Опубликован состав молодёжной сборной России на матчи с командой Китая

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вчера, 08:56

Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Китаем. Игры пройдут 11 и 14 октября в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Вратари:

Богдан Москвичёв («Оренбург»)

Даниил Голиков («Краснодар»)

Александр Дёгтев («Сочи»)

Защитники:

Станислав Бессмертный («Динамо» Москва)

Матвей Лукин ( ЦСКА )

Егор Погостнов («Локомотив»)

Илья Кирш («Динамо» Махачкала)

Матвей Бардачёв («Урал»)

Юрий Коледин («Торпедо»)

Михаил Рядно («Родина»)

Илья Рожков («Рубин»)

Полузащитники:

Руслан Чобанов («Сокол»)

Дмитрий Васильев («Зенит»)

Илья Родионов («Черноморец»)

Даниил Зорин («Спартак»)

Алексей Колтаков («Ростов»)

Имран Азнауров («Ростов»)

Матвей Кисляк ( ЦСКА )

Никита Салтыков («Локомотив»)

Игорь Дмитриев («Крылья Советов»)

Руслан Барт («Сочи»)

Нападающие:

Кирилл Никишин («Балтика»)

Александр Чупаёв («Торпедо»)