ЦСКА переиграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 20:58

«Динамо» уступило ЦСКА в 11-м туре РПЛ (1:2).

Аббосбек Файзуллаев вывел гостей вперед на 17-й минуте, на 55-й счет сравнял Хорхе Карраскаль. Победный гол на 89-й забил Тамерлан Мусаев.

После этой игры «бело-голубые» идут на 5-м месте, «армейцы» расположились на 4-й строчке. У обоих коллективов по 20 очков.

В другой встрече тура «Краснодар» разгромил «Химки».