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«Лацио» переиграл «Эмполи» в поединке Серии А

вчера, 18:12
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Лацио» обыграл «Эмполи» в 7-м туре Серии А (2:1).

Себастьяно Эспозито обеспечил гостям преимущество на 9-й минуте. Маттиа Дзакканьи на 45+4-й сравнял счет, Валентин Кастельянос мог вывести «орлов» вперед, но не реализовал пенальти. Победный гол на 84-й забил Педро.

После этой игры «Лацио» идет на 4-м месте (13 очков), «Эмполи» находится на 9-й позиции (10 пунктов).

В другой встрече тура «Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
неожиданно хорошо начали сезон орлы Рима.
и очень хочется, чтобы они победили в Турине)))
nx2yg8kummkq
nx2yg8kummkq
вчера в 18:27
Лацио просто сильнее.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:26
Лацио с победой,хорошо сыграли.
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