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Сака: «В нынешнем сезоне „Арсенал“ способен стать чемпионом Англии»

вчера, 14:23

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился ожиданиями от итогов нынешнего сезона.

Не хочу оказывать на нас самих излишнее давление, но считаю, что сейчас именно тот сезон, когда «Арсенал» способен стать чемпионом Англии.

В двух предыдущих сезонах мы этого почти достигли, но сейчас подошли еще ближе, и надеюсь, что в нынешнем сезоне у нас получится.

Мы верим в свои силы. Верим, что мы элитная команда. Мы показали это в матче с ПСЖ.

Когда большие команды приезжают на «Эмирейтс», мы должны показать им, что в течение всей игры им будет тяжело.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:57
Ну да, может с автобусом переборщил. Но не чемпионской была эта игра.
aNOOBis
aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
вчера в 18:44
Не, ну, против Сити играть на встречных курсах вообще никто почти не может себе позволить, а арбитр еще усложнил задачу. Я не понимаю, когда Арс осуждают за "автобус" и затяжку времени в той ситуации. Был шанс зацепить 3 очка, когда обстоятельства против команды.
azkan
azkan
вчера в 18:01
Победили полумертвый ПСЖ и сыграли автобусом с МС, с лисами на последних минутах отскочили и такие вот заявления пошли то от Хаверца, теперь вот и от Саки. Да, понятно может такие слова и мотивируют. Но всего лишь прошли 6 туров АПЛ и вот они достигли этого момента))
Интересные слова.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:46
Ну это еще вилами на воде написано !
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:44
Должны выигрывать, надо уже хоть что-то брать.
uzww76vp2apr
uzww76vp2apr
вчера в 15:10
Да как-то уже надо выиграть, двадцать лет не выигрывали
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:03
Минимум 3-4 команды так не думают.
У тренера Арсенала есть амбиции, но, как мне кажется, клуб не готов распределять свои силы на весь сезон. За резвым стартом следует спад в середине, а потом и провал на финише. Кроме того, Артета пытается бороться за все возможные титулы... А это, как погнаться за большим количеством зайцев. Не верю я в Арсенал.
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