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ЦСКА переиграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Динамо» уступило ЦСКА в 11-м туре РПЛ (1:2).

Аббосбек Файзуллаев вывел гостей вперед на 17-й минуте, на 55-й счет сравнял Хорхе Карраскаль. Победный гол на 89-й забил Тамерлан Мусаев.

После этой игры «бело-голубые» идут на 5-м месте, «армейцы» расположились на 4-й строчке. У обоих коллективов по 20 очков.

В другой встрече тура «Краснодар» разгромил «Химки».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Динамо»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 14:24
Я немного посмотрел игру в записи, что конечно не дает полного впечатления. Но по большому счету, мне много и не надо, зная работу Лички и Николича... С Личкой мне давно всё понятно- безграмотный тренер во всех футбольных аспектах. За время его работы в России, ничего не придумал и как тренер не вырос. Тот же бессистемный футбол, без грамотного баланса во всех линиях...

То что у Динамо дырявая оборона и в частности Маричаль, давно известно. Но грамотный тренер ищет новые сочетания к улучшению игру, пытается маневрировать составом. Ну о чем можно говорить, если бесполезный в защите Скопинцев попрежнему играет на своем месте, хотя я неоднократно обращал на это внимание.

Победа ЦСКА- по игре, однозначно, хотя 2-й тайм, на удивление, команда сыграла слабо. Хорошо, что забили победный. Но, видимо карма присутствует, кто должен был победить- тот и победил, по игре. Ну и еще, пару слов о Лунёве. Фактически, кроме выхода Файзуллаева один в один, остальные моменты у ворот Лунёва назвать супер сложными, можно с большой натяжкой, а гол Файзуллаева- полностью на совести вратаря, кто бы и как его не оправдывал!!! Гол- в худших традициях нашего Пильгуя...
CSKA2012
CSKA2012 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:58
С Динамо понравилась игра , первый тайм бомба. Склонитесь, что Динамо плохо играли, но их так заставили играть игроки ЦСКА. Посмотрим какая игра будет после зимних сборов там уже будет 100% игра от Николича.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 11:21, ред.
Оценки специалистов - это, право, такая субъективная вещь. Они порой оценивают игру согласно своим впечатлениям, не обращая внимания на частности. А последние таковы, что в моём комментарии шла речь только о первом тайме, и если вы прокрутите в голове все его "спасения" в этот период, то придёте, возможно, к выводу, что действительно опасных ударов в створ ворот не было. Мяч шёл либо во вратаря, либо рядом с ним, причём удары не сильные и вполне берущиеся вратарём РПЛ.
Кто - то скажет, что Лунёв проявил поразительную "прозорливость" и вратарское искусство, оказываясь в нужном месте во время удара, но это мнение из серии "бабушка надвое сказала".
Моё мнение, повторюсь, основывается на игре вратаря только в первом тайме, так как второй полностью выветрился из моей памяти, и Лунёв, допускаю, показал во второй половине матча чудеса мастерства. А специалисты оценивали его игру по матчу в целом.
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:59
Ухаха, вот как раз я этот кто-то и есть и возразил бы))

Сейчас из любопытства прошерстил наиболее известные аналитические порталы whoscore, flashscore, ofstats- все они поставили Лунёву за этот матч оценки от 7,2 до 7,8.

Чтоб вы знали, оценка игроку 7+ является весьма позитивной, а уж для вратаря, пропустившего две банки, это супер оценка, признающая за ним серьёзные сейвы и одновременно отсутствие вины за пропущенные.

