня матч примерно равных по силам (повторюсь - СЕГОДНЯ!) соперников.
ЦСКА свои моменты использовал, а, вот, нижегородцы свои УБОЙНЫЕ моменты растранжирили.
Потому и 0-2.
А могло бы быть 2-2 и серия пенальти, прояви парижане мастерство при завершении своих УБОЙНЕЙШИХ моментов.
Получается, что с мастерством у большинства нижегородцев не очень...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 