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Спортивный директор «Ман Сити» собирается покинуть пост в конце сезона

сегодня, 00:45

По информации источника, спортивный директор «Манчестер Сити» Айтор Бегиристайн намерен покинуть свой пост в конце сезона.

Сообщается, что он давно планировал уйти в отставку, такое решение полностью одобрено клубом. Считается, что у «Сити» есть договорённость о преемнике, который начнёт работу в начале 2025 года с передачей полномочий через 6 месяцев.

Бегиристайн занимает должность с октября 2012 года.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:58
Если обе стороны довольны, то в чём проблема.
adekvat
adekvat ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 08:25
Жареным запахло, решил свалить во время.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 08:17
Спасибо!!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:52
никакой катастрофы, естественный ход событий
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:26
Вообще, для болельщиков Сити и для тех, кто пристально следить за АПЛ эта новость - не новость....Чики уже давно и открыто говорил, что отработает контракт и уйдет, т.к устал, хочет больше времени проводить с семьей и всё такое
Лично мне интересно другое, кого Сити назначит вместо него?! Сейчас всплыли три фамилии возможного приемника Чики - это спорт.диры Порту, Субисаррета, спорт.дир Жироны, Кике Карсель, и спорт.дир Спортинга Уго Виана....вот и поглядим кого выберут в Сити
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:13, ред.
Шестьдеся лет для России не возраст, а для Европы тем более, рано собрался на пенсию.)))
e3g7bnqf3afh
e3g7bnqf3afh
сегодня в 07:12
В 60 лет можно уже и отдохнуть на речке с удочкой
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:40
Непонятное решение..... должна быть причина....
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ rubin kazzzan (раскрыть)
сегодня в 06:38
Здравствуйте. Да. Как прибудут вышлем письма с кодом, всё как обычно.
d7tn8dpr4wrm
d7tn8dpr4wrm
сегодня в 06:29
Похоже человек просто очень сильно устал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:06
Много пользы принёс клубу...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 05:49
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста призы за сентябрь не высылали!?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:16
Вот это большая потеря для клуба. Большие успехи МанСити не только заслуга Гвардиола, но и спорт.директора Бегиристайна...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:49
Главное плавная передача власти...
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