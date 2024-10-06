«Локомотив» переиграл «Крылья Советов» и лидирует в Премьер-Лиге

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Тимур Сулейманов на 75-й минуте.
После этой игры москвичи лидируют (27 очков), самарцы идут на 10-м месте (11 пунктов).
В другой встрече тура «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».
P.S. Помню в советское время в прямом эфире было обращение болел ташкентского Пахтакора к психотерапевту Кашпировскому..., чтоб тот исправил кривые ноги недофутболистам из Узбекистана... Не помогло. ))
P.S. Помню в советское время в прямом эфире было обращение болел ташкентского Пахтакора к психотерапевту Кашпировскому..., чтоб тот исправил кривые ноги недофутболистам из Узбекистана... Не помогло. ))