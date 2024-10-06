«Балтика» и «Нефтехимик» голов не забили

«Балтика» и «Нефтехимик» сыграли вничью в 13-м туре Первой лиги.
Команды голов не забили.
После этой игры «Балтика» идет на 4-м месте (21 пункт), «Нефтехимик» находится на 9-й строчке (17 баллов).
В другой встрече тура «Сочи» разгромил «Чайку».
|Балтика0 : 0Нефтехимик
|Матч завершен
«Балтика» и «Нефтехимик» сыграли вничью в 13-м туре Первой лиги.
Команды голов не забили.
После этой игры «Балтика» идет на 4-м месте (21 пункт), «Нефтехимик» находится на 9-й строчке (17 баллов).
В другой встрече тура «Сочи» разгромил «Чайку».