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В РФС работают над открытой тренировкой сборной России для болельщиков

вчера, 12:46

Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает возможность проведения открытой тренировки национальной команды для болельщиков. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

7 октября подопечные Валерия Карпина начнут сбор в Новогорске. Ранее в Пакистанской федерации футбола заявили, что товарищеский матч со сборной России, о котором договаривались с РФС, не сможет пройти 11 октября.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:52
Это прорыв! Хоть с болельщиками пусть сыграют!
shur
shur ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 17:35
...прийдется за Сборную болеть, там русских больше...!!!
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:33
...так и хочется сказать: " .....Жизнь то продолжается...!"...в догонку...!!!
u25fv9f9kmk8
u25fv9f9kmk8
вчера в 16:10
Тема понятная, в РФС одни работяги , а сборная для прикрытия
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:09
Бедные сотрудники рфс, так работают: и день, и ночь не покладая рук и ног: всё для болельщиков... а когда будет сокращение сотрудников рфс???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:03
Ваня, ты прав, но я думаю, что дело в том, что и РФСи Карпин понимают, что итог такого матча сильно не понравится ни РФС, ни Карпину. А результат будет очевидным. ЯЧ не прав?
Брулин
Брулин
вчера в 14:03
Если так дальше пойдет))), то жду новости что сборная проведет матч против болельщиков
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:47, ред.
Очевидно для того, чтобы болельщики поглазели на своих кумиров и звёзд отечественного футбола. Затем пообщались, взяли автографы, если они соизволят их дать, совместно пофоткались и мирно разошлись по своим делам.
Почему с иронией ? Потому что неоднократно был свидетелем, как "звёзды", надув губки и нахмурив брови домиком, пробегали рысцой мимо почитателей своего "таланта", не соизволив даже пожать протянутые к ним руки.
Интересно другое. Сами футболисты во главе с гл.тренером, а также его помощники и дворники на тренировочной базе сознают, что этот сбор - пустая, никому не нужная, формальность. Есть "окно" - надо собраться, с "пользой" провести время.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:30
Ну ладно, не срослось со сборной Пакистана, Бог с ними. Но на худой конец могли бы провести встречу со "сборной мира", составленной из легионеров, играющих в российских клубах, незадействованных в это время в матчах сборных своих стран. У нас в РПЛ легионеров легко наберётся на два полновесных состава, при чём не слабее наших кандидатов. Думаю клубы отпустили бы своих футболистов, обратись к ним РФС с такой просьбой. И рейтинг такой "сборной мира" был бы не ниже рейтинга главной команды Пакистана. И интерес к такому матчу был бы ничуть не ниже, а может даже выше.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:26
Ну да , для этого же надо докторскую защитить ☝️😜
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:23
На что или кого там смотреть?
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 13:20
А как же фан ид?
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:12
Ох какая же эта новость, посмотреть на тренировку, мечта многих.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:07
Предлагаю - сборная России против Зенита.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:03
Тяжёлый труд у них...
Пора выдавать молоко за вредность. Можно подумать, что РФС пишет историю российского футбола. Прямо ноу-хау. Кстати, зачем нужна открытая тренировка? Обычно её устраивают для того, чтобы болельщики увидели известных футболистов вместе... Но состав сборной Карпина таков, что половина людей просто не знают часть игроков. Интересно, а платить надо будет за это?
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:56
Боятся опозориться наши ногомячисты))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:52
Цирк уже не знают чтобы придумать зачем всё это? Ну пусть сыграют между собой ведь кол-во игроков хватает
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:52
Кому она нужна ваша тренировка🤣
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:51
Да можно "пойти" и дальше , и сыграть с этими самыми болельщиками товарищескую игру...)))
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