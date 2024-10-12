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«Ман Сити» подтвердил уход спортивного директора, работающего с 2012 года

вчера, 16:53

«Манчестер Сити» подтвердил, что спортивный директор клуба Айтор Бегиристайн покинет должность после Клубного чемпионата мира 2025 года. Он работает с «горожанами» с октября 2012-го.

Его сменит Угу Виана, в данный момент работающий в лиссабонском «Спортинге». Он приступит к исполнению своих обязанностей следующим летом, но в течение предшествующих месяцев будет сотрудничать с Бегиристайном, чтобы обеспечить плавный переход.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:43
Пойдёт в ПСЖ, или же в Саудовскую Аравию?
Baggio R.
Baggio R. ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:34
Не Чика, а Чики. В переводе с баскского - маленький, коротышка. Рост Бегиристайна 172 см.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:30
В Барсу ему надо возвращаться
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:30
Грустно что не вернется в Барсу.
Брулин
Брулин
вчера в 17:54
Эвертон тут же на телефон и умоляет Чики к ним хотя бы на сезон!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ brsxy2t89r96 (раскрыть)
вчера в 17:49
отлично помню этот матч!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:48
Уго Виана свое время считался многообещающей звездой португальского футбола.
круто играл за Брагу.
еще были Спортинг и Валенсия
brsxy2t89r96
brsxy2t89r96
вчера в 17:46
Хорошим форвардом был Чики на рубеже 80-х и 90-х, когда перешёл из Сосьедада в Барсу, и всегда был серьёзной угрозой для любой обороны, что в майке каталонцев, что за сборную. И как же приятно вспомнить, что наш ЦСКА со счётом 3:2 осенью 1992 года обыграл ту Барсу на Ноу Камп, проигрывая к концу первого тайма 0:2 после гола как раз Бегиристайна, а потом забив трижды усилиями Бушманова, Машкарина и Карсакова!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:45
Бегиристайн говорит,что на пенсию ему еще рано.
наверно, хочет выйти из зоны комфорта и принять новый вызов.
жаль, но в Барселону вряд ли он вернется.
Деку, при всем уважении к нему, но он не тянет как спортдир...
наоборот, Деку тормозит развитие клуба и выход из кризиса.
сменщик Бегиристайна, Уго Виано из Спортинга, знает дело.
shur
shur ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:28
...при всём уважении, а вот кто не знает, задам ребус -кто это?
Определение слова «Чика» Девушка симпатичная или более, посвятившая свою жизнь тусовкам в клубах ....! Казалось бы и причём здесь Барса,вот как можно приукрасить данного персонажа...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:22
Интересно, а какая причина увольнения? Или это просто желание ещё стремительнее развиваться. Кстати, Виана умеет работать с деньгами, как любой португальский специалист. Правда в МС огромные деньги. Посмотрим, как он будет выглядеть в новом клубе.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:11
Все течет, всё меняется... Нужно двигаться вперёд...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:06
Бегиристайн действительно стал частью легенды Сити. Его уход создаёт определённую пустоту, но я верю, что клуб сделает всё возможное, чтобы плавный переход не повлиял на их амбиции. Виана должен быть готов к высоким ожиданиям и, возможно, некоторым вызовам, но это отличная возможность для него/
drug01
drug01
вчера в 17:06
Будем смотреть каков результат будет после
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:01
А куда уходит Чики? На пенсию?
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