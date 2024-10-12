Защитник «Ювентуса» интересен «Реалу»

Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо имеет шансы перейти в «Реал».
Игрок является альтернативой на случай неудачи в переговорах на тему трансфера футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.
Трансферная стоимость игрока туринцев оценивается в 25 миллионов евро.
да и в Серии А хорош.
Юве считает Камбьязо своим ключевым игроком.
в летом уже не раз бьянконери отклонили предложения Астон Вилла.
англичане давали € 35 млн, но Джунтоли считает Камбьязо
неприкасаемым. Джунтоли понимает, что он ключевой игрок на многие года...
и нельзя отдавать Реалу с Астон Виллы.
на таких, как Камбьязо, и строятся чемпионские команды.
придется туринскому клубу отбиваться от атак Реала))
да и в Серии А хорош.
Юве считает Камбьязо своим ключевым игроком.
в летом уже не раз бьянконери отклонили предложения Астон Вилла.
англичане давали € 35 млн, но Джунтоли считает Камбьязо
неприкасаемым. Джунтоли понимает, что он ключевой игрок на многие года...
и нельзя отдавать Реалу с Астон Виллы.
на таких, как Камбьязо, и строятся чемпионские команды.
придется туринскому клубу отбиваться от атак Реала))