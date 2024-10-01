ЦСКА обыграл «Пари НН» в Кубке России в дебютном матче Пьянича

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вчера, 22:38

«Пари НН» проиграл ЦСКА (0:2) в матче группового этапа Кубка России.

На 49-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович. На 61-й минуте Кирилл Глебов удвоил преимущество «армейцев». На 85-й минуте за ЦСКА дебютировал полузащитник Миралем Пьянич.