Анчелотти надеется найти замену Карвахалю

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обсуждает с руководством поиск замены травмированному защитнику Даниэлю Карвахалю.
Рулевой и представители правления клуба обсудили глубину состава, а также изучили варианты усиления команды. Анчелотти не потребовал поиска альтернативы Карвахалю напрямую, но подчеркнул, что усиление необходимо из-за внушительной нагрузки на футболистов.
Стороны положительно отнеслись к возможным трансферам, теперь им предстоит убедить главу «сливочных» Флорентино Переса, который, как правило, не обновляет команду зимой.
Ан нет, вокруг португало-бразильское танго...!!!
Ан нет, вокруг португало-бразильское танго...!!!
хотя бы одного воспитанника из клубной академии реала развивай.
хотя бы одного воспитанника из клубной академии реала развивай.