Мостовой: «Риска отмены стажировки в „Спартаке“ пока нет»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой рассказал о состоянии своего здоровья.
Ранее спортсмена экстренно госпитализировали, он перенёс операцию.
Здоровье — ничего, чувствую себя нормально. Потихоньку всё. Я ещё в больнице. Насчёт выписки пока неизвестно. В понедельник будет заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться.
Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До неё ещё есть время. Я не передумал туда идти. Всё в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» — всё хорошо.
Станкович в Спартаке...
Ему стажировки для работы нужна...или просто рядом с домом ??
Станкович в Спартаке...
Ему стажировки для работы нужна...или просто рядом с домом ??
Алкоголь не следует употреблять- он гонит соли и камни. Но Мост на алкаша не похож, поэтому ему это не грозит. Хотя, мой уролог рекомендует мне каждый день 50гр., водки... Вобщем- ЗДОРОВЬЯ Мостовому!!!!!!!
Алкоголь не следует употреблять- он гонит соли и камни. Но Мост на алкаша не похож, поэтому ему это не грозит. Хотя, мой уролог рекомендует мне каждый день 50гр., водки... Вобщем- ЗДОРОВЬЯ Мостовому!!!!!!!