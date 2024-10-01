Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Дисквалификация Бруну Фернандеша отменена

вчера, 21:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).

«Красные дьяволы» обжаловали удаление португальца. FA приняла решение отменить дисквалификацию хавбека. Он сможет сыграть в следующих матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФанатскую трибуну «Зенита» могут закрыть в случае кричалки про Соболева
Вчера, 12:33
ФИФА направила санкции в адрес Самуэля Это'О
30 сентября
«Атлетико» грозит частичное закрытие трибун
30 сентября
Моуриньо получил жёлтую карточку, поставив ноутбук перед камерами
30 сентября Фото
Помощника Станковича удалили в матче с «Локомотивом»
28 сентября
СлухиМартинеса могут дисквалифицировать на 2 матча сборной Аргентины
28 сентября
Сортировать
Все комментарии
4pt5dw8qf64j
4pt5dw8qf64j
сегодня в 04:48
Этак скоро и голы начнут отменять.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:02
Может и сам Бруно отдохнуть хотел, а вот не дали)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:39
Жаль.
Бруну нужно посидеть и подумать над собой и своей игрой.
Очень слабо начал сезон.
Еще постоянные истерики, да что же такое!
Понятно. судья ошибся, Бруну подскользнулся и поэтому ногу вверх поднял, но все равно не нужно было так подкатываться под Мэддисона.
Игрок хороший, но как капитан МЮ - слабый.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:29
Да там и так было видно, что никакой грубости небыло, только вот клоун Кавана и ему подобные на VARе не смогли это разглядеть, максимум там была ж/к за срыв атаки и то, если бы не поехала нога у Бруно, фола вообще бы небыло....
Меня вообще бесят судейские решения в этом сезоне и не только по отношению к Арсеналу, а вообще практически ко всем командам АПЛ....
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 21:14
Вот и словно!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:13, ред.
Говорил же я что красная левая. Видать кто-то топит МЮ. В прошлом сезоне тоже были непонятные решения судей и непонятные пенальти в ворота МЮ, которые украли у МЮ 6-9 очков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 