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«Айнтрахт» избежал поражения в матче с «Баварией»

вчера, 20:32
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)3 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Айнтрахт» и «Бавария» не выявили победителя в матче 6-го тура Бундеслиги (3:3).

Ким Мин-Джэ вывел гостей вперед на 15-й минуте. Омар Мармуш на 22-й сравнял счет. Уго Экитике обеспечил хозяевам поля преимущество на 35-й. Дайотчанкуль Упамекано вернул равенство на табло. Майкл Олисе на 53-й забил третий гол мюнхенцев, а на 90+4-й отличился Мармуш.

После этой игры «Айнтрахт» идет на 3-м месте (13 очков), «Бавария» лидирует (14 баллов).

В другой встрече тура «РБ Лейпциг» переиграл «Хайденхайм».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Бавария»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:47
где прежняя уверенность ?!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 01:01
Смотрел только обзор, но ни одного удара от Кейна не увидел. Действительно менять надо на Мармуша) Ну а Нойер сдал, мячи не прям тяжелые были, уже не так тащит как раньше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:54
с такой дырявой защитой как Бавария думает играть против Реала или МанСити?
здесь даже Барселона закидает авоську (надеюсь)
короче, такой игрой защиты наш Гарик Кейн долго очень будет ждать своего титула.
salleeh
salleeh
вчера в 20:49
Меняем Кейна на Мармуша, не глядя. А так Нойер дырка-дыркой. Кто то тут спорил со мной, что Нойер ТОП, а я говорил что дальше ещё хуже будет… Вот это дальше мы видим в исполнении Ману…
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 20:49
Черт побери, где уже Дармштадты и Хольштайны, подумал Кейн
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 20:41, ред.
Драйн трахт.. 😄
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