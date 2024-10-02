«Барселона» разгромила «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:08

«Барселона» обыграла «Янг Бойз» (5:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 34-й минуте Рафинья удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 37-й минуте Иньиго Мартинес довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Левандовски оформил дубль. На 81-й минуте защитник «Янг Бойз» Мохаммед Али Камара забил автогол.