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Осинькин продолжит работать на посту главного тренера «Крыльев Советов»

вчера, 13:53

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Игорь Осинькин продолжит работать в качестве главного тренера «Крыльев Советов».

Провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов».

Сразу сообщу – никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата, вместе подведем итоги, оценим результат.

В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба.

Первое – спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель – минимум 8-е место.

Второе – трансферная работа. Задача – вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров.

Третье. Подготовка молодежи, воспитание своих футболистов. Академия «Крыльев» показывает хорошие результаты, юношеские команды достигают успехов. Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».

Обсудили также, какая дополнительная помощь «Крыльям» нужна, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:07
Молодец губернатор, хватило мудрости дать тренеру доработать до конца сезона, а потом устроить разбор и подвести итоги
баск
баск
вчера в 21:36
Может и так..
Capral
Capral
вчера в 21:34
Дыма без огня не бывает. Если предвидится подобная отставка, неприменно должны были быть интревью нового возможного тренера, с его видением предстоящей работы. Но возможно, он вообще ничего не знал. Вероятно, его рассматривали в качестве возможного кандидата на место Осинькина, но вполне возможно, что-то помешало... В одном, я уверен- никакое заявление Солдатенкова не изменило бы ситуацию, если бы руководство, действительно было бы заинтересовано в смене тренера.
баск
баск
вчера в 21:23
Не факт, что непременно просочилось бы.

Но наиболее вероятно, на мой взгляд, что в подсиживании он и не участвовал, просто к нему подкатили- мол, тут в Самаре грядут изменения, не возьмёшься ли? Откуда ему было знать подробности, мог устно предварительно согласиться, почему бы и нет..

Вот его имя и использовали, по сути втёмную (возможно).
Так бывает иногда в жизни. Не исключено, кстати, что кто-то из ушлых журналистов ещё прицепится к нему с этим и он выскажется, хотя лучше всего было бы это побыстрее похоронить
Capral
Capral
вчера в 21:12
Для того, чтобы делать такие громкие заявления, надо как минимум, точно владеть информацией. Я лично, ничего криминального в действиях Игнаша не видел и не читал. Нигде, ничего подобного не писалось. Да, возможно, руководство Самары рассматривало кандидатуру Игнаша, возможно, даже были разговоры, но это не значит, что он подсиживал Осинькина. Я не читал- ни одного интервью Игнашевича, где бы он, хотябы намёком давал повод к работе в КС...

Я уверен, если бы что-то было, неприменно просачилось бы в печать.
баск
баск
вчера в 21:01, ред.
Тебе-то откуда знать, напрашивался он или нет?
Никто этого не может знать, поскольку в публичном пространстве ничего такого
не наблюдалось, хотя это не означает, что не было вообще.
Поэтому я и написал- "надеюсь невольно", что здесь непонятного-то?))

А насчёт "лавочки"- так любые рассуждения подобного рода со стороны, и твои
в том числе, в значительной мере "на лавочке"
112910415
112910415
вчера в 19:47
ну, пока нормально
Capral
Capral
вчера в 19:33
Интересно, а как Игнаш мог испачкаться в этой истории? Он в команду не напрашивался, во всяком случае, нигде об этом не писалось. Интервью порочащие его не давал, о чём тоже не сообщалось. Так в чем же это он себя так испачкал??? Что за досужие доводы такие, на лавочке...
баск
баск
вчера в 19:01
Ну вот, оказалось, что всё дело в банальных интрижках..

