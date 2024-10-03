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«Оренбург» отправил Деограсию в отставку

вчера, 12:08

Давид Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга». Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Ильшат Айткулов.

Деограсия с марта 2023 года возглавлял академию «Оренбурга». В августе того же года он был назначен на должность главного тренера основной команды. Под руководством испанского специалиста южноуральцы провели 48 игр (13 побед, 13 ничьих и 22 поражения). В текущем сезоне у «Оренбурга» лишь одна победа, одержанная 21 июля в первом туре РПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице (зона стыковых матчей), имея в своём активе семь очков.

В матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» уступил «Локомотиву» (1:2).

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Все комментарии
hvhc78q7kz2e
hvhc78q7kz2e
вчера в 13:20
Отправил в отставку это приличная официальная формулировка адреса его отправления, а куда отправляют в таких случаях на самом деле всем нашим людям хорошо известно с детства ибо место это в народе очень популярно рекомендовать не особо близким и дорогим людям, а плотность одностороннего пешего движения на маршруте к нему с учётом количества отправленных должна быть очень интенсивной
Вещий
Вещий
вчера в 12:55
Немного странный тайминг увольнения, но это уже не так важно.... В этом сезоне тренерские отставки произошли последовательно в трех нижних командах РПЛ. Видимо, следующим будет оставка Артиги в Химках, если он в кратчайшие сроки не исправит турнирное положение.
112910415
112910415
вчера в 12:40
Игроков надо посильнее
nubom
nubom
вчера в 12:33
Пригласите Миллера в ресторан. Поставьте Семака. Через год - будете чемпионы!
Infirit
Infirit
вчера в 12:18
Испанец себя исчерпал, если было что черпать, Оренбургу найти хорошего тренера.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:18
Ещё один закончил тренироваться на кошках, в смысле на российском клубе. Да и чёрт с ним - появился ниоткуда, ушёл в никуда. Главное, чтобы не навешал лапши на уши какому-нибудь очередному нашему клубу. Оренбургу нужен российский тренер, игроков тоже надо искать в России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:17
Для такого состава команды лучшего тренера не найти. с таким составом даже Юран ничего не сделает. Думаю надо вернуть Федотова, он по старой памяти все наладит там
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:16
Круговорот специалистов продолжается....
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:15
Какой суровый заголовок - желаю , Оренбургу , что бы с приходом нового тренера вернулась их когда то симпатичная игра!
Capral
Capral
вчера в 12:11
Личку возвращайте...
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