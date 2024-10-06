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Мостовой: «Риска отмены стажировки в „Спартаке“ пока нет»

вчера, 13:57

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой рассказал о состоянии своего здоровья.

Ранее спортсмена экстренно госпитализировали, он перенёс операцию.

Здоровье — ничего, чувствую себя нормально. Потихоньку всё. Я ещё в больнице. Насчёт выписки пока неизвестно. В понедельник будет заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться.

Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До неё ещё есть время. Я не передумал туда идти. Всё в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» — всё хорошо.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:53
всё будет хорошо !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:14
Вот ему даже Вселенная говорит - не надо туда, там плохому научат. Но он упёрся и ни в какую. Вот и вся аналитическая мощь эксперта Мостового не может помочь Саше сделать нехитрое умозаключение. Ну и как тренер всю карьеру себе загубит и как эксперт себя скомпрометирует если ещё не.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:48
Спасибо, Санёк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но я сейчас не пью, приболел. Очень хочется, но врачи не дозволяют. Тебе не хворать, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:40
...Виктор, желаю чтобы....! Твоё здоровье, ну и Сашку не употреблять!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Сашок в своём стиле без "понтов " не может - "Здоровье здоровьем - а стажировка по расписанию" - нет уж , выздоравливай - "Будет здоровье - а остальное всё приложится" - так вроде правильней...
Anisovich
Anisovich
вчера в 15:26
Пройдет стажировку и сразу на пенсию, а работа? От работы даже кони дохнут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:23
Слишкович в Оренбурге...
Станкович в Спартаке...
Ему стажировки для работы нужна...или просто рядом с домом ??
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:13
С таким здоровьем быть тренером очень опасно а экспертом можно.
Capral
Capral
вчера в 14:49
Мостовому- полнейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!! Уникальный был игрок, неповторимый!!!!!!! Мечтаю увидеть его в качестве наставника Спартака, такого же Великого, каким был Саня игрочищем!!!!!!! Вот, только одна поправочка: Спартак обыграл не Динамо, а банкиров из ВТБ. А так- всё нормально.

Алкоголь не следует употреблять- он гонит соли и камни. Но Мост на алкаша не похож, поэтому ему это не грозит. Хотя, мой уролог рекомендует мне каждый день 50гр., водки... Вобщем- ЗДОРОВЬЯ Мостовому!!!!!!!
jq5fkzuhe44n
jq5fkzuhe44n
вчера в 14:10
Ему бедолаге есть что терять
Гость
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