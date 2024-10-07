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Доннарумма: «Критика не влияет на меня, я готов к этому»

вчера, 10:59
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма оценил игру команды в матче Лиги 1 с «Ниццей» (1:1).

Первый тайм был не очень хорош, нам нужно играть лучше. Нужно улучшить, потому что это очень важно. Во втором тайме мы были лучше. Мы пропустили гол, поэтому я очень расстроен этим, нам нужно быть более агрессивными. Критика не влияет на меня, я к этому готов, доволен собой и работой с этой командой. До конца чемпионата ещё далеко, ничего страшного, что мы не первые, мы будем совершенствоваться. Мы допустили много ошибок в первом тайме, но если будем играть так же, как во втором, у нас будут очень хорошие матчи.

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Rupertt
Rupertt
вчера в 14:39
Он уже свое отстоял, пора давать место другим.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:08
Что значит критика на меня не влияет? Ты что, не собираешься прилагать усилия для улучшения своей игры? Тогда, дружок, такие результаты тебя на лавку и посадят. Одним гонором ворота тебе не закрыть. Придётся вспомнить и о конкуренции.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:01
Хорошая критика даже бывает очень полезной....
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