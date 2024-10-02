Сака: «В нынешнем сезоне „Арсенал“ способен стать чемпионом Англии»

Нападающий «Арсенала» поделился ожиданиями от итогов нынешнего сезона.

Не хочу оказывать на нас самих излишнее давление, но считаю, что сейчас именно тот сезон, когда «Арсенал» способен стать чемпионом Англии.

В двух предыдущих сезонах мы этого почти достигли, но сейчас подошли еще ближе, и надеюсь, что в нынешнем сезоне у нас получится.

Мы верим в свои силы. Верим, что мы элитная команда. Мы показали это в матче с ПСЖ .

Когда большие команды приезжают на «Эмирейтс», мы должны показать им, что в течение всей игры им будет тяжело.