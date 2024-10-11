Слишкович ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

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вчера, 18:51

Главный тренер «Оренбурга» поделился мнением на тему возможного возвращения в «Спартак». Специалист работал в московском клубе в качестве ассистента с июня 2022 года по апрель 2024-го, затем трудился в роли исполняющего обязанности главного тренера «красно‑белых» до июня 2024 года.