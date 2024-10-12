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Защитник «Ювентуса» интересен «Реалу»

вчера, 17:42

Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо имеет шансы перейти в «Реал».

Игрок является альтернативой на случай неудачи в переговорах на тему трансфера футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Трансферная стоимость игрока туринцев оценивается в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:50
А он реально так хорош, чтоб перейти в Реал? Вообще ничего не знаю про этого игрока.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:08
стоило Камбьязо забить гол Бельгии, так Реал подмигнул глаз.
да и в Серии А хорош.
Юве считает Камбьязо своим ключевым игроком.
в летом уже не раз бьянконери отклонили предложения Астон Вилла.
англичане давали € 35 млн, но Джунтоли считает Камбьязо
неприкасаемым. Джунтоли понимает, что он ключевой игрок на многие года...
и нельзя отдавать Реалу с Астон Виллы.
на таких, как Камбьязо, и строятся чемпионские команды.
придется туринскому клубу отбиваться от атак Реала))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:57
Ну вот, игрок, который стоит двадцать пять миллионов, лишь второй в очереди, на своей позиции, в королевский клуб. Даже если этот трансфер не состоится, Камбьязо, все равно, засветился на футбольном рынке. Может и цена на него станет гораздо выше.
STVA 1
STVA 1 ответ ge9d32fhndhc (раскрыть)
вчера в 17:50
Спасибо рассмешили )) 25 млн могут стать проблемой для Реала!)))
ge9d32fhndhc
ge9d32fhndhc
вчера в 17:45
Переход Андреа Камбьязо из «Ювентуса» в «Реал Мадрид» может быть интересным развитием событий. Камбьязо является талантливым защитником, и его переход может усилить состав «Реала». Однако трансферная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро, и это может стать проблемой для «Реала», особенно если учесть, что клуб также пытается подписать Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля».
В любом случае, переход Камбьязо в «Реал Мадрид» будет интересным событием в мире футбола и может повлиять на расстановку сил в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
shur
shur
вчера в 17:45, ред.
...теперь это моя и моих соплеменников больная тема,замена Карвахаля,буду ревносно следить за происходящем! Нет с ним
конечно всё в порядке,но сами понимаете ....!!!
...итальяшка? Их было у нас всего трое: Антонио Кассано,Фабио Каннаваро, Кристиан Пануччи...!
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