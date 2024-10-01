«Зальцбург» разгромно проиграл «Бресту» в Лиге чемпионов

«Зальцбург» проиграл «Бресту» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зальцбурга» Абдалла Сима. На 66-й минуте Махди Камара удвоил преимущество французского клуба. На 71- минуте Сима оформил дубль. На 75-й минуте Матиас Перейра Лаге отправил четвёртый гол в ворота «Зальцбурга».
В следующем матче Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграет против загребского «Динамо», а «Брест» встретится с «Байером».
Брест красавцы, где могут там очки набирают, хоть в чемпионате и не очень всё хорошо
Брест красавцы, где могут там очки набирают, хоть в чемпионате и не очень всё хорошо
Правильно, это пожалуй самая интересная пара.
Правильно, это пожалуй самая интересная пара.
это Дортмунд))
это Дортмунд))
барса демонстрирует 50% эффективность своих ударов
барса демонстрирует 50% эффективность своих ударов
но чехи молодцы.
дортмундцам на заметку
но чехи молодцы.
дортмундцам на заметку
молодцы однако))) впервые пробились в ЛЧ и вот так с 2 победами показали себя
молодцы однако))) впервые пробились в ЛЧ и вот так с 2 победами показали себя