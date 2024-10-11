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Слишкович ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

вчера, 18:51

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением на тему возможного возвращения в «Спартак». Специалист работал в московском клубе в качестве ассистента с июня 2022 года по апрель 2024-го, затем трудился в роли исполняющего обязанности главного тренера «красно‑белых» до июня 2024 года.

Мечтаю ли когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом? Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть меня видеть, то почему нет?

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:26, ред.
Как здорово, вот бы ещё руководство Спартака обрело смелость признать свою ошибку и мудрость позвать его обратно. Какое ни будь другое руководство Спартака. В нынешнее чот не верится от слова совсем, нынешнее обречено вечно спотыкаться на первом пункте.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:35
Слишкович не стал жеманничать, спросили - ответил как думает...)))
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:29
Слишкович ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».
Мечтаю ли когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом? Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть меня видеть, то почему нет?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390833/slishkovich-vladimir-orenburg 11.10.2024

- Сэр, а не соблагоизволили бы вы отложить ваше возвращение лет эдак на 50?
112910415
112910415
вчера в 20:54
кто знает, как судьба повернётся
adekvat
adekvat
вчера в 20:42
Кто кто Глушенков сказал Спартаку нет.
Capral
Capral
вчера в 19:34, ред.
Молодец, Слишкович, молодец!!!!!!!
Без всяких обид на клуб, адекватно и спокойно ответил. Вот, что значит- Достойный, солидный мужик!!!!!!! Пусть у тебя всё получится, Слишкович!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УДАЧИ Тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avdex66bzqxu
avdex66bzqxu
вчера в 19:09
Карера и Абаскаль тоже мечтают, где еще такую халяву найдешь.
Гость
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