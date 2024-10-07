Доннарумма: «Критика не влияет на меня, я готов к этому»

Вратарь ПСЖ оценил игру команды в матче Лиги 1 с «Ниццей» (1:1).

Первый тайм был не очень хорош, нам нужно играть лучше. Нужно улучшить, потому что это очень важно. Во втором тайме мы были лучше. Мы пропустили гол, поэтому я очень расстроен этим, нам нужно быть более агрессивными. Критика не влияет на меня, я к этому готов, доволен собой и работой с этой командой. До конца чемпионата ещё далеко, ничего страшного, что мы не первые, мы будем совершенствоваться. Мы допустили много ошибок в первом тайме, но если будем играть так же, как во втором, у нас будут очень хорошие матчи.