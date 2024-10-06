ЦСКА переиграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» уступило ЦСКА в 11-м туре РПЛ (1:2).
Аббосбек Файзуллаев вывел гостей вперед на 17-й минуте, на 55-й счет сравнял Хорхе Карраскаль. Победный гол на 89-й забил Тамерлан Мусаев.
После этой игры «бело-голубые» идут на 5-м месте, «армейцы» расположились на 4-й строчке. У обоих коллективов по 20 очков.
В другой встрече тура «Краснодар» разгромил «Химки».
Игру посмотрел внимательно. Выводы. Николич, конечно далеко не топ тренер, но то , что Личка вообще не тренер для клуба РПЛ (верхней половины) - это факт. Полное непонимание командной игры в обороне.. Бегают за мячом по 2 человека, как во дворе. Зоны не держат совсем. В первом тайме должно было быть минимум 4:0 Простил Сауль. Так что игра поучительная. Фактически матч за деревянные медали ( 4 место)
Игру посмотрел внимательно. Выводы. Николич, конечно далеко не топ тренер, но то , что Личка вообще не тренер для клуба РПЛ (верхней половины) - это факт. Полное непонимание командной игры в обороне.. Бегают за мячом по 2 человека, как во дворе. Зоны не держат совсем. В первом тайме должно было быть минимум 4:0 Простил Сауль. Так что игра поучительная. Фактически матч за деревянные медали ( 4 место)
А ещё ПЯТЬ ХДЕ???
По-моему, работники стадиона Динамо по совету Лички расклеили в раздевалке ЦСКА ПЕРЕД матчем фотографии динамовских футболистов, где были указано, за какую сумму их купили и размеры их контрактов.
ПРОСЧИТАЛИСЬ, ОДНАКО: футболисты ЦСКА читать НЕ умеют, и цифр НЕ знают!!! ))))))
Если бы не блестящий Лунёв в некоторых ПРОВАЛАХ обороны Динамо и НЕ Гуарирапа (на месте Николича и Ко я бы его после матча принёс в жертву богам))) ), счёт бы был такой неприличный в пользу ЦСКА, что просто тихий ужас!
Во 2-м тайме игроки ЦСКА подустали всё время играть высоким прессингом и, как сказал Петька Василь Иванычу, "тут-то мне карта и попёрла!" ))
Отличный гол забил Карраскаль! Думаю, что будет претендовать на гол тура.
Но игроки ЦСКА, немного придя в себя, старались опять играть так же, как в 1-м тайме.
В конце концов ОЧЕРЕДНОЙ "зевок" обороны Динамо и Мусаев уже их НЕ простил.
ОТЛИЧНАЯ ИГРА!!!
P.S. Болелы ЦСКА!
Как, дадите Николичу ещё поработать?? )))))))))
А ещё ПЯТЬ ХДЕ???
По-моему, работники стадиона Динамо по совету Лички расклеили в раздевалке ЦСКА ПЕРЕД матчем фотографии динамовских футболистов, где были указано, за какую сумму их купили и размеры их контрактов.
ПРОСЧИТАЛИСЬ, ОДНАКО: футболисты ЦСКА читать НЕ умеют, и цифр НЕ знают!!! ))))))
Если бы не блестящий Лунёв в некоторых ПРОВАЛАХ обороны Динамо и НЕ Гуарирапа (на месте Николича и Ко я бы его после матча принёс в жертву богам))) ), счёт бы был такой неприличный в пользу ЦСКА, что просто тихий ужас!
Во 2-м тайме игроки ЦСКА подустали всё время играть высоким прессингом и, как сказал Петька Василь Иванычу, "тут-то мне карта и попёрла!" ))
Отличный гол забил Карраскаль! Думаю, что будет претендовать на гол тура.
Но игроки ЦСКА, немного придя в себя, старались опять играть так же, как в 1-м тайме.
В конце концов ОЧЕРЕДНОЙ "зевок" обороны Динамо и Мусаев уже их НЕ простил.
ОТЛИЧНАЯ ИГРА!!!
P.S. Болелы ЦСКА!
Как, дадите Николичу ещё поработать?? )))))))))
Мне, например, игра армейцев при Федотове нравилась больше (возможно, потому что я не болельщик москвичей, поэтому смотрю далеко не все их матчи).
В целом же ЦСКА забрали 3 очка более чем заслуженно.
Мне, например, игра армейцев при Федотове нравилась больше (возможно, потому что я не болельщик москвичей, поэтому смотрю далеко не все их матчи).
В целом же ЦСКА забрали 3 очка более чем заслуженно.