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«Локомотив» переиграл «Крылья Советов» и лидирует в Премьер-Лиге

вчера, 18:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Тимур Сулейманов на 75-й минуте.

После этой игры москвичи лидируют (27 очков), самарцы идут на 10-м месте (11 пунктов).

В другой встрече тура «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Локомотив»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:16
Это уже было не советское время, а гибрид от Великой страны...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:17
Слово обещал не совсем подходит...
Но мое мнение прежнее...
Думаю Зенит победит и скорей всего крупно и красиво...

У Локо перед паузой 3 "не удобных" гостевых соперника...Зенит,Спартак,Краснодар....в игре с Зенитом пора прекращать и так затянувшуюся неожиданную серию Галактионова...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:17
Джек.

Вы обещали разгром Локо. Не забыли?)))
амурец
амурец
сегодня в 01:05
Локо с победой
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Истина в вине, Юрий.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25
Через тур Зенит - Локо
Там и посмотрим....чья возьмёт...поребрик или бордюр....парадная или подъезд....шаурма или шаверма....))

Моё непредвзятейшее мнение Зенит победит...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:06
Почитал комментарии. В одних - самарцы инвалиды, у других - красавцы. Думаю, истина, как всегда, где - то посередине. Но... "Локомотиву" эта победа была нужна больше, и он её добился.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:56, ред.
Самарские инвалиды в своём амплуа - лупят куда угодно, но только не по цели.

P.S. Помню в советское время в прямом эфире было обращение болел ташкентского Пахтакора к психотерапевту Кашпировскому..., чтоб тот исправил кривые ноги недофутболистам из Узбекистана... Не помогло. ))
112910415
112910415
вчера в 20:36
хорошо играли обе команды
3rvs74rp8kdg
3rvs74rp8kdg
вчера в 19:33
Хороший матч, не повезло Крыльям советов.
lotsman
lotsman
вчера в 19:28
Красивый отскок, прямо на ногу. Вот что значит, не выключаться из игры до самого конца и вовремя подставить ногу.
Брулин
Брулин
вчера в 19:26
Сулейманов боец! Доработал момент и принёс победу. Очень трудная была игра, но парни превозмогли!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:00, ред.
Поймали жар - птицу за хвост. Главная задача теперь - не позволить соперникам выщипать из него все перья раньше времени.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:57
Локомотив с победой и лидерством в чемпионате !
ABir
ABir
вчера в 18:55
При всех недочетах, Локомотив продолжает наматывать очки на рельсы. КС продолжать работать, удача и победы придут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:48
Локомотив с победой ! У "Губы" счастливая нога оказалась для железнодорожников ! Может что то вроде дрезины на Юбилей подарят...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:47
Локо с победой, Тимур идеально вышел и забил.
но Крылья сегодня были лучше Локо по игре, намного опаснее и интереснее.
немного везения не хватило, должны были в первом тайме забивать и во втором. Осинькина жалко.
но его время в Самаре прошло.
наверно, еще одна отставка. Крыльям удачи остаться в ПЛ.
Сп62
Сп62
вчера в 18:43
Это тот самый случай, когда и ты прав, и он прав, и я прав.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:42
Вполне себе бодренький матч. Вся эта шумиха вокруг персоны Осинькина полагаю на пользу команде из Самары не идет, тем не менее "КС" смотрелись очень даже неплохо. Можно считать их футбол слегка авантюрным, не гибким тактически, но они хотя бы стараются играть в футбол. И будь сегодня поудачливей в завершении (плюс Лантратов был хорош), вполне могли зацепить очки. "Локо" же в итоге свое взял. Отмечу удачный выход на замену Севикяна, просто рвал левый фланг обороны соперников. В общем болельщиков "Локо" с непростой победой, "КС" удачи в следующих матчах. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
bdbzqa96j8p4
bdbzqa96j8p4
вчера в 18:38
Крылья сами сами себе гол привезли.
Capral
Capral
вчера в 18:36
Гол в ворота Самары- типичный авантюрный футбол Осинькина, когда, при своей атаке, крылья теряют мяч и тут же следует разящая контра соперника. Так было и в играх со Спартаком, так случилось и сегодня... И ничего Осинькина не учит.

Локо симпатично атакует, надо признать нестандартно, с фантазией, но и у своих ворот частенько ошибается. Хорошо, что сегодня Лантратов выручил. На мой субъективный взгляд, Локо на чемпиона не похож, много недоработок- как в середине поля, так и в обороне, но футбол показывает интересный.

Севикян- красавец!!! Еще один талантливый армянин в ПЛ России!!! Вот, кого надо брать и кого показывать, а не наёмников разных продажных!!! Вобщем, Удачи Локо, вперед- к Вершине!!!!!!!
Red blu
Red blu
вчера в 18:35
Упс. Зенит опять не на первом месте.
Москвичей с победой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:32
Зениту пора бы уже купить пару тройку игроков паровозов, а то что-то не порядок...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:31
ДО этого матча критиковал КС, а, вот, сегодня слова плохого не скажу.
Играли хорошо, были прекрасные моменты, но не срослось.
Локомотив играл не хуже, а где-то даже и получше КС, но, полагаю, им сегодня и повезло, что именно ОНИ ГОЛ ЗАБИЛИ, а КС свои моментЫ НЕ использовали.
Доказательством моего такого утверждения служит и то, что лучшим игроком матча признан ВРАТАРЬ Локомотива Лантратов.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:29
Игра была равной. Нам повезло больше ровно на один реализованный момент. С победой, Паровозы!!!
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Billagon
Billagon
вчера в 18:28
Локомотив с очередной победой!
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