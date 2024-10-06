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«Балтика» и «Нефтехимик» голов не забили

вчера, 21:30
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«Балтика» и «Нефтехимик» сыграли вничью в 13-м туре Первой лиги.

Команды голов не забили.

После этой игры «Балтика» идет на 4-м месте (21 пункт), «Нефтехимик» находится на 9-й строчке (17 баллов).

В другой встрече тура «Сочи» разгромил «Чайку».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:48
Дома терять очки ну ни как не желательно. Пока Балтика удерживает 4 место. Будим надеяться , что вся борьба впереди.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:55
Мне казалось что Балтика победит без особых проблем
drug01
drug01
вчера в 21:32
Команды берегли свои ворота!!!
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