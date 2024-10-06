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«Краснодар» разгромил «Химки» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Краснодар» крупно обыграл «Химки» в 11-м туре РПЛ (4:0).

Джон Кордоба забил на 41-й, Батчи отличился на 55-й, на 73-й Кордоба оформил дубль, а итоговый счет установил Кевин Кастаньо на 89-й.

Южане лидируют в таблице чемпионата России (27 очков), подмосковная команда идет на 13-м месте (8 баллов).

В другой встрече тура ЦСКА переиграл «Динамо».

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Все комментарии
d_haus
d_haus
сегодня в 07:14
Почти как Аргентина Ямайка🤓. Так держать КРАСНОДАР
112910415
112910415
сегодня в 05:29
лидера поздравляем !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:55
А хотелось бы на 16-ом в честь дня рождения… Но судьи не допустят…
-Хостинский-
-Хостинский- ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:26
Ну скоро приедем к вам , посмотрим на , что вы способны. Пока 8 побед подряд из них 5 с командами из топ 6. Остался только Спартак )
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:30
Справедливости ради нужно сказать, что если бы не высокое мастерство Кордобы как в игре ногами, так и головой и НЕ ПОЛНОЕ невезение футболистов Химок в штрафной Краснодара, счёт мог быть и иным.
Химки не боялись играть при полных трибунах в Краснодаре, ПЫТАЛИСЬ показать свою игру, но у них не получилось.
Да ещё и невезение...
Так что, почивать игрокам Краснодара на лаврах после этой победы рановато.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:22
Краснодар набирает обороты...
Limonov
Limonov
вчера в 21:21
Быков с Победой! Браво!!!
Futurista
Futurista
вчера в 21:15, ред.
Гляжу в таблицу
На 3-м месте вижу "птицу")...
Краснодар с победой...
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:13
Несмотря на прекрасное настроение и эмоции от результата матча все же поворчу. Игра "быков" в первом тайме не понравилась от слова совсем. Какой-то хаос и броуновское движение положительно заряженных частиц. Благо есть Кордоба в составе, реализовавший по сути единственный момент. Ну а в тайме втором уже покуражились вволю, благо "Химкам" нужно было отыгрываться и они оголили тылы. Даже Кастаньо расписался в створе ворот соперника забитым мячом. Смолов, выйдя на замену, разок сверкнул дриблингом, как говорится, не стареют душой ветераны. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, ну а "Химки" (руководству конечно виднее), но по ходу пьесы дни Артиги на посту ГТ сочтены. Как всегда личное мнение.
viv
viv
вчера в 21:10
«Краснодар» разгромил «Химки» в матче Премьер-Лиги и снова вышел на первое место.
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