Новая тренерская отставка в РПЛ. Уволили того, кто об этом мечтал

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05 октября 2024, 20:00

Решение, кажется, приняли задолго до его объявления.

Спасение не помогло

Последним матчем Саши Илича у руля «Пари НН» стало противостояние на выезде с «Акроном». Если не предполагать, что решение об отставке главного тренера было принято заранее, то игра эта могла отдалить ее или вовсе переломить негативную тенденцию, складывавшуюся в нижегородской команде. Все-таки «Акрон» не воспринимается как заведомый фаворит в этой паре.

Однако на протяжении всего первого тайма тольяттинские футболисты владели инициативой, больше атаковали, чаще били по воротам, что привело к голу перед самым перерывом. Зато сразу после него «Пари НН» сумел сравнять, причем забил очень похожий мяч. По истечении часа встречи «Акрон» опять вырвался в лидеры. А поскольку больше перерывов не было, тольяттинцы, имея преимущество в счете, продолжали доминировать.

К концу матча на счету «Акрона» было больше двадцати ударов по воротам, тогда как «Пари НН» пробил 12 раз. Но именно тринадцатая попытка стала результативной. Вышедший на поле за 15 минут до этого Зе Турбо завершил голом немного сумбурную заключительную атаку нижегородцев, чем спас команду от поражения. Но, как оказалось, не главного тренера – от отставки.

Причина увольнения

Обычно, когда увольнения назревают, когда команда застряла и замучилась с главным тренером, это ощущается и по отношению к делу со стороны футболистов. Чего нельзя сказать даже по этому матчу. Конечно, «Акрон» свои два мяча пропустил не без индивидуальных ошибок. Но нижегородцы не действовали пассивно, а пытались проявить характер. И голы на первой и последней минутах второго тайма как бы об этом свидетельствуют. Так что по тому, как футболисты «Пари НН» вели себя на поле, нельзя было сказать, что они «сливают» тренера или чувствуют некую обреченность. Но и не «раздевалка» увольняла Илича.

Причиной формально стала неудачная серия команды. За 11 последних официальных матчей «Пари НН» победил только один раз – три игры назад одолел «Оренбург» (2:1) в РПЛ . В этой серии семь поединков пришлись на Премьер-Лигу, а еще четыре – на Кубок России. Последний турнир вообще не удался нижегородцам, которые словно забыли про него. В своей группе «Пари НН» занял последнее место и вылетел досрочно из Кубка России, откуда в нынешнем формате, кажется, выскочить сложнее, чем остаться в нем.

В этой серии из 11 матчей с одной победой у «Пари НН» было семь поражений, что, конечно, особенно болезненно. При этом по драматичной подаче можно представить, что нижегородцы где-то внизу таблицы обитают, перебиваясь из зоны вылета в зону стыковых матчей и обратно. Но нет. Они располагаются на 11-й позиции, опережая на балл махачкалинское «Динамо», на три очка – «Химки». А отрыв от «Оренбурга», «Факела» и «Ахмата» выглядит даже весьма обнадеживающим. К тому же в этой зоне, где обитает «Пари НН», между седьмым и 11-м местом дистанция всего в одно очко. Это положение нельзя назвать не просто безнадежным, но даже опасным покамест.

Ищут поглубже

Быстрота реакции тоже наводит на определенные мысли. Решение об отставке Илича совет директоров клуба принял будто бы сразу после игры с «Акроном», о чем объявили немедленно. Но слухи о грядущем увольнении ходили достаточно давно. Причем инициатива вполне могла исходить с обеих сторон.

Например, появились разговоры, будто Илич не получает уже удовольствия от работы в России, в частности, в Нижнем Новгороде. Будто его тяготит обстановка и условия, в которых приходится трудиться. Да и коллектив в целом не радует. Описание выглядит не так, как будто речь идет о профессиональном тренере. Скорее выдержка из характеристики человека, которого накрыла осенняя хандра. Добавляли при этом, что Илич даже ждет, когда его уволят, чтобы получить неустойку. В таком случае выпускать Зе Турбо и спасать игру с «Акроном» было в некоторой степени опасно.

Что же делали в руководстве «Пари НН»? Может быть, конечно, копили деньги на ту самую неустойку, а когда в кубышку накапала нужная сумма, радостно растрезвонили об отставке Илича, при этом соблюдая нормы вежливости. Ведь боссы нижегородского клуба отдельно подчеркнули, что не жалеют о том, что весной пригласили этого сербского специалиста. И он якобы многое дал команде. Впрочем, это довольно стандартные слова в подобных историях.

Но к тому времени только ленивый не говорил о грядущем приглашении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера. Эта идея и была доминирующей в руководстве «Пари НН». Так что дни Илича были сочтены независимо от результата матча с «Акроном».

Ганчаренко в российском футболе очень хорошо известен и вызывает у болельщиков и разного рода экспертов противоречивые эмоции. Кто-то еще считает его специалистом, который способен работать с топовыми командами, но ему не везет. Другие полагают, что для работы в топ-клубе Ганчаренко не хватает твердости характера и уверенного собственного позиционирования.

Да и сам прошлый опыт белорусского специалиста не позволяет сделать однозначного вывода. Последним местом работы рулевого был «Урал», который долго цеплялся за тренера и верил в то, что с ним удастся спастись. Но в итоге вылетел. Теперь за эту веру и надежду на недооцененность Ганчаренко будут цепляться в Нижнем Новгороде. Посмотрим, насколько более или менее безнадежной станет ситуация в «Пари НН» спустя несколько месяцев.