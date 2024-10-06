«Айнтрахт» избежал поражения в матче с «Баварией»

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вчера, 20:32

«Айнтрахт» и «Бавария» не выявили победителя в матче 6-го тура Бундеслиги (3:3).

Ким Мин-Джэ вывел гостей вперед на 15-й минуте. Омар Мармуш на 22-й сравнял счет. Уго Экитике обеспечил хозяевам поля преимущество на 35-й. Дайотчанкуль Упамекано вернул равенство на табло. Майкл Олисе на 53-й забил третий гол мюнхенцев, а на 90+4-й отличился Мармуш.

После этой игры «Айнтрахт» идет на 3-м месте (13 очков), «Бавария» лидирует (14 баллов).

В другой встрече тура «РБ Лейпциг» переиграл «Хайденхайм».