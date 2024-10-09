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В РФС поделились планом сборной России после отмены матча с Пакистаном

вчера, 19:58

В департаменте мероприятий Российского футбольного союза рассказали источнику о плане сборной России после отмены товарищеского матча с командой Пакистана.

План мероприятий со сборной был разработан и согласован с тренерским штабом ещё в начале недели. Сегодня в Новогорске прошла открытая тренировка для журналистов, сейчас ребята смотрят фильм про Фёдора Черенкова в кинотеатре «Москва». Завтра на стадионе «Динамо» проведём открытую тренировку с детьми из Москвы, Курской, Белгородской областей. Ребята станут непосредственными участниками занятия. Её завершит гала-турнир, участники будут разбиты на команды, составленные из воспитанников спортивных секций и игроков сборной. Также для болельщиков будут организованы автограф-сессии на трибунах с легендами сборной России разных лет. После тренировки команда разъедется по домам.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:45
Все на юга наездились будем дома веселиться. На следующих сборах можно с синхронистками в водный футбол сыграть.
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:39
А что- идея очень даже привлекательная и забавная. А главным тренером "бразильской" сборной постaвить народного бразилу Российской Федерации С.Б.Семака.
Брулин
Брулин
вчера в 20:21
Радимов предложил устроить матч сборной России с бразильцами из РПЛ: «У нас их достаточно. И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем»
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:15
"После тренировки команда разъедется по домам." - пускай только не где не задерживаются , а то мало ли что...)))
lotsman
lotsman
вчера в 20:14
В общем не плохая развлекательная программа вместо тренировочных игр.
Гость
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