Спортивный директор «Ман Сити» собирается покинуть пост в конце сезона

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сегодня, 00:45

По информации источника, спортивный директор «Манчестер Сити» намерен покинуть свой пост в конце сезона.

Сообщается, что он давно планировал уйти в отставку, такое решение полностью одобрено клубом. Считается, что у «Сити» есть договорённость о преемнике, который начнёт работу в начале 2025 года с передачей полномочий через 6 месяцев.

Бегиристайн занимает должность с октября 2012 года.