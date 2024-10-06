«Лацио» переиграл «Эмполи» в поединке Серии А

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вчера, 18:12

«Лацио» обыграл «Эмполи» в 7-м туре Серии А (2:1).

Себастьяно Эспозито обеспечил гостям преимущество на 9-й минуте. Маттиа Дзакканьи на 45+4-й сравнял счет, Валентин Кастельянос мог вывести «орлов» вперед, но не реализовал пенальти. Победный гол на 84-й забил Педро.

После этой игры «Лацио» идет на 4-м месте (13 очков), «Эмполи» находится на 9-й позиции (10 пунктов).

В другой встрече тура «Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри».