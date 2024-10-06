«Айнтрахт» избежал поражения в матче с «Баварией»

«Айнтрахт» и «Бавария» не выявили победителя в матче 6-го тура Бундеслиги (3:3).
Ким Мин-Джэ вывел гостей вперед на 15-й минуте. Омар Мармуш на 22-й сравнял счет. Уго Экитике обеспечил хозяевам поля преимущество на 35-й. Дайотчанкуль Упамекано вернул равенство на табло. Майкл Олисе на 53-й забил третий гол мюнхенцев, а на 90+4-й отличился Мармуш.
После этой игры «Айнтрахт» идет на 3-м месте (13 очков), «Бавария» лидирует (14 баллов).
В другой встрече тура «РБ Лейпциг» переиграл «Хайденхайм».
здесь даже Барселона закидает авоську (надеюсь)
короче, такой игрой защиты наш Гарик Кейн долго очень будет ждать своего титула.
здесь даже Барселона закидает авоську (надеюсь)
короче, такой игрой защиты наш Гарик Кейн долго очень будет ждать своего титула.