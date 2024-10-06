«Локомотив» переиграл «Крылья Советов» и лидирует в Премьер-Лиге

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вчера, 18:27

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Тимур Сулейманов на 75-й минуте.

После этой игры москвичи лидируют (27 очков), самарцы идут на 10-м месте (11 пунктов).

В другой встрече тура «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».