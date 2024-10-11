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Анчелотти надеется найти замену Карвахалю

вчера, 19:35

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обсуждает с руководством поиск замены травмированному защитнику Даниэлю Карвахалю.

Рулевой и представители правления клуба обсудили глубину состава, а также изучили варианты усиления команды. Анчелотти не потребовал поиска альтернативы Карвахалю напрямую, но подчеркнул, что усиление необходимо из-за внушительной нагрузки на футболистов.

Стороны положительно отнеслись к возможным трансферам, теперь им предстоит убедить главу «сливочных» Флорентино Переса, который, как правило, не обновляет команду зимой.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:53
как такого заменишь !
ABir
ABir
вчера в 20:44
Я думал воспитают в своем коллективе
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
...таким бы способом МЮ освежить, цены бы совету не было...!!!
Ан нет, вокруг португало-бразильское танго...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:12
найди замену в кастилье, анчелотти))
хотя бы одного воспитанника из клубной академии реала развивай.
e53rhta6u2zf
e53rhta6u2zf
вчера в 19:59
Карвахалю в его лучшей форме никто не заменит
Гость
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