Клубы АПЛ отправили скаутов следить за Гиттенсом

«Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль» и «Челси» отправляют скаутов, чтобы понаблюдать за игрой 20-летнего игрока Джейми Байно-Гиттенса за «Боруссию Дортмунд».
Гиттенс перешел из молодежной системы «Манчестер Сити» в клуб Бундеслиги в 2020 году. Ранее он также провел некоторое время в «Челси».
Левый вингер в этом сезоне сыграл за «Дортмунд» девять матчей. Он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Уже идут разговоры о крупной сделке, если он вернется в английский футбол.
У Джейми Гиттенса контракт с «Боруссией Дортмунд» до 2028 года.