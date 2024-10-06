«Краснодар» разгромил «Химки» в матче Премьер-Лиги

«Краснодар» крупно обыграл «Химки» в 11-м туре РПЛ (4:0).
Джон Кордоба забил на 41-й, Батчи отличился на 55-й, на 73-й Кордоба оформил дубль, а итоговый счет установил Кевин Кастаньо на 89-й.
Южане лидируют в таблице чемпионата России (27 очков), подмосковная команда идет на 13-м месте (8 баллов).
В другой встрече тура ЦСКА переиграл «Динамо».
Химки не боялись играть при полных трибунах в Краснодаре, ПЫТАЛИСЬ показать свою игру, но у них не получилось.
Да ещё и невезение...
Так что, почивать игрокам Краснодара на лаврах после этой победы рановато.
Химки не боялись играть при полных трибунах в Краснодаре, ПЫТАЛИСЬ показать свою игру, но у них не получилось.
Да ещё и невезение...
Так что, почивать игрокам Краснодара на лаврах после этой победы рановато.