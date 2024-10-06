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«Брайтон» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 20:27
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«Брайтон» одолел «Тоттенхэм» в 7-м туре АПЛ (3:2).

Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 23-й минуте, Джеймс Мэддисон удвоил преимущество команды. Янкуба Минте на 48-отыграл один из мячей, Джорджиньо Руттер на 58-й сравнял счет, а победный гол забил Дэнни Уэлбек на 66-й.

После этой игры «чайки» идут на 6-м месте (12 очков), «шпоры» находятся на 9-й позиции (10 пунктов).

В другой встрече тура «Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:15
Да уж, вот тут уже можно удивляться, 0-2 выигрывать и по итогу проиграть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:11
Брайтон с победой! спасибо доброе за 2 тайм!!!
но ругать Тоттенхэм не буду))) ругать и не надо.
это и есть потолок средней команды, болтаться туда сюда.
не впервые они в начале сезоны резвые...но первый более менее серьезный соперник и шпоры показали свое настоящее лицо))))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:11
Ай да чайки, молодцы!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:11
Понтанулись лондонские фраера, транжиря момент за моментом... Поэтому колесо Фортуны повернулось во втором тайме к ним попой.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:07
Добрый вечер! Повезло значить))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:06
у Шпор нет нормального форварда,всё же команда так и не смогла найти достойную замену Кейну. Вернер и Саланке форварды среднего уровня,вот и команда там же и находится.
A.S.A
A.S.A ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:02
Приветствую, земляк! Я тоже так думал, решил что с меня хватит, но в один момент решил вернуться, включаю а там 2-2...ну и кайфанул от второго тайма)
A.S.A
A.S.A ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:59
В противостоянии пернатых, чайки оказались сильнее ....
В очередной раз команде Пастекоглу не хватает то ли сил, то ли концентрации на весь матч....
По первому тайму, шпоры должны были громить Брайтон, у которого был проходной двор в защите, а вот во втором тайме всё перевернулось с ног на голову. Руттер провел отличный матч, а Митома шикарный!
Брайтону респект за волю и характер, а вот как бы Пастекоглу не покинул свой пост раньше ЭТХ....
azkan
azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 20:52
)))
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:50
Улугбек офигенный форвард, ещё бы здоровье не подводило. Но он вроде давно не травмировался, выдает лучший футбол.
azkan
azkan
вчера в 20:37
Ого! С волевой победой Брайтон!
Я после второго гола шпор перестал смотреть. Они очень уж убедительно смотрелись.
Брайтон так легко пускали их в свою штрафную и никакого сопротивления и в помине не было. А счет вот оно. Камбекнули значить! Молодцы конечно!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 20:37
Да уж.. 🤔😄
YNWA
YNWA
вчера в 20:34
Чайки с характером!
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