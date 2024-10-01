«Зальцбург» разгромно проиграл «Бресту» в Лиге чемпионов

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вчера, 21:39

«Зальцбург» проиграл «Бресту» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зальцбурга» Абдалла Сима. На 66-й минуте Махди Камара удвоил преимущество французского клуба. На 71- минуте Сима оформил дубль. На 75-й минуте Матиас Перейра Лаге отправил четвёртый гол в ворота «Зальцбурга».

В следующем матче Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграет против загребского «Динамо», а «Брест» встретится с «Байером».