Рад за Осинькина и очень жаль, что обо всю эту некрасивую историю
с подсиживанием хорошего тренера испачкался Игнашевич, надеюсь невольно
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:04
Правильное решение!Лучшего тренера и человека,им просто не найти!Как он переживает за команду,другого такого не найти!
memphis
memphis
вчера в 16:25
Очки Губернатор набрал, вот для чего всё и было. Осинькину удачи! Он топ тренер
lotsman
lotsman
вчера в 16:01
Молодцы, отстояли своего.)
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 16:00
Молодой инициативный губер решил в очередной раз взять инициативу на себя, и внести наконец-то ясность в неоднозначную ситуацию вокруг тренера.
Все остальное думаю пока просто слова.
Capral
Capral ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 15:46
А чем, собственно закончилось? В первый же свой сезон, Федотов выиграл кубок в ЦСКА и засыпал его серебром, при том, что состав команды- точно не был гениальным. А в своем втором сезоне, Федотов столкнулся со страшнейшим кадровым дефицитом, когда в течении нескольких лет, команду покинули 13 человек!!! Так чем плох Федотов? Федотов, из всех нынешних российских наставников- единственный системный тренер. Единственный тренер России- умеющий читать соперника и предугадывать его действия, а также- менять игру по ходу матча!!! Возможно, стиль игры Федотова не всем нравится- осторожный, не бегущий шашками наголо, но это- его творческое кредо- его собственный взгляд на футбол...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:41
Мудрое решение, сильнее всё равно никто не придёт, а если и придёт, то не факт, что в нынешней ситуации сможет сделать что-то лучше.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:37
Теперь игрокам и тренеру надо доказать что всё это было не зря
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:34
О какой власти речь? Попробуй повлиять на решение власти, например в Газпроме, Луккойле, ВТБ, РЖД или на Галицкого. Они даже не заметят твою попытку. А что касается Пари НН, то они не вылетят точно. Есть два твердых кандидата - Факел и Оренбург, возможно и Химки. Но Илича в Нижнем убрали зря. А уж Ганчар вообще не вариант. Возможно теперь Игнашевич в Нижний?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:32
Пускай продолжает работать, тренер он опытный...
Capral
Capral
вчера в 15:31
Насколько мне известно, подобные заявления от руководства поступают часто. Если читать между строк, то понятно одно: готовить, молодые, талантливые кадры, в чём, Осинькин- безусловно большой специалист. Но ведь эти кадры, со временем уходят в лучшие клубы страны... Так ради чего вся эта работа- продавать и держаться на плаву? Про восьмое место- это цинизм и лицемерие, иначе, как объяснить слова о том, что место занимаемое сейчас командой не соответствует потенциалу команды? Если команда, по своим возможностям, из слов руководства не соответствует запланированному месту, значит- это вопросы к тренеру...

И еще, речь о том, что по окончании сезона всё обсудят и подведут итоги, тоже разговоры с дальним прицелом. Я не знаю, что подтолкнуло руководство Самары к тому, чтобы оставить Осинькина, но попытки заменить его на Игнашевича, тоже, на пустом месте не бывают. Я не провидец, и не могу предсказывать развитие ситуации в дальнейшем, но уверен, если до зимы, турнирная ситуация не улучшится, меры, возможно кардинальные, будут приняты еще до окончания чемпионата...
x4x5hg348qwj
x4x5hg348qwj
вчера в 15:25
Молодец Солдатенков, что не побоялся губеру набрать и как капитан и мужик настоящий от лица всех пацанов за тренера своего побороться! Значит нормальная крепкая атмосфера в команде и парни Витальича практически как отца родного любят и уважают. А если с командным духом всё в порядке и все готовы друг за друга постоять, значит выкарабкаются в очередной раз Крылышки и взлетят ещё в таблице, ведь игра у команды есть и характера не занимать. А удача ещё придёт, и белая полоса обязательно настанет!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 15:13
Ну и славно.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 14:38, ред.
Федотов например прыгнул выше головы перейдя в ЦСКА из неплохого Сочи и все увидели чем это все закончилось, как для ЦСКА и Федотова,так и для Сочи)
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 14:33, ред.
думаю это правильное решение! Осинькин очень хороший тренер для команд середняков и выше головы не прыгает,но и ниже своего уровня не опускается,а стабильность в наше время очень редкое качество!
Вещий
Вещий
вчера в 14:27
Редчайший случай, когда гражданское общество в России смогло повлиять на решение власти. Думаю, теперь "Крыльям Советов" вылет не грозит. А вот в "Пари НН" до сих пор нет главного тренера. На данный момент для меня это главный претендент на вылет в ФНЛ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:14
Дайте тренерам поработать, от нервной обстановки результата не будет...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:03
Губернатор взял на себя ответственность за результаты клуба. Интересно, зачем ему это нужно? Особенность любого футбольного клуба в том, что им нужно заниматься постоянно, а не от случая к случаю. Сейчас Федорищев, перед камерами, просто пустил всем пыль в глаза. Фактически он загнал проблему в угол. Посмотрим, что будет дальше...
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