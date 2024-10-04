Костромской «Спартак» оштрафовали за нацистское приветствие с трибун

Костромской «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за нацистское приветствие с фанатской трибуны в матче Кубка России с «Енисеем». Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

«Спартак» (Кострома) — «Енисей», очень много скандирований нецензурных. Было скандирование нацистского приветствия, приглашали группу «Коррозия металла», они зашли в сектор активной поддержки, там были выявлены лица со скрытыми лицами под балаклавами и масками, это были охранники и сотрудники рок‑группы. В сектор были переброшены сотрудники ЧОПа.

Штраф за скандирование нецензурной лексики — 25 тысяч. За нацистское приветствие 50 тысяч, условно запретить допуск зрителей в сектор 1 стадиона на ближайший домашний матч Кубка России и установить испытательный срок — 1 год.

За неправомерные действия зрителей, которые стояли в проходах не на своих местах, и за использование балаклав, что запрещено правительством, штраф 25 тысяч рублей.