Например, Акинфеев получил от 6,2 до 6,6.
Все эти аналитики, видимо, идиоты, не отличающие футбол на пустыре от профессионального, не то что некоторые мощные специалисты)))

Добавлю ещё, что из всех вратарей РПЛ в этом туре выше оценка только у Москвичёва и Ставера, да и то ненамного, причём оба с игры не пропустили вообще.
Capral
Capral ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 10:42
А сейчас больше нравится?
CSKA2012
CSKA2012 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 10:28
Игра при Федотове мне не нравилась играли постоянно от обороны один забьем и сидим трусим в защите...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:28
Думаю,что четвёртое место, это наш максимум.
112910415
112910415
сегодня в 06:46
браво, ЦСКА !
valt134
valt134
сегодня в 03:15
Видимо, Личка на»тоненьком»…
smiliel
smiliel
сегодня в 01:20
Согласен с вами. С самого начала игры не было. Конец прошлого года вытащили за счёт везения и сумасшедших голов Нгамалё. Но всё равно главный матч в Краснодаре проиграли. Сколько можно бесконечно проигрывать Зениту, Краснодару, злейшему врагу Спартаку, а теперь уже и ЦСКА.
Это просто позор, не уметь настроить команду на всего одну игру! Видимо тогда уже стоял вопрос об увольнении этого горе тренера. Но спасло то, что его, с какого-то бодуна, выбрали лучшим тренером года.
Прогресса при нём не будет. Перестали играть Макаров, Скопинцев, Гладышев. Молодёжь перестала появляться на поле. Какого чёрта надо ставить в старте Вельбуэна, который уже бегать не может от старости. Или эту бездарь Маричаля. В начале сезона неплохо отыграли Майстрович и Ленский. И где они сейчас. Личка от страха, ещё до начала игры обделывается в штаны и поэтому игроки выходят на поле с трясущимися коленками. Он уже поплыл.
Не надо откладывать увольнение тренера, а то будет история, как с Уралом.
Capral
Capral
сегодня в 00:33
Сенатов.

Главные НЕУЧИ засели в ВТБ, вот с них и спрос...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ smiliel (раскрыть)
сегодня в 00:27
Согласен с одним из ваших постулатов, что Личка не умеет делать замены. Сколько времени этот неуч тренирует команду, а не знает своих игроков, их возможности и способности (или это одно и то же ? ). Мог бы за это время подойти к ним на тренировке и поинтересоваться, умеют ли они играть в футбол, т.е. бить по мячу. И всё тогда было бы для него ясно, и не выпускал бы на замену неучей.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 23:26
Молодцы Армейцы! Порадовали! Всех с победой!
Capral
Capral ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 23:23
Исчерпал себя? Ну, это вы погорячились, любезный. Чтобы себя исчерпать, для начала, надо хоть что-то иметь. А там пустота, космическая...
smiliel
smiliel
вчера в 23:21
Игры нет. Оборона дырявая. Замены не умеет делать.По моему Личка исчерпал себя. Если не хотим скатиться в пропасть, нужно срочно его менять. Срочно искать достойную замену и максимум в зимний перерыв назначить нового тренера.
Вот только вопрос, кого?
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 22:52
Армейцев с победой. После первого тайма не думал что она будет валидольная.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:35
Я думаю, Санёк, если бы Проничев, в 2016-м, вместо Калиты назначил О.В.Долматова, судьба клуба была другой...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:32, ред.
Спасибо, команда!!
Всех с победой! Давненько так искренне не радовался результату.....Зрелищный матч, большое количество голевых моментов. Особенно в первом тайме. Приятно, что одержали долгожданную победу. Да ещё победный гол на 89-ой минуте матча....Красота.👍👏👏👏
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:31
...да уж, однако он ровестник...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:29
Ты про Федорычева?)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23
...на следующий год ровно 20 лет как я не переживаю за один московский клуб,после португальского внедрения всё пошло через ж-пу,впрочем наверное я уже это говорил,старость...!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:17
...аминь!!!
Gorasul
Gorasul
вчера в 22:11, ред.
Личка "гений" конечно. Выпускают игроков чтобы додавить его команду, он впадает в летаргический сон. Просыпается через 10-15 минут когда уже почти ничего не исправить и щёлкает клювом. Причём это уже было со Спартаком. "Только дурак не учится на своих ошибках"....
Capral
Capral
вчера в 22:00, ред.
Те, кто брали чеха в команду, не могли не знать и не видеть его работу в Оренбурге. Всё значительно проще: тренер, неспособный ставить элементарно толковый организационный футбол- не может вывести команду на приличный уровень. Оренбург Лички много забивал, но еще больше, до неприличия безбожно пропускал. Если для местечковой команды- это было приемлемо, то для такого клуба как Динамо- это было недопyстимо. Но кто об этом думал- гафин, который понимает в футболе как я в ядерной физике? Конечно нет. Никто в структуре ВТБ не является болельщиком Динамо, и вряд ли, кто-то из банкиров понимает футбол... Можно сколько угодно говорить про дырявую оборону Динамо, но не видеть, откровенных ошибок тренера- невозможно. Поэтому, как только он приперся в команду, я сказал сразу- этого человека спасут только качественные трансферы. Но похоже я ошибся, и они уже, его не спасают....
баск
баск
вчера в 21:49
Теперь, после очищения от греха, немного прагматики..

