«Ман Сити» подтвердил уход спортивного директора, работающего с 2012 года

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вчера, 16:53

«Манчестер Сити» подтвердил, что спортивный директор клуба покинет должность после Клубного чемпионата мира 2025 года. Он работает с «горожанами» с октября 2012-го.

Его сменит , в данный момент работающий в лиссабонском «Спортинге». Он приступит к исполнению своих обязанностей следующим летом, но в течение предшествующих месяцев будет сотрудничать с Бегиристайном, чтобы обеспечить плавный переход.