Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2024

Опубликован состав молодёжной сборной России на матчи с командой Китая

вчера, 08:56

Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Китаем. Игры пройдут 11 и 14 октября в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Вратари:
Богдан Москвичёв («Оренбург»)
Даниил Голиков («Краснодар»)
Александр Дёгтев («Сочи»)

Защитники:
Станислав Бессмертный («Динамо» Москва)
Матвей Лукин (ЦСКА)
Егор Погостнов («Локомотив»)
Илья Кирш («Динамо» Махачкала)
Матвей Бардачёв («Урал»)
Юрий Коледин («Торпедо»)
Михаил Рядно («Родина»)
Илья Рожков («Рубин»)

Полузащитники:
Руслан Чобанов («Сокол»)
Дмитрий Васильев («Зенит»)
Илья Родионов («Черноморец»)
Даниил Зорин («Спартак»)
Алексей Колтаков («Ростов»)
Имран Азнауров («Ростов»)
Матвей Кисляк (ЦСКА)
Никита Салтыков («Локомотив»)
Игорь Дмитриев («Крылья Советов»)
Руслан Барт («Сочи»)

Нападающие:
Кирилл Никишин («Балтика»)
Александр Чупаёв («Торпедо»)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНе игравшего с апреля де Йонга включили в заявку «Барсы» на матч ЛЧ
01 октября
ОфициальноМбаппе вернулся в состав «Реала» и включён в заявку на матч с «Лиллем» в ЛЧ
30 сентября
ОфициальноДоннарумма вернулся в состав ПСЖ
30 сентября
Энрике исключил Дембеле из заявки на матч Лиги чемпионов
30 сентября
Вратарь «Бордо» и брат Манданда сыграл полузащитника в матче Кубка Франции
30 сентября
ОфициальноБразилия назвала состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026
27 сентября
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:10
Удачи ребятам!)) надо бы у Лёни спросить кто там у китайцев опасен?)
d6ewakvaay7c
d6ewakvaay7c
вчера в 09:36
Азнауров хороший игрок,трудяга парень и технарь
drug01
drug01
вчера в 09:16
Состав хороший надо постараться всех проверить в играх
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 