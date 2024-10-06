Мостовой: «Риска отмены стажировки в „Спартаке“ пока нет»

Бывший футболист сборной СССР и России рассказал о состоянии своего здоровья.

Ранее спортсмена экстренно госпитализировали, он перенёс операцию.

Здоровье — ничего, чувствую себя нормально. Потихоньку всё. Я ещё в больнице. Насчёт выписки пока неизвестно. В понедельник будет заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться.

Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До неё ещё есть время. Я не передумал туда идти. Всё в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» — всё хорошо.