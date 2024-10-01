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«Зальцбург» разгромно проиграл «Бресту» в Лиге чемпионов

вчера, 21:39
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург0 : 4Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

«Зальцбург» проиграл «Бресту» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зальцбурга» Абдалла Сима. На 66-й минуте Махди Камара удвоил преимущество французского клуба. На 71- минуте Сима оформил дубль. На 75-й минуте Матиас Перейра Лаге отправил четвёртый гол в ворота «Зальцбурга».

В следующем матче Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграет против загребского «Динамо», а «Брест» встретится с «Байером».

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Все комментарии
fa888ntdmk9a
fa888ntdmk9a
сегодня в 04:49
Похоже начался закат удачной игры пивоваров.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 00:00
Для австрийцев очень неудачное начало, а это они ещё с фаворитами не играли
Брест красавцы, где могут там очки набирают, хоть в чемпионате и не очень всё хорошо
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 23:29
Я тоже этого не понимаю. Но Симеоне нравится.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Приветствую, да, интересно, ещё обратил внимание на кучу проходных матчей /кроме этого и Арс - ПСЖ/, вот он, новый формат во всей красе
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 23:25
Привет, Михаил!!!
Правильно, это пожалуй самая интересная пара.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:23
о, Виктор ну мы вообще, тоже выбрал Байер
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:57
Я не смотрю эту игру, смотрю Байер, который, надо признаться- меня не впечатляет. И потом, я не знаю истинную силу Селтика. Но 5:1, после 1-го тайма, это пожалуй неожидано и даже неприлично...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46
5-1.
это Дортмунд))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:41
Особо писать нечего. После ухода Гираси атака Штутгарта ослабла. Да и сами болельщики команды не очень верят в удачу в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:39
прямо сейчас арсенал расстреливает долларумму))
барса демонстрирует 50% эффективность своих ударов
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:37
напишем про штутгарт после матча с ювентусом))
но чехи молодцы.
дортмундцам на заметку
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:30
Сейчас случайно взгляд упал на тур. таблицу ЛЧ - Брест на 1 месте. Спарта на втором. Пару раз моргнул на всякий случай - не чего не изменилось...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:11, ред.
Две игры Зальцбурга в ЛЧ -ноль очков, ноль забитых мячей.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:02
А про Штутгарт писать не будем здесь?- странно
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:01
Будет забавно, если Брест, Спарта, Селтик....выйдут в плей-офф, а условные Милан, Штутгарт, Лейпциг пролетят мимо)) всё-таки новый формат)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:01
Ничего себе,Брест устроил избиение Зальцбургу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:58
Брест удивляет.
молодцы однако))) впервые пробились в ЛЧ и вот так с 2 победами показали себя
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 21:53
Австрияки вернулись на свой привычный уровень.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:49
И по игре тоже ужасен. Брест после того как повёл в счёте , не стал наглухо закрываться , а отвечал атакой на атаку притом более осмысленной, чем у хозяев поля . Крупное поражение Ред Булл выглядело вполне закономерно. Ну а Брест пока просто удивляет - идёт без поражений по новой формуле...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:48
Брест просто разорвал соперника, неожиданно...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:40
Что-то в этой ЛЧ Зальцбург вообще ужасен....ну по результатам, игры их не видел. Ред Бул закончился?
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