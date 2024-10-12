«Ман Сити» подтвердил уход спортивного директора, работающего с 2012 года

«Манчестер Сити» подтвердил, что спортивный директор клуба Айтор Бегиристайн покинет должность после Клубного чемпионата мира 2025 года. Он работает с «горожанами» с октября 2012-го.
Его сменит Угу Виана, в данный момент работающий в лиссабонском «Спортинге». Он приступит к исполнению своих обязанностей следующим летом, но в течение предшествующих месяцев будет сотрудничать с Бегиристайном, чтобы обеспечить плавный переход.
Определение слова «Чика» Девушка симпатичная или более, посвятившая свою жизнь тусовкам в клубах ....! Казалось бы и причём здесь Барса,вот как можно приукрасить данного персонажа...
Определение слова «Чика» Девушка симпатичная или более, посвятившая свою жизнь тусовкам в клубах ....! Казалось бы и причём здесь Барса,вот как можно приукрасить данного персонажа...