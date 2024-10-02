«Барселона» разгромила «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

«Барселона» обыграла «Янг Бойз» (5:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 8-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 34-й минуте Рафинья удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 37-й минуте Иньиго Мартинес довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Левандовски оформил дубль. На 81-й минуте защитник «Янг Бойз» Мохаммед Али Камара забил автогол.
В следующем матче ЛЧ «Барселона» сыграет против «Баварии», а «Янг Бойз» встретится с «Интером».
Молодёжи много, не знаю как они себя покажут в больших матчах, но пока всё идёт хорошо.
Первая серьёзная проверка будет с Мадридом, надеюсь не подведут!
Некоторые уже вышли из лазарета, но как же хочется чтобы Фати разыгрался, обрёл уверенность как Ямаль.
Барса тем и славилась, что умеет воспитывать больших чемпионов, многие из них уже в истории футбола.
Молодёжи много, не знаю как они себя покажут в больших матчах, но пока всё идёт хорошо.
Первая серьёзная проверка будет с Мадридом, надеюсь не подведут!
Некоторые уже вышли из лазарета, но как же хочется чтобы Фати разыгрался, обрёл уверенность как Ямаль.
Барса тем и славилась, что умеет воспитывать больших чемпионов, многие из них уже в истории футбола.