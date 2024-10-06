Хет-трик Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Алавес»

«Алавес» крупно уступил «Барселоне» в 9-м туре Ла Лиги (0:3).
Хет-трик оформил Роберт Левандовски, который забил на 7-й, 22-й и 32-й минуте.
После этой игры «Алавес» идет на 12-м месте (10 баллов), «Барселона» лидирует (24 очка).
В другой встрече тура «Жирона» переиграла «Атлетик».
Непонятно поведение и ситуативные решения линии защиты, игроки которой все как один расслабили булки и позволили Алавесу расстреливать Пенью со всяких ракурсов и с завидной регулярностью.
Короч., дефы Барсы как были слабым звеном команды на протяжении 5-7 лет, так им и остались.
Непонятно поведение и ситуативные решения линии защиты, игроки которой все как один расслабили булки и позволили Алавесу расстреливать Пенью со всяких ракурсов и с завидной регулярностью.
Короч., дефы Барсы как были слабым звеном команды на протяжении 5-7 лет, так им и остались.