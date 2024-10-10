Спортивный директор «Ман Сити» собирается покинуть пост в конце сезона

По информации источника, спортивный директор «Манчестер Сити» Айтор Бегиристайн намерен покинуть свой пост в конце сезона.
Сообщается, что он давно планировал уйти в отставку, такое решение полностью одобрено клубом. Считается, что у «Сити» есть договорённость о преемнике, который начнёт работу в начале 2025 года с передачей полномочий через 6 месяцев.
Бегиристайн занимает должность с октября 2012 года.
Лично мне интересно другое, кого Сити назначит вместо него?! Сейчас всплыли три фамилии возможного приемника Чики - это спорт.диры Порту, Субисаррета, спорт.дир Жироны, Кике Карсель, и спорт.дир Спортинга Уго Виана....вот и поглядим кого выберут в Сити
Лично мне интересно другое, кого Сити назначит вместо него?! Сейчас всплыли три фамилии возможного приемника Чики - это спорт.диры Порту, Субисаррета, спорт.дир Жироны, Кике Карсель, и спорт.дир Спортинга Уго Виана....вот и поглядим кого выберут в Сити