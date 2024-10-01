ЦСКА обыграл «Пари НН» в Кубке России в дебютном матче Пьянича

«Пари НН» проиграл ЦСКА (0:2) в матче группового этапа Кубка России.
На 49-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. На 61-й минуте Кирилл Глебов удвоил преимущество «армейцев». На 85-й минуте за ЦСКА дебютировал полузащитник Миралем Пьянич.
ЦСКА идёт на 1-м месте в группе С (11 очков), «Пари НН» занимает 4-е место (1 очко).
Могу тебя разочаровать. 2:2 не могло быть в принципе. Даже несмотря на КБ очки.
Могу тебя разочаровать. 2:2 не могло быть в принципе. Даже несмотря на КБ очки.
Как Тороп "смахнул" переброс Шнапцева, Вы сами изволили заметить.
А 38-я минута Ермаков головой где-то метров с 5-ти после ОТЛИЧНОЙ передачи того же Шнапцева мимо ворот пробил, не заметили???
Может, не видели из-за ОТСУТСТВИЯ очков???
Тогда простительно. )
Как Тороп "смахнул" переброс Шнапцева, Вы сами изволили заметить.
А 38-я минута Ермаков головой где-то метров с 5-ти после ОТЛИЧНОЙ передачи того же Шнапцева мимо ворот пробил, не заметили???
Может, не видели из-за ОТСУТСТВИЯ очков???
Тогда простительно. )