Хет-трик Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Алавес»

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вчера, 19:11

«Алавес» крупно уступил «Барселоне» в 9-м туре Ла Лиги (0:3).

Хет-трик оформил Роберт Левандовски, который забил на 7-й, 22-й и 32-й минуте.

После этой игры «Алавес» идет на 12-м месте (10 баллов), «Барселона» лидирует (24 очка).

В другой встрече тура «Жирона» переиграла «Атлетик».