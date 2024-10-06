«Монца» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

«Монца» и «Рома» сыграли вничью в 7-м туре Серии А (1:1).
Артем Довбик на 61-й минуте вывел римлян вперед, а на 70-й счет сравнял Дани Мота.
После этой игры «Монца» идет на 19-м месте (4 пункта), «Рома» находится на 9-й строчке (10 баллов).
В другой встрече тура «Лацио» переиграл «Эмполи».
А теперь, слушай здесь. Продолжать с тобой беседы как раньше, я не намерен. После всех тех оскорблений, которые ты наговорил мне- ни о каком разговоре не может быть и речи. На этом всё.
А теперь, слушай здесь. Продолжать с тобой беседы как раньше, я не намерен. После всех тех оскорблений, которые ты наговорил мне- ни о каком разговоре не может быть и речи. На этом всё.
Так он и не звезда. Он просто делает своё дело, в проблемной команде, у которой нет игры. Его взяли голы забивать, он это делает. И не важно кому. А по поводу того, что не победа вопросы к тренеру, игрокам обороны и к созилателям, которые не в состоянии моменты создавать.
Так он и не звезда. Он просто делает своё дело, в проблемной команде, у которой нет игры. Его взяли голы забивать, он это делает. И не важно кому. А по поводу того, что не победа вопросы к тренеру, игрокам обороны и к созилателям, которые не в состоянии моменты создавать.