«Монца» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

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вчера, 21:17

«Монца» и «Рома» сыграли вничью в 7-м туре Серии А (1:1).

Артем Довбик на 61-й минуте вывел римлян вперед, а на 70-й счет сравнял Дани Мота.

После этой игры «Монца» идет на 19-м месте (4 пункта), «Рома» находится на 9-й строчке (10 баллов).

В другой встрече тура «Лацио» переиграл «Эмполи».