Клубы АПЛ отправили скаутов следить за Гиттенсом

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вчера, 16:48

«Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль» и «Челси» отправляют скаутов, чтобы понаблюдать за игрой 20-летнего игрока за «Боруссию Дортмунд».

Гиттенс перешел из молодежной системы «Манчестер Сити» в клуб Бундеслиги в 2020 году. Ранее он также провел некоторое время в «Челси».

Левый вингер в этом сезоне сыграл за «Дортмунд» девять матчей. Он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Уже идут разговоры о крупной сделке, если он вернется в английский футбол.

У Джейми Гиттенса контракт с «Боруссией Дортмунд» до 2028 года.