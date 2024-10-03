«Оренбург» отправил Деограсию в отставку

1727946519

вчера, 12:08

отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга». Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Ильшат Айткулов.

Деограсия с марта 2023 года возглавлял академию «Оренбурга». В августе того же года он был назначен на должность главного тренера основной команды. Под руководством испанского специалиста южноуральцы провели 48 игр (13 побед, 13 ничьих и 22 поражения). В текущем сезоне у «Оренбурга» лишь одна победа, одержанная 21 июля в первом туре РПЛ . Команда занимает 14-е место в турнирной таблице (зона стыковых матчей), имея в своём активе семь очков.