В РФС работают над открытой тренировкой сборной России для болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает возможность проведения открытой тренировки национальной команды для болельщиков. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
7 октября подопечные Валерия Карпина начнут сбор в Новогорске. Ранее в Пакистанской федерации футбола заявили, что товарищеский матч со сборной России, о котором договаривались с РФС, не сможет пройти 11 октября.
Пора выдавать молоко за вредность. Можно подумать, что РФС пишет историю российского футбола. Прямо ноу-хау. Кстати, зачем нужна открытая тренировка? Обычно её устраивают для того, чтобы болельщики увидели известных футболистов вместе... Но состав сборной Карпина таков, что половина людей просто не знают часть игроков. Интересно, а платить надо будет за это?
Пора выдавать молоко за вредность. Можно подумать, что РФС пишет историю российского футбола. Прямо ноу-хау. Кстати, зачем нужна открытая тренировка? Обычно её устраивают для того, чтобы болельщики увидели известных футболистов вместе... Но состав сборной Карпина таков, что половина людей просто не знают часть игроков. Интересно, а платить надо будет за это?
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Почему с иронией ? Потому что неоднократно был свидетелем, как "звёзды", надув губки и нахмурив брови домиком, пробегали рысцой мимо почитателей своего "таланта", не соизволив даже пожать протянутые к ним руки.
Интересно другое. Сами футболисты во главе с гл.тренером, а также его помощники и дворники на тренировочной базе сознают, что этот сбор - пустая, никому не нужная, формальность. Есть "окно" - надо собраться, с "пользой" провести время.
Почему с иронией ? Потому что неоднократно был свидетелем, как "звёзды", надув губки и нахмурив брови домиком, пробегали рысцой мимо почитателей своего "таланта", не соизволив даже пожать протянутые к ним руки.
Интересно другое. Сами футболисты во главе с гл.тренером, а также его помощники и дворники на тренировочной базе сознают, что этот сбор - пустая, никому не нужная, формальность. Есть "окно" - надо собраться, с "пользой" провести время.