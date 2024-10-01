Дисквалификация Бруну Фернандеша отменена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).
«Красные дьяволы» обжаловали удаление португальца. FA приняла решение отменить дисквалификацию хавбека. Он сможет сыграть в следующих матчах.
Меня вообще бесят судейские решения в этом сезоне и не только по отношению к Арсеналу, а вообще практически ко всем командам АПЛ....
Меня вообще бесят судейские решения в этом сезоне и не только по отношению к Арсеналу, а вообще практически ко всем командам АПЛ....