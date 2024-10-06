Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей» и потерял лидерство в Лиге 1

вчера, 23:44
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Ницца» и ПСЖ сыграли вничью в 7-м туре Лиги 1 (1:1).

Абди Али вывел «орлов» вперед на 39-й минуте, Нуну Мендеш на 52-й сравнял счет.

После этой игры «Ницца» идет на 9-м месте (9 очков), ПСЖ расположился на 2-й строчке (17 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Ницца»
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:14
ПСЖ всё хуже и хуже.
hagn96cjjds6
hagn96cjjds6
сегодня в 06:33
Это хорошая новость для Монако и его фанатов
112910415
112910415
сегодня в 05:12
тяжело проекту
sb95cty8jqem
sb95cty8jqem
сегодня в 03:14
Так будет и дальше, потому что добро всегда побеждает бабло
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:22
А лидирует Монако с Сашей Головиным? Круть!
mxv5jtw3367y
mxv5jtw3367y
сегодня в 00:21
ПСЖ тоже все выигрывать не может.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:58
ПСЖ все чудит по тихому)))
drug01
drug01
вчера в 23:51
Не утешительный результат для ПСЖ....!
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