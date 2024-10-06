«Брайтон» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом»

«Брайтон» одолел «Тоттенхэм» в 7-м туре АПЛ (3:2).
Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 23-й минуте, Джеймс Мэддисон удвоил преимущество команды. Янкуба Минте на 48-отыграл один из мячей, Джорджиньо Руттер на 58-й сравнял счет, а победный гол забил Дэнни Уэлбек на 66-й.
После этой игры «чайки» идут на 6-м месте (12 очков), «шпоры» находятся на 9-й позиции (10 пунктов).
В другой встрече тура «Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью.
В очередной раз команде Пастекоглу не хватает то ли сил, то ли концентрации на весь матч....
По первому тайму, шпоры должны были громить Брайтон, у которого был проходной двор в защите, а вот во втором тайме всё перевернулось с ног на голову. Руттер провел отличный матч, а Митома шикарный!
Брайтону респект за волю и характер, а вот как бы Пастекоглу не покинул свой пост раньше ЭТХ....
В очередной раз команде Пастекоглу не хватает то ли сил, то ли концентрации на весь матч....
По первому тайму, шпоры должны были громить Брайтон, у которого был проходной двор в защите, а вот во втором тайме всё перевернулось с ног на голову. Руттер провел отличный матч, а Митома шикарный!
Брайтону респект за волю и характер, а вот как бы Пастекоглу не покинул свой пост раньше ЭТХ....