Для Динамо в некотором смысле замкнулся круг- команда явно нащупала свой потолок, отправляющий её в состояние застоя.
За застоем обычно следует кризис, который уже на пороге, он как-то носится
в воздухе.

Можно винить ТШ; или игроков; или всех вместе.
Как бы то ни было, создав в принципе неплохую бандочку, сделать содержательный шаг вперёд у Динамо не получается.

Многое надо начинать сначала, и хорошо бы с учётом опыта ошибок.
На мой болельщицкий взгляд, дело прежде всего в Личке, проблемы игроков- скорее производное от его тренерских проблем.
Исчерпал ли себя в Динамо Марцел Личка?

Думаю что нет, но для него наступает момент истины- сможет ли он наконец вылезти из своих довольно комфортных штанов интересного, но не привыкшего решать большие задачи специалиста?

Или на динамовском этапе своей карьеры он так и останется просто тренером-симпатягой, не сдюжившим продвинуться в своём развитии и умеющим, как и раньше, лишь оживлять футбол середняков?

Момент этот, помимо прочего, раскрашен любопытным обстоятельством:
волею календаря Динамо уже сыграло со всеми командами большой шестёрки,
а ответные матчи с её представителями пойдут только в середине марта,
с 21-го тура, до этого все соперники ниже нас в таблице.

Научиться успешно противостоять лидерам- это только одна из задач,
её выполнение у Динамо на данном этапе провалено (+1=1-3).
Но ведь есть и другая задача, не менее важная, состоящая в достижении
устойчивой способности брать очки у тех, кто объективно скромнее.

Вот с ними, кто поскромнее, нам теперь играть подряд 9 туров.
Перерыв сейчас команде очень кстати, но если в этой длительной серии
она будет показывать слабый или даже заурядный результат, то дни Лички
в Динамо, а возможно и некоторых игроков тоже, будут сочтены уже зимой..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:42
Многие говорят, что ЦСКА хорошо сегодня сыграли, но я этого не увидел. Да, играли лучше, чем Динамо, но последние сыграли просто ужасно.
Мне, например, игра армейцев при Федотове нравилась больше (возможно, потому что я не болельщик москвичей, поэтому смотрю далеко не все их матчи).
В целом же ЦСКА забрали 3 очка более чем заслуженно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:38
Армейских болельщиков с победой их любимой команды в сегодняшнем дерби. Ну а Личке делать выводы ибо потеря очков в следующем туре в Казани может стать поводом для прекращения работы в Динамо.
Capral
Capral
вчера в 21:38
Яков.

Он так будет бороться за чемпионство, как я стану молодой и здоровый...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:37
Кто - то хвалит игру Лунёва в первом тайме. Мол, только благодаря ей счёт не был разгромным. Моё мнение: ерунда несусветная. Ни одного сейва, то бишь спасения, голкипер не совершил. Отразил пустяковые удары, которые бы парировал любой мальчишка на пустыре за школой.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:34
Своё (да и моё тоже) отношение к Гуарирапе где-то на 90+3 минуте высказал комментатор матча: "Гуарирапа ЕЩЁ НА ПОЛЕ и Мойзес В ИГРЕ".
)))
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