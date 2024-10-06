ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей» и потерял лидерство в Лиге 1

«Ницца» и ПСЖ сыграли вничью в 7-м туре Лиги 1 (1:1).
Абди Али вывел «орлов» вперед на 39-й минуте, Нуну Мендеш на 52-й сравнял счет.
После этой игры «Ницца» идет на 9-м месте (9 очков), ПСЖ расположился на 2-й строчке (17 баллов).
|Ницца1 : 1Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Ницца» и ПСЖ сыграли вничью в 7-м туре Лиги 1 (1:1).
Абди Али вывел «орлов» вперед на 39-й минуте, Нуну Мендеш на 52-й сравнял счет.
После этой игры «Ницца» идет на 9-м месте (9 очков), ПСЖ расположился на 2-й строчке (17 баллов).