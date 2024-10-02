Опубликован состав молодёжной сборной России на матчи с командой Китая

Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Китаем. Игры пройдут 11 и 14 октября в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
Вратари:
Богдан Москвичёв («Оренбург»)
Даниил Голиков («Краснодар»)
Александр Дёгтев («Сочи»)
Защитники:
Станислав Бессмертный («Динамо» Москва)
Матвей Лукин (ЦСКА)
Егор Погостнов («Локомотив»)
Илья Кирш («Динамо» Махачкала)
Матвей Бардачёв («Урал»)
Юрий Коледин («Торпедо»)
Михаил Рядно («Родина»)
Илья Рожков («Рубин»)
Полузащитники:
Руслан Чобанов («Сокол»)
Дмитрий Васильев («Зенит»)
Илья Родионов («Черноморец»)
Даниил Зорин («Спартак»)
Алексей Колтаков («Ростов»)
Имран Азнауров («Ростов»)
Матвей Кисляк (ЦСКА)
Никита Салтыков («Локомотив»)
Игорь Дмитриев («Крылья Советов»)
Руслан Барт («Сочи»)
Нападающие:
Кирилл Никишин («Балтика»)
Александр Чупаёв («Торпедо»)