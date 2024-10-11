Слишкович ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением на тему возможного возвращения в «Спартак». Специалист работал в московском клубе в качестве ассистента с июня 2022 года по апрель 2024-го, затем трудился в роли исполняющего обязанности главного тренера «красно‑белых» до июня 2024 года.
Мечтаю ли когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом? Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть меня видеть, то почему нет?
Мечтаю ли когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом? Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть меня видеть, то почему нет?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390833/slishkovich-vladimir-orenburg 11.10.2024
- Сэр, а не соблагоизволили бы вы отложить ваше возвращение лет эдак на 50?
Мечтаю ли когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом? Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть меня видеть, то почему нет?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390833/slishkovich-vladimir-orenburg 11.10.2024
- Сэр, а не соблагоизволили бы вы отложить ваше возвращение лет эдак на 50?
Без всяких обид на клуб, адекватно и спокойно ответил. Вот, что значит- Достойный, солидный мужик!!!!!!! Пусть у тебя всё получится, Слишкович!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УДАЧИ Тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Без всяких обид на клуб, адекватно и спокойно ответил. Вот, что значит- Достойный, солидный мужик!!!!!!! Пусть у тебя всё получится, Слишкович!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УДАЧИ Тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!