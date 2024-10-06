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Хет-трик Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Алавес»

вчера, 19:11
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Алавес» крупно уступил «Барселоне» в 9-м туре Ла Лиги (0:3).

Хет-трик оформил Роберт Левандовски, который забил на 7-й, 22-й и 32-й минуте.

После этой игры «Алавес» идет на 12-м месте (10 баллов), «Барселона» лидирует (24 очка).

В другой встрече тура «Жирона» переиграла «Атлетик».

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 12:43
Как не посмотри, так все лучше Месси. И поляк, и норвежец, и француз, и португалец, и т. д. Только вот Месси побеждает со сборной и клубом, а другие только позорятся.
Karkaz
Karkaz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
Так Левандовски на голову сильнее сейчас Месси, поэтому и разрывает Ла Лигу. Поляк физически намного лучше аргентинца, поэтому ему не сложно держать высокий уровень. Плюс позиции у них разные. Левандовски в МЛС забивал бы в два, три раза больше чем Месси.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:47
Ну эти детки уже выигрывали ЧЕ, почему бы не рассчитать на победу в ЛЧ? Старик Лева в этом деле тоже поможет.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:36
Что можно ожидать от тренера в ЛЧ, когда пол состава дети а пол состава в лазарете? Реально, как можно требовать результата от 17 летних игроков, темболее в ЛЧ.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:24
Пффф, сколько уже слышал такое. А пока сливочные под дождём цветом детской неожиданности.
shur
shur ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 21:13
...еще не вечер...
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 21:07
Барселона просто делает то, что она всегда должна делать! Побеждает красиво!
Лева пока разрывает Лигу, все идёт хорошо, надеюсь до конца сезона он будет рвать соперника в клочья.
А в этом ему помогут Рафинья, Ламин и остальные партнёры по команде.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:03
Ну вот Барселона и вернулась, кто получает внизу дожди? Сливочные?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:01
С Барсой и Хави становился чемпионом страны в более тяжёлые времена. Думаю, рано хвалить Флика, надо посмотреть, как проявит себя Барса в ЛЧ. А пока с победой Барсу.
y9rney7dgq3k
y9rney7dgq3k
вчера в 20:34
С Алавесом можно и три, а с серьезными не видно его
112910415
112910415
вчера в 20:28
хорошо ... отлично даже !
Брулин
Брулин
вчера в 20:19
Левандовски о хет-трике «Алавесу»: «Я получаю отличные передачи, так легче забивать. «Барса» тренируется только два дня между матчами, у меня не было столько игр подряд без отдыха»
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:13
Барселона лучшая команда,потому что на первом месте а Флик лучший тренер.
Поляк и Месси лучшие старики,Роналду лучший нарцисс а Реал не понятно что.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:48
Два хет-трика от "каталонцев".. Лёва и Газзанига из Жироны.. Такое редко бывает.. ☝️😜.. Вальверде "спасался" валидолом.. 🤭
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:48
У поляка прямо вторая молодость началась
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Не живи прошлым. Месси, как и Рон - вчерашний день. Прекрасный, полный событий и впечатлений день, но вчерашний. Пора перевернуть страницу и пытаться искать красоту СЕГОДНЯ. Её очень мало, но если поискать хорошенько, то найти можно.

По мне ...самое распрекрасное действие футболиста за последний месяц - это удар и гол Холланда в ворота Арсенала. Викинг поразил ворота, продвигаясь к рамке канониров, ударом на ведении мяча - то есть без замаха, а следовательно и намёка на угрозу. Сложный технический элемент был исполнен безукоризненно, поэтому кипер Арсов даже ногу не выставил на мяч, который прошёл рядом с ним, ибо не был готов к такому удару в принципе.
Эти нюансы украшают футбол и ещё раз доказывают, что Холланд - лучший наконечник на сегодня.
nejh36v98xgc
nejh36v98xgc ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:38
😁жёлтые дожди
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:37
Болельщиков Барсы с крупной гостевой победой! Левандовски - красава, переживает свою вторую молодость. Девять игр - десять голов!
shur
shur ответ Barcelona (раскрыть)
вчера в 19:35
...Жди меня и я вернусь,
Только очень жди...
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди...!
Брулин
Брулин
вчера в 19:29
Всех болельщиков Барселоны с победой . РАФИНЬЯ - лучший , даже не смотря на хет трик Левандовски . Ямаль и Педри не проснулись. Защита сыграла не плохо - но это Алавес . Торресу быстрейшего выздоровления . Пенья не понятно - то спасёт- то сыграет плохо . Первый тайм был солидный - второй сбережение сил - хотя на Флика это не похоже . Теперь самое плохое - матчи сборных , надеюсь все вернуться здоровыми . Ещё раз всех с победой !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 19:27
это понятно.
просто устал ругать Пенья)))
6tur2fq3wct8
6tur2fq3wct8
вчера в 19:26
Отличный матч, отлично сыграл Левандовский.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
Не хочется и в правду торопиться и радоваться раньше времени. Но как же сильно хочется верить что Барселона так или иначе встаёт на ноги...

Очень будет интересно что будут писать болельщики реала в свое оправдание, за столько вылитые грязи в сторону каталонцев, если Барселона всё-таки возьмёт чемпионство в конце сезона, 17-18 летними детьми в составе.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:25
Продали бы Леву кто играл бы? Как это Пенья не разочаровал? Играл бы с Реалом так пропустил 4-5 голов. Пропустил два от Алавеса но не засчитали. С Янг Бойзом тоже пропустил но не засчитали, с Осасуны пропустил 4, с Вильярреалом пропустил 1, а два не засчитали. Супер неуверенные игры, его место займет Щесны на 100 процентов. И именно Пенья тащил на дно Барсу прошлого сезона.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:22
Даже забавно. Сразу вспомнились упреки хейтеров Месси в его адрес, мол МЛС любительская лига, раз старик ее разрывает. И вот такой же старик разрывает лигу, где играет их любимый Реал Мадрид. 9 матчей 10 голов, пока Мбаппе и Винисиус по очереди бьют пенальти. Предвижу их ответ, что Ла Лигу и МЛС сравнивать нельзя, но просто смешно, как они факты трактуют по-разному.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:20
Алавес дважды забил Реалу.
но да, дерби все решит))
и все таки Барса прекрасно играет. и это имея полный лазарет основы
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:19
Не торопись петь дифирамбы. Алавесу забить несложно. Реал будет испытанием.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:19, ред.
Не..., ну Флика понять можно - результат после первой 45-тки позволял отцепить часть основы и дать слово скамейке, которая хоть и не забила, но создала в атаке предостаточно.
Непонятно поведение и ситуативные решения линии защиты, игроки которой все как один расслабили булки и позволили Алавесу расстреливать Пенью со всяких ракурсов и с завидной регулярностью.
Короч., дефы Барсы как были слабым звеном команды на протяжении 5-7 лет, так им и остались.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:18
Лёва расчехлил пращу.. Флик : Прощаю.. 😄
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:16
Не стареют душой ветераны...
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