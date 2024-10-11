Анчелотти надеется найти замену Карвахалю

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вчера, 19:35

Главный тренер «Реала» обсуждает с руководством поиск замены травмированному защитнику .

Рулевой и представители правления клуба обсудили глубину состава, а также изучили варианты усиления команды. Анчелотти не потребовал поиска альтернативы Карвахалю напрямую, но подчеркнул, что усиление необходимо из-за внушительной нагрузки на футболистов.

Стороны положительно отнеслись к возможным трансферам, теперь им предстоит убедить главу «сливочных» , который, как правило, не обновляет команду зимой.