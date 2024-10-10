Сборная России завершила открытую для болельщиков тренировку

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вчера, 22:26

Футболисты сборной России под руководством главного тренера 10 октября провели открытую тренировку с участием порядка 300 детей из Курской и Белгородской областей. Занятие прошло на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии около 3 тысяч болельщиков.

Мероприятие стартовало с автограф-сессий экс-игроков национальной команды , и , после этого началась тренировка.

Первым на поле вышел полузащитник «Монако» , который на правах капитана поблагодарил болельщиков, пришедших вечером на стадион:

Мы все чувствуем вашу поддержку. Надеюсь, что вам всем будет интересно.

Первая часть тренировки состояла из разминки в восьми зонах — шесть зон с полевыми игроками и две с вратарями. В разных зонах отрабатывались удары по воротам, вратарские навыки, обводка, также проводились квадраты и двусторонки. Карпин, руководивший процессом во всех зонах, с юмором отметил:

Для ребят это что-то невообразимое — в таком возрасте потренироваться с футболистами сборной, поиграть с ними в футбол. Что-то запоминающееся. Игроки уже отбирали наши свистки, у меня тоже хотели, но пока им рано, у меня он специальный.

После разминки прошла игровая часть. Игроки сборной России отобрали в свои команды молодых футболистов, на небольшой части поля проводились матчи. Завершилась тренировка общей фотографией, школы Курской и Белгородской областей также получили от РФС сертификаты на спортивную экипировку.

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова прокомментировала:

Мы считаем важным, чтобы сборная России встречалась с болельщиками в подобном формате. Это показывает открытость национальной команды, её подлинно народный статус, способствует популяризации футбола и самих игроков национальной команды. Сегодня мы увидели яркие и неподдельные эмоции как у болельщиков и ребят из спортивных школ, которые участвовали в тренировке, так и у самих футболистов. Было видно, что они сами будто вернулись в детство. Был неподдельный азарт, желание забить гол и ярко его отпраздновать. Такие встречи также очень важны для мотивации детей, которые, возможно, захотят стать профессиональными футболистами. Сегодняшний опыт получился удачным, все остались довольны. Поэтому, на мой взгляд, такой формат открытых тренировок с участием воспитанников спортивных школ может стать регулярным. Его нужно масштабировать и дальше использовать в зависимости от графика сборной. Надеюсь, что у нас получится делать такие мероприятия не только в Москве, но и в регионах.

Защитник «Спартака» рассказал журналистам, что молодые игроки спрашивали у него, как стать футболистами:

Мы больше улыбались, смеялись, фотографировались. Спрашивали, как стать футболистом, кто-то плакал от счастья, много эмоций. Это важно, тем более в данной ситуации. Подобные вещи хочется делать и в дальнейшем. Ребята стеснялись, смущались. Да и мы тоже стеснялись, но помогали, подсказывали. Кто знает, может, кто-то из них заиграет в будущем.

Вратарь «Локомотива» сказал:

Мы, наше поколение, такое могли видеть только по телевизору. Некоторые ребята спрашивали советы, некоторые прямо подготовились и спрашивали вполне конкретные подсказки по игре. Большая благодарность организаторам.

В связи с отсутствием товарищеских матчей в эту паузу, уже в четверг игроки вернутся в расположение своих клубов.