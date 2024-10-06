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«Монца» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

вчера, 21:17
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Монца» и «Рома» сыграли вничью в 7-м туре Серии А (1:1).

Артем Довбик на 61-й минуте вывел римлян вперед, а на 70-й счет сравнял Дани Мота.

После этой игры «Монца» идет на 19-м месте (4 пункта), «Рома» находится на 9-й строчке (10 баллов).

В другой встрече тура «Лацио» переиграл «Эмполи».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10
сегодня в 09:40
Ну да, в Примере же Лева не бьёт пенальти. И другие напы там никогда их не били.
Capral
Capral
сегодня в 00:40, ред.
    Rivera_10
    Rivera_10
    вчера в 23:21
    Факт в том, что Довбик гораздо лучше большинства напов средних клубов Испании, Германии. Хотя тут заявляли, что он полный ноль. Но нули не становятся лучшими бомбардирами Примеры и не продолжают забивать в разобранной команде Серии А.
    Rivera_10
    Rivera_10
    вчера в 23:13
    Чего, бл...???
    Так он и не звезда. Он просто делает своё дело, в проблемной команде, у которой нет игры. Его взяли голы забивать, он это делает. И не важно кому. А по поводу того, что не победа вопросы к тренеру, игрокам обороны и к созилателям, которые не в состоянии моменты создавать.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:49
    Да, особенно в ворота команды, которая плетется на предпоследнем месте, без единой победы в семи играх. Ну, что сказать- голеодор, такой же, как другой, еще один- резиновый Херой, любитель шляться по подвалам...
    Rivera_10
    Rivera_10
    вчера в 21:41
    Хороший гол Довбика. По крайней мере своё дело он делает.
    Гость
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