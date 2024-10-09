В РФС поделились планом сборной России после отмены матча с Пакистаном

В департаменте мероприятий Российского футбольного союза рассказали источнику о плане сборной России после отмены товарищеского матча с командой Пакистана.

План мероприятий со сборной был разработан и согласован с тренерским штабом ещё в начале недели. Сегодня в Новогорске прошла открытая тренировка для журналистов, сейчас ребята смотрят фильм про Фёдора Черенкова в кинотеатре «Москва». Завтра на стадионе «Динамо» проведём открытую тренировку с детьми из Москвы, Курской, Белгородской областей. Ребята станут непосредственными участниками занятия. Её завершит гала-турнир, участники будут разбиты на команды, составленные из воспитанников спортивных секций и игроков сборной. Также для болельщиков будут организованы автограф-сессии на трибунах с легендами сборной России разных лет. После тренировки команда разъедется по домам.