«Краснодар» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»

«Краснодар» получил штраф за скандирование болельщиками клуба оскорбительных выражений в адрес «Зенита» во время матча 10-го тура РПЛ. Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Рассмотрели массовое скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных кричалок в адрес «Зенита», это первое нарушение в сезоне. В данном случае в отношении «Краснодара» вынесено замечание и штраф [в размере] 10 тысяч рублей.
Кроме того, по итогам тура московский «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Экс-главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч, рулевой «Пари НН» Саша Илич — на 30 тысяч, а тренер нижегородского клуба Младен Кашчелан — на 10 тысяч.