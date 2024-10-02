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«Барселона» разгромила «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:08
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

«Барселона» обыграла «Янг Бойз» (5:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. На 34-й минуте Рафинья удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 37-й минуте Иньиго Мартинес довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Левандовски оформил дубль. На 81-й минуте защитник «Янг Бойз» Мохаммед Али Камара забил автогол.

В следующем матче ЛЧ «Барселона» сыграет против «Баварии», а «Янг Бойз» встретится с «Интером».

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 01:55
Иньеста!.. Иньеста!.. ☝️👏
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Ну победа Барселоны существенна, но это всего лишь Янг Бойз
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:55, ред.
Очень важный матч с психологической точки зрения после фиаско с Осасуной. , нельзя было повторит эту ошибкуээ нельзя допустит чтобы совсем юные парни растеряли уверенность в себе после обидного глупого поражения от Осасуны и Монако....с победой, Барселона!!!
А Флик снова сделал это ..
победы 8-2 поражения)))
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 00:33
Барса возвращает себе любимый счёт - 5:0, красивая победа на радость всем любителям футбола!
Молодёжи много, не знаю как они себя покажут в больших матчах, но пока всё идёт хорошо.
Первая серьёзная проверка будет с Мадридом, надеюсь не подведут!
Некоторые уже вышли из лазарета, но как же хочется чтобы Фати разыгрался, обрёл уверенность как Ямаль.
Барса тем и славилась, что умеет воспитывать больших чемпионов, многие из них уже в истории футбола.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:31
Барсу с победой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:14
Проигрышь Осасуне,который был посмещищем для сравнения,будет большим полезным уроком для Флика,и убежден,что Барса в этом сезоне скоро 26 октября победит Реал на Бернабеу,сомнений нет,и сомнений у меня не было,что Барса проиграет Осасуне.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:09
Камара психанул в конце и свои забил?))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:09
Ну Янг бойз это не Осасуна!! Пусть с детьми пока по резвятся.
Гость
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