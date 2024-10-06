«Брайтон» вырвал победу в матче с «Тоттенхэмом»

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вчера, 20:27

«Брайтон» одолел «Тоттенхэм» в 7-м туре АПЛ (3:2).

Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 23-й минуте, Джеймс Мэддисон удвоил преимущество команды. Янкуба Минте на 48-отыграл один из мячей, Джорджиньо Руттер на 58-й сравнял счет, а победный гол забил Дэнни Уэлбек на 66-й.

После этой игры «чайки» идут на 6-м месте (12 очков), «шпоры» находятся на 9-й позиции (10 пунктов).

В другой встрече тура «Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью.