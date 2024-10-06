«Краснодар» разгромил «Химки» в матче Премьер-Лиги

Тренер «Динамо» напрашивается на отставку. Но в неудачах виноват не только Личка Не забываем о футболистах и директоре Буваче.

«Эффект Месси». «Интер Майами» не пожалел о подписании Лео И дело не только в победе в регулярном чемпионате МЛС.

Поддержка ПСЖ – миллиарды шейхов на ветер. От парижского клуба скоро могут отказаться Не готовы к победе в Лиге чемпионов.