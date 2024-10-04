Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Краснодар» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»

вчера, 17:27

«Краснодар» получил штраф за скандирование болельщиками клуба оскорбительных выражений в адрес «Зенита» во время матча 10-го тура РПЛ. Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Рассмотрели массовое скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных кричалок в адрес «Зенита», это первое нарушение в сезоне. В данном случае в отношении «Краснодара» вынесено замечание и штраф [в размере] 10 тысяч рублей.

Кроме того, по итогам тура московский «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Экс-главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч, рулевой «Пари НН» Саша Илич — на 30 тысяч, а тренер нижегородского клуба Младен Кашчелан — на 10 тысяч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноДисквалификация Бруну Фернандеша отменена
01 октября
СлухиФанатскую трибуну «Зенита» могут закрыть в случае кричалки про Соболева
01 октября
ФИФА направила санкции в адрес Самуэля Это'О
30 сентября
«Атлетико» грозит частичное закрытие трибун
30 сентября
Моуриньо получил жёлтую карточку, поставив ноутбук перед камерами
30 сентября Фото
Помощника Станковича удалили в матче с «Локомотивом»
28 сентября
Сортировать
Все комментарии
rahmiddin
rahmiddin
сегодня в 14:49
Теперь после каждого гостового матча зенита оштрафует команда хозяева, за кричалку Зенит позор российского футбола, это факт, готовитесь команда хозяева 10000 рублей, заложить свой бюджет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:31
Я прекрасно вас понимаю...
Наверное ваш посыл имеет смысл сообщить о несправедливости устоявшейся системы в нынешнем футбольном хозяйстве...
Я спать...
Завтра Зенит-Оренбург...
Нечасто удается посмотреть футбол...
Но завтра гляну...
Если увижу позор...отпишу...
shur
shur
вчера в 23:11, ред.
...так они накидались в честь Дня Города, а тут ещё и победа прицепчик добавила,один к одному,виктория!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:45
Как жаль уважаемый. что Вы очень вольно интерпретируете мои тексты. Я никого не поливаю, я лишь констатирую, что приходя в Зенит очень многие губят свою карьеру, даже игроки сборной. За это надо восхвалять Зенит? Я констатирую, что все руководство РФС и СМИ - это люди Газпрома - владельца Зенита. Это называется конфликт интересов. За это надо хвалить Миллера, Газпром и Зенит? За что можно хвалить Зенит при такой ситуации? Имея бюджет , равный сумме бюджетов более 10 клубов РПЛ не выиграть ЧР могут лишь совсем....... И то, что стихийно возник лозунг Зенит - позор российского футбола - это отражение объективной реальности. Вот и все.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:45, ред.
Все понимают, что на самом деле оштрафовали за победу над "Зенитом"! Другим в назидание.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
Можно конечно...кричать всё что хочешь...только иногда за это штрафуют....
Зениту по-боку что кричат.....лучший ответ это 6 чемпионств к ряду...
Вы же тоже постоянно поливаете Зенит по чём зря..без устали....на вас же никто не обижается...
Нельзя же ругать ветер...запретить времена года....удивляться вашей критики...
Все просто привыкли...это есть...и воспринимают как данность...не придавая этому значения....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46, ред.
так правильно же кричат. и на правду не обижаются...
однако на обиженных воду возят.
с таким же успехом можно назвать оскорбительными другие слова
как "беда", "проблема", "кошмар", "коса".
но звучит точно : Зенит - проблема российского футбола)))
b7uxanpg43dj
b7uxanpg43dj ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:12
А Вы уверены?
lotsman
lotsman
вчера в 19:00, ред.
Это только больше заводит болельщиков. Их ведь никаким боком не задевают, а на команду им плевать. Главное шуму побольше в сетях. Это их подогревает. Кричалки были, есть и будут. И чем больше к ним внимания, тем громче будут кричать. Самая лучшая борьба с ними - не обращать на них внимания. Тогда они быстро затухают.)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:22
Заметили, что штрафуют только за оскорбительные кричалки в сторону Зенита?
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:14
Клубу Краснодар стоит рассмотреть возможность официального обращения к своим фанатам. Важно, чтобы руководство клуба четко обозначило свою позицию по отношению к подобным инцидентам. Необходимо поддерживать уважение к соперникам и создавать положительный имидж клуба как внутри страны, так и за её пределами.
q54weybp4zgx
q54weybp4zgx
вчера в 18:08, ред.
Нужно лишать стадион права принимать матчи чемпионата и все крики прекратятся.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:05, ред.
КДК тут причём? Не припомню в 10м туре какого то поведения спартаковцев попадающего под их юрисдикцию. Команда себя вела и ведёт отвратительно по отношению к болельщикам, футболу и результату своей работы. Тут никакими деньгами эту грязь и плевки не отмоешь. Лучше бы к ним на базу как раньше приехать и провести воспитательную беседу, но теперь я так понимаю это невозможно. Но это всё к КДК не имеет никакого отношения.
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:43
О "Зените" как о покойнике - или хорошее или молчать))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:37
А правду про Зенит кричать нельзя? Странно. А что значит "неподобающее" поведение КБ? А какое подобающее? Ждем пояснений
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 