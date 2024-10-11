Тренер-спаситель готов снова помочь МЮ. Уже отказал Дании и «Баварии», есть ещё одно топ-предложение

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вчера, 19:27

Манкунианцам стоит об этом задуматься.

«Красные дьяволы» провалились в пропасть, если сравнивать их игру в последние сезоны при Алексе Фергюсоне и под руководством тен Хага. Но на этой дистанции всё же находились редкие специалисты, которым удавалось совладать с проблемным клубом. Один из них остаётся без работы до сих пор – и готов вернуться.

От МЮ остался только пепел, но тен Хагу всё ещё верят

В прошлом сезоне в команде уже разгорался пожар, Эрик тен Хаг потерял контроль над ситуацией. При этом всё же были аргументы, чтобы довериться специалисту – череда травм вынудила прибегнуть к серьёзнейшей ротации, в центре обороны успел поиграть даже опорник-авантюрист Каземиро (ужасное решение из-за его агрессивной манеры). И даже так голландцу удалось вырвать Кубок Англии в финале против «Ман Сити».

Но сейчас причин поддерживать тен Хага просто не остаётся. Он получил поддержку руководства и усиление, было достаточно времени на подготовку к сезону. И уже в первых четырёх матчах кампании «красные дьяволы» одержали только одну победу. Теперь же вообще идут без побед в последних пяти встречах. На этом отрезке копилка провалов пополнилась ничьими с «Пэлас», «Твенте», «Порту» и «Виллой», разгромными 0:3 от «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд».

Любого тренера на фоне таких результатов отправят в отставку – независимо, о топ-клубе речь или о середняке. Но в МЮ всё ещё не торопятся увольнять тен Хага. Может, из-за огромной компенсации в 17,5 млн фунтов, которую надо выплатить тренеру в случае увольнения. Может, по иным причинам. Но даже в паузу на игры сборных по этому поводу нет новостей.

Есть вариант с ван Нистелроем и экс-тренером сборной

При этом список потенциальных альтернатив манкунианцы всё-таки прорабатывают. Клуб давно хочет поработать с Томасом Тухелем – боссы следили ещё за его ситуацией в «Баварии», когда весной Томас был на грани отставки. Тогда приняли решение остаться с тен Хагом. Но теперь МЮ вернулся к кандидатуре немца. Плюс в списках был Гарет Саутгейт, который добивался результата со сборной Англии, несмотря на невзрачный футбол. Проблема в том, что эти специалисты уже сформировали имидж, поработали на топ-уровне и будут требовать соответствующих условий. Если информация о компенсации тен Хагу в случае увольнения – правда, то тренера такого уровня будет сложно себе позволить.

Есть и более бюджетный, но рискованный вариант – Руд ван Нистелрой. Голландец успел поработать главным тренером в ПСВ и завоевал с командой серебро Эредивизие. Определённый опыт у менеджера есть. Плюс МЮ для него – не чужой клуб, он помнит дух «красных дьяволов» при Фергюсоне. Да и уже знаком с текущим положением дел – вернулся летом и вошёл в обновлённый штаб тен Хага. Правда, это всё равно «кот в мешке».

Сульшера хотели «Бавария» и сборная Дании – отказал и тем, и другим

Оле-Гуннар покинул «Юнайтед» в конце 2021 года – и с тех пор не имел тренерской практики. Он объяснял это тем, что после работы в клубе уровня МЮ тренер сам определяет место для продолжения карьеры и что в Саудовскую Аравию на заработки ехать не захотел. До предметных переговоров с топ-клубами, видимо, дело не доходило. Но минувшей весной на норвежского специалиста выходила, например, «Бавария». Мюнхенцы хотели поскорее распрощаться с Тухелем – при этом нужен был тренер, который согласится поработать до лета. Чтобы уже в межсезонье назначить того, с кем хотят строить долгоидущий проект. Всё-таки Сульшер хорошо проявил себя в качестве кризис-менеджера.

Как показала практика, для мюнхенцев это был крайний вариант – на случай, если с Томасом команда развалится. Теперь выясняется, что на Оле-Гуннара также претендовала сборная Дании. Датский футбольный союз даже выходил на связь с тренером и предлагал ему контракт – он ответил отказом. По последним данным, это связано с тем, что Сульшер параллельно ведёт переговоры с одним из топ-клубов.

Пример Зидана

В том, чтобы сейчас вернуться к бывшему тренеру, нет ничего зазорного. Тем более в текущей конфигурации и к такому специалисту, как Оле-Гуннар. Надо честно признать, что тен Хаг потерял управление командой. От матча к матчу в игре манкунианцев не видно прогресса – МЮ продолжает штормить, мучает нестабильность, не получается навязать сопротивление даже авантюрному «Тоттенхэму» Постекоглу.

От «Юнайтед» так и веет унынием. Нет ни намёка на положительную динамику, от недавнего проекта осталась только выжженная земля – и в такой ситуации лучше не оттягивать неизбежное. Манкунианцам позарез необходим кризис-менеджер. Как раз Сульшер в этом амплуа себя отлично проявил. Он уже приходил в МЮ , который выжег Моуриньо. И ставка на норвежца принесла результат. Оле-Гуннар, как и ван Нистелрой, застал времена побед МЮ – но в отличие от голландца, уже имеет опыт работы в кризисной ситуации.

Это чем-то напоминает союз Зидана и «Реала». Француз тоже именно со «сливочными» показал шедевральный результат, нашёл подход к капризным звёздам. Тоже не стал искать себе другую команду после ухода из «Реала». А потом вернулся – и снова провернул этот фокус. «Красные дьяволы» тоже хотели Зинедина, но менеджер не станет портить свою идеальную репутацию работой в скандальном клубе. А вот Сульшер способен работать, засучив рукава – стоило бы ему довериться.