«Краснодар» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»

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вчера, 17:27

«Краснодар» получил штраф за скандирование болельщиками клуба оскорбительных выражений в адрес «Зенита» во время матча 10-го тура РПЛ . Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета ( КДК РФС ) .

Рассмотрели массовое скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных кричалок в адрес «Зенита», это первое нарушение в сезоне. В данном случае в отношении «Краснодара» вынесено замечание и штраф [в размере] 10 тысяч рублей.

Кроме того, по итогам тура московский «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Экс-главный тренер «Оренбурга» за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч, рулевой «Пари НН» — на 30 тысяч, а тренер нижегородского клуба — на 10 тысяч.